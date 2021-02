Läheisen paljastus: Britney Spearsilla selkeä mielipide Justin Timberlakesta

Justin Timberlakea on syytetty ex-tyttöystävänsä Britney Sparsin kaltoinkohtelusta sen jälkeen, kun uutuusdokumentti julkaistiin. Nyt Spearsin lähipiiriläinen paljastaa, mikä on Spearsin kanta.

Poptähti Britney Spearsin, 39, elämänvaiheet ovat olleet runsaasti otsikoissa viime aikoina sen jälkeen, kun dokumentti Framing Britney Spears julkaistiin. Otsikoihin on noussut etenkin poptähden suhde laulaja Justin Timberlaken kanssa. Spears ja Timberlake olivat 2000-luvun alun seuratuin julkkispariskunta. Suhde päättyi kuitenkin myrskyisään eroon ja Spearsin vihjailtiin pettäneen Timberlakea. Kun pari oli vielä yhdessä, media heistä luotiin kuva puhtoisena pariskuntana, jonka kumpikin osapuoli oli neitsyt ja esiaviollista seksiä ei ollut tarkoitus harrastaa.

Pari erosi vuonna 2002 seurusteltuaan neljän vuoden ajan. Uutuusdokumentin myötä Spearsin fanit ovat tulistuneet Timberlakelle siitä, miten tämä eron jälkipyykin aikoinaan hoiti. Timberlake on itse pyytänyt asiaa anteeksi Instagramissa.

Eron jälkeen Timberlake sanoi harrastaneensa seksiä Spearsin kanssa. Hän myös vihjasi Spearsin pettäneen häntä.

US Weekly -lehden mukaan Spears ei kanna kaunaa entistä poikaystäväänsä kohtaan. Lehti on haastatellut Spearsin lähipiiriin kuuluvaa henkilöä, joka kommentoi asiaa lehdelle.

– Britney on saanut niskaansa niin paljon vihaa vuosien varrella. Etenkin sosiaalisesta mediasta. Hän ei ikinä tahtoisi faniensa vihaavan Justinia samalla tavalla, lähipiiristä kommentoidaan lehdelle.

– Viha ei ratkaise mitään ongelmia huolimatta siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut.

– Britney ei kanna kaunaa Justinille mistään, mitä tämä on tehnyt tai sanonut. Britney kokee, että he molemmat olivat silloin niin nuoria ja rakastuneita, että heistä molemmat tekivät tyhmiä asioita yhdessä ollessaan. Hänen sydämensä särkyi, kun he erosivat, mutta ei hän enää murehdi asiaa. Hän on nykyään onnellinen ja hän on myös onnellinen Justinin puolesta, lähde sanoo Us Weeklylle.

Tämä kuva on syöpynyt monien mieleen. Britney Spears ja Justin Timberlake saapuivat vuoden 2001 American Music Awards -gaalaan farkkuasuissa. Timberlake tunnettiin tuolloin poikabändi NSYNCista.­

Vuonna 2002 julkaistun Timberlaken jättihitin Cry Me a River on kerrottu kertoneen Spearsin uskottomuudesta. Uuden dokumentin myötä Timberlaken on syytetty hyötyneen hänen ja Spearsin suhteesta, sillä eron jälkeen Timberlake esitettiin uhrina ja Spears syypäänä eroon. Eron jälkeen Timberlake muun muassa kertoi haastatteluissa harrasteensa seksiä Spearsin kanssa ja Timberlakea syytetään nyt Spearsin maineen tuhoamisesta.

Dokumentissa muistellaan myös Spearsin vuoden 2003 haastattelua Diane Sawyerin kanssa. Haastattelussa Sawyer kysyi Spearsilta, oliko tämä ollut uskoton Timberlakelle näiden suhteen aikana.

– Mielestäni jokaisella on tarinassa oma puolensa. En sano, että hän ( Timberlake) olisi teknisesti ottaen väärässä, mutta en sano, että hän on oikeassakaan, Spears vastasi tuolloin.

Hän myös sanoi tuolloin, että antaa kappaleensa Everytime puhua puolestaan. Kappaleessa pyydetään anteeksiantoa siitä, että on vahingossa satuttanut ex-puolisoaan.

Timberlake on nykyään naimisissa näyttelijä Jessica Bielin kanssa. Vuonna 2012 avioituneella parilla on kaksi poikaa Silas, 5, ja vuonna 2020 syntynyt Phineas. Spears seurustelee nykyään personal trainer Sam Asgharin kanssa, pari on ollut yhdessä vuodesta 2016 asti.

Brintey Spearsin kohtalo kiinnostaa niin faneja kuin mediaakin.­

Spearsin henkilökohtainen elämä on ollut otsikoissa säännöllisesti hänen epätavallisen tilanteensa vuoksi. Spears on ollut edunvalvonnan ja holhouksen alaisena jo yli 12 vuoden ajan. Tähden miljoonaomaisuutta on hallinnut hänen isänsä Jamie Spears sekä hänen asianajajansa.

Spearsin tapauksessa edunvalvontaa on perusteltu mielenterveydellisillä syillä. Järjestely otettiin käyttöön vuonna 2007, kun Spears erosi Kevin Federlinesta, sai kuuluisan hermoromahduksensa ja menetti lastensa huoltajuuden.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt viime vuosina sitkeä salaliittoteoria, #freebritney-liike, joka alkoi jo vuonna 2008 eli vuosi poptähden kuuluisan romahduksen jälkeen.