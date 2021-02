Blogitähtien kesken repesi raivoisa rähäkkä: Lempääläinen somejulkkis ilmoitti lähteneensä etelän lämpöön – sitten ilmestyi vastaisku

Kolmistaan-blogin Karoliina Pentikäinen kritisoi ankarasti Mungolife-blogista tuttua Anna Pastakia.

Kaksi Suomen suosituimpiin lukeutuvaa blogitähteä on ajautunut sosiaalisessa mediassa edustamaan hyvin vastakkaisia näkemyksiä matkusteluun liittyen.

Lumipallo lähti liikkeelle, kun suosittua Mungolife-blogia kirjoittava Anna Pastak lätkäisi maanantaina Instagram-tililleen kuvan palmupuusta etelän auringon alla.

Somesta paljastui, että hän on matkustanut perheineen Dubaihin ja Ra’s al-Khaimatiin Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin lomailemaan ja tekemään samalla etätöitä. Pastak asuu perheineen tavallisesti Lempäälässä.

Palmujen alla kunnes pakkaset on ohi. Ainakin seuraavan kuukauden ajan kuvamateriaali tulee olemaan aika erilaisista maisemista kuin yleensä, ja ymmärrän sen monia ärsyttävän. Silloin oikea valinta on painaa Unfollow, ja jatkaa muiden syötteiden parissa, Pastak ilmoitti yli 24 000 seuraajalleen.

Pian Pastakin Instagram-päivityksen jälkeen toinen suosittu bloggaaja, Kolmistaan-blogia kirjoittava Karoliina Pentikäinen kritisoi bloggaajakollegansa ratkaisua ankarasti.

– Anna Pastak. Olen todella hämmentynyt, että päätit lennättää perheesi etelän lämpöön. Luin perusteesi aikaisemmin Instagramistasi: Kerroit, että matkaatte vastuullisesti ja pidätte karanteenin. Se on tietysti hienoa, mutta et taida ymmärtää koronaa ja rajoitusten taustaa. Luuletko, että karanteeni tai edes testit suojaa teitä koronalta? Voitte, oikein noudatetusta karanteenista ja testeistä huolimatta, aivan hyvin sairastua koko perhe ja mitä sitten tapahtuu – sairaalapaikat ja tehohoitopaikat kuormittuvat.

– Ja jos moni matkii influensserin toimia, on kohta näitä huvikseen matkustavia satoja, tuhansia. Samoin tartuntoja. Ja lopulta käy niin, kun ulkomailla on jo käynyt: Ihmiset kuolevat sairaaloiden eteen, kun tilaa hoitoon ei ole. Tuollainen näköalattomuus ja toisten ihmisten (myös ehkä omien läheisten) hengellä leikkiminen on jotain niin lapsellista, että en löydä edes sanoja.

– Kerroit, Anna, Instagramissa, että jos joitakin tämä matkasi ärsyttää, voi lakata seuraamasta sinua. Voi kun asia olisi niin yksinkertaista. Kyse ei ole ärsytyksestä, eikä sinun somestasi. Koronarajoitukset ja -suositukset ovat nimenomaa tehohoitopaikkojen, eli ihmishenkien, suojaamiseksi, Pentikäinen kirjoittaa.

Pentikäisen keskustelunavauksen jälkeen moni suosittu sometähti kiirehti ilmaisemaan hänelle tukeaan. Esimerkiksi Veera Bianca ja Emmi Nuorgam lähettivät Pentikäiselle kannatustaan Instagramin kommenttikentässä.

Esimerkiksi yli 30 000 IG-seuraajaa omaava blogitähti Umppu avautui aiheesta omassa Instagramissaan.

– Mua niin sapettaa nää influensserit, jotka kokee omaksi etuoikeudekseen matkustella, koska heillä on ollut rankkaa ja he kaipaavat aurinkoa, Umppu pohtii.

Ulkoministeriön matkustamista koskeva maailmanlaajuinen yleissuositus on välttää tarpeetonta matkustamista koronaviruksen takia.

Valtioneuvoston sivuilla muistutetaan, että Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on kuitenkin lain mukaan oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on lain mukaan niin ikään oikeus halutessaan lähteä Suomesta.

Matkustajille, jotka tulevat Suomeen korkean koronailmaantuvuuden maista, suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella negatiivisella koronavirustestillä. Ensimmäinen testi tehdään lentokentällä tai laivasatamassa ja toinen lääkäriasemalla aikaisintaan 72 tuntia ensimmäisen testin jälkeen.

Pastak kertoo Instagram-päivityksensä kommenteissa käyneensä perheensä kanssa kaksi kertaa koronatestissä ennen matkustamista ulkomaille.