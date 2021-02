Sometähti Linda, 31, julkaisi Instagramissa vain kauniita perhehetkiä – avautui nyt raastavasta todellisuudesta kuvien takana

Suomalaisbloggaaja Linda Juhola avautui seuraajilleen haasteista, joita vauva-arki on tuonut mukanaan. Kirjoitus poiki välittömästi kiitollisten kommenttien vyöryn.

Suomen suosituimpiin bloggaajiin lukeutuvan Linda Juholan perheonni täydentyi muutamia kuukausia sitten, kun hän toivotti tervetulleeksi esikoispoikansa yhdessä puolisonsa Steven kanssa. Perhe viihtyy tällä hetkellä Tukholmassa, jossa Juhola, 31, on asunut jo useiden vuosien ajan.

Juhola on jakanut ahkerasti tunnelmia vauva-arkensa keskeltä sosiaalisessa mediassa, erityisesti kuvapalvelu Instagramissa, jossa Juholalla on yli 57 000 seuraajaa. Nyt Juhola kuitenkin kertoo blogissaan, että uusi elämänvaihe on tuonut mukanaan myös haasteita, joista hän ei ole aiemmin kertonut seuraajilleen.

Viikonloppuna julkaisemassaan kirjoituksessa Juhola tunnustaa, että ensimmäiset kuukaudet vauvan kanssa ovat olleet kaikkea muuta kuin helppoja. Haasteita on aiheuttanut erityisesti se, että vauvan nukuttaminen iltaisin on ollut kovan työn takana. Juhola kertookin blogissaan, että sekä hän että hänen puolisonsa ovat olleet viime aikoina todella väsyneitä.

– Viime aikoina olen kokenut itseni monesti epäonnistuneeksi. Se, etten onnistu saamaan omaa lastani rauhoittumaan ja nukkumaan harmittaa ja hermostuttaa. Illat ja pian alkava nukutus aiheuttavat minussa juuri nyt lähinnä ahdistusta. Koen samalla myös huonoa omatuntoa siitä, että en enää monesti edes jaksa enkä halua yrittää. Nukutus ei onnistu kuitenkaan, siitä ei tule yhtään mitään. Mitä jos menetän taas hermoni..? Taas, kyllä. Kerran se on tapahtunut ja häpeän sitä vähän edelleen, Juhola avautuu blogissaan.

Juhola kertoo blogissaan, että vauvan nukuttaminen on tällä hetkellä pitkälti hänen puolisonsa vastuulla. Vauva nukkuu heidän makuuhuoneessaan ja sillä välin toinen vanhemmista siirtyy olohuoneeseen, jotta he itse saisivat levättyä edes hieman. Silti yöt ovat katkonaisia, kun vauvan itku herättää pariskunnan vääjäämättä. Juholan mukaan kaikkia mahdollisia kikkoja on kokeiltu, mutta mikään ei tunnu auttavan.

– Menee tunti, kaksi, kolme, välillä neljäkin. Itku saa sydämeni särkymään, onko vauvalla jokin huonosti, sattuuko häneen? Miten voisimme auttaa häntä, lohduttaa? Samalla itku myös ärsyttää, miksi tuo lapsi ei vaan voisi jo olla hiljaa ja nukahtaa? Välillä olen myös miettinyt, eikö hän pidä meistä, siltä se välillä nimittäin tuntuu, Juhola kirjoittaa.

Haasteet ovat Juholan mukaan vaikuttaneet paitsi hänen ja hänen puolisonsa väliseen suhteeseen, myös Juholan ja vauvan väliseen kiintymyssuhteeseen. Juhola harmittelee blogissaan, ettei hän ole kaiken väsymyksen, stressin ja ahdistuksen keskellä onnistunut nauttimaan vauva-ajasta sillä tavoin, kun hän olisi toivonut. Toki mukaan on mahtunut myös ihania ja hymyn täyteisiä hetkiä, mutta negatiiviset tunteet ovat leimanneet ensimmäisiä kuukausia perheen uuden tulokkaan kanssa.

– Että edes käytän ilmaisua, että vauva vihaisi meitä, puistattaa. Viimeisten viikkojen vaikeudet ovat nostattaneet itsessäni ihan uuden negatiivisuuden tason, jota en tunnista ja josta en todellakaan pidä. Yleensä olen se peruspositiivinen tyyppi, joka näkee asiassa kuin asiassa edes jonkin positiivisen puolen. Ei ole tyypillistä, että vaipuisin vellovaan negatiivisuuteen, mutta tämän kaiken keskellä sitä on välillä ollut vaikea välttää, Juhola harmittelee kirjoituksessaan.

Juhola myös kertoo monien muiden äitien tapaan sortuneensa siihen, että hän vertailee itseään jatkuvasti muihin. Kuluneiden kuukausien aikana Juhola kertoo kokeneensa olonsa toistuvasti epäonnistuneeksi ja riittämättömäksi.

– Vaikka sitä hyvin tietää, että kaikki me ollaan erilaisia ja kaikki vauvat etenkin ovat yksilöitä ja toimivat täysin eri tavoin, valehtelisin silti jos väittäisin, etten ole välillä harmistunut siitä, miksi jollekulle muulle esimerkiksi nukutus käy niin helposti, ja meillä taas kaiket illat ja yöt ovat välillä suoraan sanottuna yhtä helvettiä. Ihanaa sinänsä, että muilla sujuu, mutta välillä käy kyllä kateeksi, myönnän. Joskus tuntuu hankalta kuulla toisten onnistumisista, kun itsellä kaikki tuntuu olevan yhtä isoa epäonnistumista, Juhola tunnustaa.

Vaikka Juhola kirjoituksensa alussa tunnusti pelkäävänsä avautumisensa saamaa vastaanottoa, oli hän turhaan huolissaan. Tähän mennessä Juholan rehellinen ja avoin kirjoitus on kerännyt yli 400 kommenttia. Monet niistä ovat äideiltä, jotka kertovat käyneensä läpi aivan samoja tunteita. He kiittelevät kommenteissaan Juholaa siitä, että tämä uskalsi tarttua usein vaiettuun aiheeseen blogissaan.

– Voi Linda! Tämä postaus on monelle varmasti ihan korvaamattoman arvokas. Toit vaikean aiheen esiin tavalla, joka saa kyyneleet silmiin ja samalla helpotuksen siitä, että joku sanoo näitä asioita ääneen. Tärkeintä on, että huolehditte toistenne jaksamisesta ja lupaatte toisillenne kahlata vaikeiden aikojen läpi yhdessä, kuului erään seuraajan kommentti.

– Tunnistan itseni tästä myös niin paljon ja sen kuinka kamalaksi itseni tunsin näiden ajatusten ja tunteiden vuoksi. On niin helpottavaa kuulla näin jälkikäteenkin, että joku tuo näitä fiiliksiä esiin ja sen, että ne ovat yleisiä ja täysin ok. Kiitos sinulle tästä tekstistä, komppasi toinen.

– Et Linda ole yksin tällaisten ajatusten kanssa. Kahden lapsen äitinä muistan kokeneeni samankaltaisia tunteita, jotka säikäyttivät sekä minut että puolisoni. Minusta on tärkeää että jaat myös tämän puolen eikä se tarkoita sitä etteikö lapsesi olisi sinulle ja teille maailman rakkain. Ja te olette sitä myös lapsellenne. Se mitä teette riittää, kommentoi kolmas.

Juhola on kertonut sosiaalisessa mediassa avoimesti pelänneensä, ettei hän voisi koskaan tulla raskaaksi. Lopulta Juhola kuitenkin sai tietää odottavansa esikoistaan ja loppuvuodesta 2020 hän toivotti tervetulleeksi hartaasti odotetun esikoisensa.

Linda Juhola on kirjoittanut suosittua P.S. I Love Fashion -blogiaan jo vuosien ajan. Blogin ohella hän työskentelee Instagramin sekä Nonsense-podcastinsa parissa. Hän on asunut jo pitkään Tukholmassa yhdessä avopuolisonsa Steven kanssa.