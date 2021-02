Paula Vesala tylytti ministereitä rajusti – nyt Mikko Kivisellä on ehdotus hallituksen ”rankaisemisesta”

Sosiaalisessa mediassa leviää nyt tapahtuma-alan toimijoiden hallitusta soimaavia kirjoituksia. Yksi niistä on näyttelijä Mikko Kivisen Facebook-päivitys.

Tapahtuma- ja kulttuurialan toimijoiden mitta on tullut totaalisesti täyteen rajoittavien koronatoimien kanssa.

Aiheesta virisi viikonlopun aikana tulikivenkatkuinen keskustelu sosiaalisen median alustoilla.

Näyttelijä Mikko Kivinen julkaisi lauantaina Facebookissa oman kirjoituksensa aiheesta. Se on kerännyt somessa paljon kannatusta.

Kivinen ehdottaa kirjoituksessaan, että taiteilijat eivät enää esiintyisi hallituksen poliitikkojen vaalitilaisuuksissa.

– Aina ennen isoja ja tärkeitä vaaleja on puolueilla, ymmärtääkseni pääasiassa vihreillä, Vasemmistoliitolla ja SDP:llä tapana pyytää esiintyviä taiteilijoita tukemaan heitä esiintymällä erilaisissa vaalitilaisuuksissa, tukikonserteissa jne. Itsekin olen ollut mm. Ahtisaarta tukemassa. Muistaakseni ainakin Haavistolla, Halosella ja Arhinmäellä on ollut massiivisiakin tilaisuuksia, konsertteja yms. Paljon on porukkaa lähtenyt tukemaan mielestään hyvää asiaa, Kivinen kirjoittaa.

– Nyt, kun nämä puolueet ovat hallituksessa he ovat näyttäneet todellisen karvansa: heitä ei kiinnosta tapahtuma- ja kulttuurityöntekijöiden ahdinko pätkän vertaa. Meiltä on kielletty harjoittamasta ammattejamme kyseenalaisten, erittäin epäoikeudenmukaisten ja todennäköisesti myös lainvastaisten päätöksien, kuten muusikkojen liitto hyvässä ulostulossaan toteaa, johdosta.

Kivinen tilittää, että alan edustajat ovat hallitukselle vain ”hyödyllisiä idiootteja”, joista otetaan hyöty irti, mutta pulan hetkellä jätetään oman onnensa nojaan.

– Niinpä ehdotan: kun teitä seuraavan kerran pyydetään esiintymään vaalitilaisuuksissa kieltäytykää kohteliaasti ja kysykää: mitä te teitte meidän hyväksi kun me tarvitsimme apua? Ette mitään, miksi me tukisimme teitä?

– Tulee varmasti aika tylsiä tilaisuuksia kun yleisö, jota tietysti tulee olemaan vähemmän kuin ennen koska tilaisuuksista puuttuu vetovoimaisia esiintyjiä. Yleisöparka joutuu vain kuuntelemaan poliitikkojen katteettomia vaalilupauksia.

– Winston Churchill lausui toisen maailmansodan aikana Saksan maihinnousun uhatessa: Jos meillä ei olisi kulttuuriamme, mitä me sitten puolustamisimme? Kunpa meiltäkin löytyisi hänen kaltaisiaan valtiomiehiä. Mutta Englanti onkin kulttuurivaltio, Kivinen päättää.

Kivinen ei ole ainoa tapahtuma-alan toimija, joka on avannut sanaisen arkkunsa.

Suomen nimekkäimpiin taiteilijoihin kuuluva muusikko-näyttelijä Paula Vesala latasi perjantaina ilmestyneessä Suomen Kuvalehdessä täyden tykillisen kohti hallitusta. Erityisesti peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja pääministeri Sanna Marin (sd) saivat kuulla kunniansa.

– Heiluttaisin kirvestä Marinin ja Kiurun suuntaan, jos siihen olisi mahdollisuus, Vesala paukautti.

Vesala on kirjoittanut aiheesta aktiivisesti Twitterissä, jossa hänellä on yli 60 000 seuraajaa.

Myös esimerkiksi mentalisti Pete Poskiparta on ollut sosiaalisessa mediassa asian äänekäs lipunkantaja.

Tapahtumateollisuus ry on esittänyt, että viranomaisrajoitukset rikkovat perustuslaillista elinkeinovapautta. Keskusjärjestö vaatii hallitukselta välittömiä toimia menetysten korvaamiseksi. Viimeisimpien laskelmien mukaan alan tappiot olivat viime vuonna noin 1,9 miljardia euroa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) asetti lokakuussa tapahtumien järjestämistä pohtivan työryhmän. Vesala on työryhmässä mukana.

Vesala sanoi Ylellä lauantaina, että työryhmä on välittänyt viestiä valtioneuvostolle, mutta mitään ei ole tapahtunut. Hänen mielestään koronarajoituksia voisi osittain höllentää, koska tapahtumia voisi järjestää koronaturvallisesti. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

– Jaksuhaleja on kuultu, mutta mitään tekoja ei olla nähty.

Pääministeri Marin kiirehti lauantaina vastaamaan kulttuurialan vastalauseisiin. Hän vakuutti, että Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan paraikaa tapahtuma- ja kulttuurialan paremmin huomioivaa tukea.

– Hallitus on käsitellyt asiaa tammikuussa ja yhteinen tahto asian edistämiseksi on, hän viestitti.