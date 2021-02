Etelän lämpöön matkustanut suosikkibloggaaja vastaa nyt ryöpytykseen – ”Tiesin, että tästä tulee myrsky, mutta...”

Anna Pastak vastaa Instagramissaan Dubain-matkansa herättämään kohuun.

Kuten Ilta-Sanomat aiemmin kertoi, Kolmistaan-blogia kirjoittava Karoliina Pentikäinen kritisoi ankarasti Mungolife-bloggaaja Anna Pastakin Dubain-reissua sosiaalisessa mediassa.

Kaikki sai alkunsa, kun Pastak julkaisi Instagramissaan kuvan palmusta, jonka yhteydessä hän matkustaneensa perheineen Dubaihin ja Ra’s al-Khaimatiin Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin lomailemaan ja tekemään samalla etätöitä.

Kolmistaan-blogia kirjoittava Karoliina Pentikäinen kritisoi bloggaajakollegansa ratkaisua ankarasti.

– Anna Pastak. Olen todella hämmentynyt, että päätit lennättää perheesi etelän lämpöön. Luin perusteesi aikaisemmin Instagramistasi: Kerroit, että matkaatte vastuullisesti ja pidätte karanteenin. Se on tietysti hienoa, mutta et taida ymmärtää koronaa ja rajoitusten taustaa. Luuletko, että karanteeni tai edes testit suojaa teitä koronalta? Voitte, oikein noudatetusta karanteenista ja testeistä huolimatta, aivan hyvin sairastua koko perhe ja mitä sitten tapahtuu – sairaalapaikat ja tehohoitopaikat kuormittuvat.

– Ja jos moni matkii influensserin toimia, on kohta näitä huvikseen matkustavia satoja, tuhansia. Samoin tartuntoja. Ja lopulta käy niin, kun ulkomailla on jo käynyt: Ihmiset kuolevat sairaaloiden eteen, kun tilaa hoitoon ei ole. Tuollainen näköalattomuus ja toisten ihmisten (myös ehkä omien läheisten) hengellä leikkiminen on jotain niin lapsellista, että en löydä edes sanoja, Pentikäinen kirjoitti.

Karoliina Pentikäinen kirjoittaa suosittua Kolmistaan-blogia.­

Nyt Mungolife-blogia pitävä Anna Pastak vastaa Pentikäisen kritiikkiin ja matkastaan heränneeseen ihmettelyyn Instagramin Stories-osiossa.

Pastak kirjoittaa olevansa ihmeissään, miksi bloggaajakollega on hyökännyt häntä vastaan sosiaalisessa mediassa.

– Kun itseäni kummastutti pariskunnan tarve jättää 1kk kaksosvauvat kotiin parisuhdeajan vuoksi, en hyökännyt toista vastaan netissä tilittäen suosituksista, vaan yritin ymmärtää, että asioilla on monta puolta. Varmasti Karoliinankin perheessä paljon sellaista, mitä ei tiedetä somen kautta, Pastak kirjoittaa Instagramissaan.

– Voisi kuvitella, että kokeneella vaikuttajalla on ymmärrys, että somessa ei näy koko elämä. Toki voi olla, että ymmärrys on, mutta jos eurot on kiinni kävijämääristä, niin hämärtyy ehkä sitten kaikki muu.

Pastak kuvailee tiedostaneensa ja odottaneensa, että matkustaminen koronaepidemian aikana herättää ihmisissä monenlaisia tunteita.

– Tässä tapauksessa ei yllättänyt asiasta nouseva myrsky. Se oli odotettavissa. Yllättävää oli blogikollegani hyökkäys suoraan ilman mitään yhteydenottoa tai vaikka kysymystä miksi näin.

Mungolife-blogia pitävä Anna Pastak vastaa kritiikkiin Instagramissaan.­

Hän kertoo Instagramissaan halunneensa kertoa matkasta avoimesti seuraajilleen. Pastakin mukaan matkalle ei myöskään lähdetty hetken mielijohteesta, vaan asiaa oli pohdittu tarkoin.

– Tiesin, että tästä tulee myrsky, mutta silti päätimme perheenä tämän ratkaisun olevan meille ja lapsillemme parempi tässä tilanteessa.

– Jokainen fiksu voi ihan itse päätellä, painoiko tässä vaakakupissa jokin muu enemmän kuin tällaisen someraivon välttely. Avaan asiaa, kun tai jos se tuntuu siltä. Omalta osaltani asia on loppuunkäsitelty, Pastak toteaa.

Ulkoministeriön matkustamista koskeva maailmanlaajuinen yleissuositus on välttää tarpeetonta matkustamista koronaviruksen takia.

Valtioneuvoston sivuilla muistutetaan, että Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on kuitenkin lain mukaan oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on lain mukaan niin ikään oikeus halutessaan lähteä Suomesta.

Matkustajille, jotka tulevat Suomeen korkean koronailmaantuvuuden maista, suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella negatiivisella koronavirustestillä. Ensimmäinen testi tehdään lentokentällä tai laivasatamassa ja toinen lääkäriasemalla aikaisintaan 72 tuntia ensimmäisen testin jälkeen.

Pastak kertoi Instagram-päivityksensä kommenteissa käyneensä perheensä kanssa kaksi kertaa koronatestissä ennen matkustamista ulkomaille.