Archie Cruz tuhosi ex-kihlattunsa asunnon ja pakeni Yhdysvalloista – rokkari paljasti Radio Rockilla kohueron taustat

Archie Cruz vakuutti Radio Rockin haastattelussa, että välit ex-tyttöystävään ovat nyt kunnossa.

Santa Cruz -yhtyeen nokkamies Archie Cruzin, oikealta nimeltään Arttu Kuosmanen, ja hänen amerikkalaisen kihlattunsa Katelynin suhde päättyi viime keväänä myrskyisissä merkeissä.

Parin yllätyseron jälkeen Katelyn julkaisi Instagram-tilillään kovia väitteitä Archien käytöksestä ja siitä, miten rokkari tuhosi ennen Suomeen lähtöään hänen kotinsa Los Angelesissa.

Archie Cruz kertasi hänen ja alusvaatemallina tunnetun ex-rakkaan eroa ja sitä seurannutta julkisyysmylläkkää Radio Rockin Korporaation haastattelussa.

– Mites muuten Yhdysvalloissa, onko siellä päin maailmaa kaikki taputeltu valmiiksi? Siellähän tuli ymmärtääkseni äkkilähtö sulle, Harri Moisio kysyi radiolähetyksessä Archielta.

28-vuotias rokkari myönsi, ettei suhde päättynyt kovinkaan hyvissä merkeissä.

– Joo, tuli vähän erikoiskeissi... Kaikki on sovittu ja hommat on mallillaan. Heti kun koronatilanne helpottuu, niin sinne mennään bäkkii, hän totesi.

Juontaja Kim Sainio kysyi Archielta miksi hän tuhosi ex-kihlattunsa asunnon. Archien mukaan hänellä ja Katelynilla oli riitaa, jonka seurauksena tilanne eskaloitui.

– Jos on eronnut, niin voi tulla kaikenlaista riitaa. Annoin ehkä demonien ottaa vallan itsestäni. On sitä sattunut paremmissakin piireissä paikkojen hajottelua, Archie vastasi kierrellen.

Sainio huomautti, että Archien riehuminen asunnossa nousi otsikoihin Suomessa ja kuvat rokkarin tuhoamasta asunnosta levisivät sosiaalisessa mediassa.

Archie sanoi tilanteen olleen niin tulenarka, että hän lähti samantien Yhdysvalloista.

– Aika äkkiä jouduin lähtemään. Ois varmaan piipaa-auto tullut muuten hakemaan. Ehdin lennolle Suomeen ja siellä odottikin aikamoinen hässäkkä, hän kuvaili.

Archie Cruz tunnetaan Santa Cruz -yhtyeen solistina. Tänä keväänä hänet nähdään myös Selviytyjät Suomi -tosi-tv-seikkailussa.­

Muusikko sanoi hakeutuneensa riitaisan eron jälkeen terapiaan.

– Piti vähän selvitellä asioita ja kävin terapiassa. Piti rauhoittua ja hoitaa asiat kondikseen Amerikassa. Sovimme exän kanssa ja korvasin aiheuttamani vahingot.

Archie Cruz on aikaisemmin kertonut sosiaalisessa mediassa olleensa eron jälkeen kolme viikkoa vieroitushoidossa. Hän julkaisi toukokuussa 2020 Instagramissa kirjoituksen, jossa hän kertoi aikovansa keskittyä mielenterveyteensä ja fyysiseen hyvinvointiinsa.

Archie totesikin Radio Rockin haastattelussa voivansa nyt erittäin hyvin.

– Nyt on erittäin hyvä boogie. iIes on kovassa kondiksessa nykyään. Herään viideltä salille, hän kertoi.

– Onko nyt sellainen tilanne, ettei ole rikosoikeudellisia prosesseja käynnissä? Harri Moisio kysyi.

– Ei ole. Soitin Venturan oikeuteen ja soitin sinne kuin mies ja kysyin, että onko jotain hässäkkää. Asiat on sovittu exäni kanssa ja virkavalta... They got nothing on me, man!

