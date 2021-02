Salainen tyttöystävä paljastui! Erotiikkaa tihkuvan suosikkisarjan päätähti hempeili vaalean naisen kanssa – suhdetta salailtiin visusti

Regé-Jean Page ei ilmeisesti olekaan sinkkumarkkinoilla, niin kuin moni Bridgerton-sarjan fani kuvitteli.

Näyttelijä Regé-Jean Page, 31, nousi kaikkien tietoisuuteen lähes yhdessä yössä Netflixin huippusuositun Bridgerton-sarjan myötä. Fanit ihastuivat välittömästi Hastingsin herttuaa Simon Bassettia esittävään Pageen, eivätkä sarjan rohkeat seksikohtauksetkaan jääneet keneltäkään huomaamatta.

Sarjassa Pagen roolihahmo on tavoiteltu sinkkumies, joka nähdään lukuisissa kiihkeissä seksikohtauksissa. Fanit luulivatkin pitkään Pagen olevan tosielämässäkin villi ja vapaa sinkkumies.

Jäähyväishalaus! Rakastavaiset hyvästelivät toisensa kadulla.­

Daily Mailin mukaan Englannista kotoisin oleva Page olisi ollutkin jo pidemmän aikaa varattu mies. Page on nimittäin toistuvasti bongattu vaalean naisen kanssa läheisistä tekemisistä. Kyseessä on 30-vuotias mainosalalla työskentelevä ja osa-aikaisesti jalkapalloa pelaava Emily Brown, jonka kanssa Page on ollut tiettävästi yhdessä jo pidemmän aikaa.

Rakastavaiset nähtiin äskettäin tuulisella ja sateisella kadulla Lontoossa. Page kosketti hellästi Brownin kasvoja ja piteli häntä syleilyssään keskellä ihmisvilinää, ennen kuin kaksikon tiet erosivat. Autoon hypänneen Pagen uskotaan lähteneen New Yorkiin työmatkalle, sillä hän osallistuu viikonloppuna suositun Saturday Night Liven kuvauksiin.

Brown jatkoi matkaansa yksin hyvästien jälkeen.

Emily Brown hyvästeli rakkaansa kadulla ja suuntasi sen jälkeen omille teilleen.­

Lehtitietojen mukaan Page on juuri ostanut Lontoon pohjoispuolelta erittäin näyttävän ja hulppean kodin, jonka arvo on peräti 800 000 puntaa eli noin 917 000 euroa. Pariskunnan asumisjärjestelyistä ei ole varmaa tietoa.

Urheilullinen Brown pelaa töidensä ohessa lontoolaisessa jalkapallojoukkueessa. Pipossa komeilleen logon mukaan hän on myös innokas penkkiurheilufani ja kannattaa Dulwich Hamlet F.C. -jalkapallojoukkuetta.

Brown on pysytellyt visusti poissa parrasvaloista, eikä hänestä juurikaan tiedetä mitään. Pari ei ole myöskään näyttäytynyt yhdessä punaisilla matoilla tai muissa virallisissa tilaisuuksissa.

Bridgerton nosti Regé-Jean Pagen tähteyteen, kuten myös toisen pääosatähden Phoebe Dynevorin.­

Suhteen salaileminen sopii Pagen julkisuuskuvaan, sillä näyttelijä on pysytellyt aina hyvin vaitonaisena yksityiselämästään, vaikka hän on tunnustautunutkin romantikoksi.

– Rakastan romantiikkaa konseptina. Romantiikka on ihana asia ja tarvitsemme sitä lisää maailmaan. Useimman tarinan ydin on aina romantiikassa, tajusimme sitä tai emme, Page on pohtinut haastattelussa.

Huippusuosituksi noussut Bridgerton ei todellakaan ollut Pagen ensimmäinen rooli, vaikkakin se teki miehestä supertähden nopeammin kuin yksikään hänen aiemmista töistään. Näyttelijän urasta Page alkoi haaveilla jo varhain ja hän valmistui draamakoulusta Lontoosta vuonna 2013. Ennen Bridgertonia hän on tähdittänyt For The People -sarjaa ja Sylvie’s Love -elokuvaa.

Page on kotoisin Englannista, mutta hänen juurensa ovat Zimbabwessa. Hänen äitinsä on englantilainen ja Pagen isä puolestaan on kotoisin Zimbabwesta, jossa Page vietti myös suurimman osan lapsuudestaan.