Suosikkijuontajan kuolema järkytti maailmaa vuosi sitten – miesystävä julkaisi koskettavan kuvan

Love Islandia juontaneen Caroline Flackin kuolemasta on kulunut tasan vuosi.

Britanniaa järkytti tasan vuosi sitten maan suosituimpiin televisiokasvoihin lukeutuneen Caroline Flackin kuolema. Flack, 40, riisti oman henkensä 15. helmikuuta, ja hänet löydettiin pian sen jälkeen Lontoon-asunnostaan.

Flack joutui ennen kuolemaansa kohun keskelle, kun hänen miesystävänsä Lewis Burton syytti häntä pahoinpitelystä. Tapausta oli tarkoitus käsitellä oikeudessa pian. Flack ajautui epätoivoiseen tekoon pelättyään arkaluontoisesta oikeudenkäynnistä aiheutuvaa jälkipyykkiä ja julkisuutta.

Flackia on muistettu kuoleman ensimmäisenä vuosipäivänä monin tavoin, kertoo People.

Yksi näkyvimpiä surijoita on ollut Flackin miesystävä Lewis Burton. Burton julkaisi kuoleman vuosipäivänä Instagramin tarinoissaan tunnelmallisen yhteiskuvan Flackin kanssa. Saatesanoiksi Burton oli kirjoittanut ytimekkään viestin.

– En koskaan unohda sinua, Burton kirjoittaa murtuneen sydämen kera.

Flackin tilalle juontajaksi tullut Laura Whitmore oli niin ikään yksi heistä, jotka muistivat Flackia näyttävästi. Whitmore juontaa BBC:n radiokanavilla omaa ohjelmaansa, ja hän soitti suorassa lähetyksessä erikoisversion The Glory Of Love -kappaleesta. Kappale oli yksi Flackin suosikkeja, ja soitettiin myös hänen hautajaisissaan.

– Asia tuntuu monella tavalla vielä niin tuoreelta, mutta samaan aikaan viime vuosi tuntui vuosikymmenen pituiselta. Tätä ei ole yhtään sen helpompi ymmärtää ja joskus kun ei löydy sanoja, on kappale parempi tapa, Whitmore sanoi suorassa lähetyksessä.

Lisäksi hän julkaisi Instagramissa yhteiskuvan ja pätkän kappaleen koskettavista sanoituksista.

– Sinun täytyy nauraa vähän, sinun täytyy itkeä vähän, kunnes pilvet liikkuvat vähän, laulussa sanotaan.

Myös Love Island -ohjelman virallinen käyttäjätili julkaisi kuvan Flackista omassa Instagramissaan. Saatesanoina oli yksinkertaisesti yksi sydän.

Kuva keräsi liki puoli miljoonaa tykkäystä päivän aikana, sekä useita kommentteja, joissa katsojat muistelivat edesmennyttä juontajaa.

Suosikkijuontajan kuolema herätti runsaasti keskustelua Britanniassa, sillä Flack oli jo kolmas itseltään hengen riistänyt Love Island -tähti. Kesällä 2018 Britanniaa järkytti 32-vuotiaan Sophie Gradonin kuolema ja seuraavaksi Love Island -tähdistä kuoli 26-vuotias Mike Thalassitis.

Love Islandin tuotantoyhtiötä ITV:tä on aiempien kuolemien jälkeen kritisoitu siitä, tarjoavatko he sarjansa tähdille riittävästi tukea kuvausten päätyttyä. Love Island on Britannian ylivoimaisesti seuratuimpia realityja, joten tosi-tv-sarjan osallistujat joutuvat keskelle hurjaa mediamylläkkää.

Flackin tiedettiin kärsineen ennen kuolemaansa mielenterveydellisistä ongelmista. Hänen uransa otti valtavan takapakin pahoinpitelysyytteiden tultua julki.