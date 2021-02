Megan Foxin räppärirakas sujautti kaulaansa näyttelijän verta sisältävän riipuksen – somessa riehaannuttiin: ”Kuin Angelina Jolie!”

Machine Gun Kelly kantaa kaulassaan riipusta, jossa on Megan Foxin verta.

Näyttelijä Megan Foxin, 34, ja muusikko Machine Gun Kellyn, 30, suhde on edennyt vauhdilla ja parin on huhuttu suunnittelevan jo häitä. Pari ei huhuista huolimatta ole tiettävästi vielä kihloissa, mutta Machine Gun Kelly, oikealta nimeltään Richard Colson Baker, esittelee Instagramissaan rakkauskorua, joka on jotain aivan muuta kuin kihlasormus.

Muusikko julkaisi Instagramissaan kuvan lasisesta riipuksesta, jonka sisällä on pisara Foxin verta.

– Kannan vertasi kaulassani, Machine Gun Kelly kirjoittaa Instagramissa.

Muusikon veririipus on saanut Instagramissa ristiriitaisen vastaanoton tähden faneilta. Sosiaalinen media on täyttynyt viesteistä, joissa Machine Gun Kellya ja Megan Foxia verrataan Angelina Jolieen ja Billy Bob Thorntoniin.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly tapasivat Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa viime vuonna. Foxin ja näyttelijä Brian Austin Greenin yli 10 vuotta kestänyt suhde päättyi toukokuussa.­

Vuosina 2000-2003 naimisissa olleet Jolie ja Thrornton aiheuttivat aikoinaan kohun paljastamalla, että molemmilla oli pieni kaulakoru, joka sisälsi kumppanin verta.

– He ovat oman aikamme Angelina ja Billy Bob, somessa naureskellaan.

– MGK on kuin Angelina Jolie veririipuksineen, fanit virnuilevat.

– Veririipus onkin tosi romanttista, lol, Instagramissa irvaillaan.