Kun Temptation Island Suomen kosteat bileet lähtevät käsistä, tarvitaan paikalle apuvoimia – yksi henkilö hurauttaa Levin-huvilalle vaikka keskellä yötä

Tuotantoryhmä laittaa itsensä likoon varmistaessaan osallistujien turvallisuuden kosteista bileistään tunnetun Temptation Island Suomen kuvauksissa. Siitä huolimatta haavereilta ei aina vältytä.

Suomen suosituimpiin kuuluvan tosi-tv-ohjelman kuvaukset, Levin uskomattomat luksushuvilat, reippaasti alkoholia sekä joukko nuoria ja innokkaita bilettäjiä. Siinä on yhdistelmä, joka voisi olla varomattomissa käsissä haastava.

Temptation Island Suomi tuo yhdeksännellä kaudellaan jälleen tv-ruutuihin villejä bileitä ja kosteita iltoja. Lisäksi ohjelma on kuvattu nyt historian ensimmäistä kertaa talviolosuhteissa Kittilässä, Levillä.

Ilta-Sanomat vieraili ohjelman kuvauksissa joulukuussa. Vaikka sinkkujen ja varattujen huviloiden sijainnit on tietysti pidetty visusti salassa, on Suomi pieni maa. Huviloille olisi ollut mahdoton löytää ilman opastusta, mutta paikallisten keskuudessa sana kiirii nopeasti. Miten suureksi tv-ilmiöksi nousseen ohjelman kulisseissa on varmistettu, että kaikki sujuu ilman isompia vaaratilanteita tai huviloihin havittelevia innokkaita faneja?

Toinen Tempparit-kauden huviloista sijaitsi jylhällä paikalla lumen keskellä. Samalla kadulla oli muitakin huviloita, mutta paikalle on liki mahdoton löytää ilman tarkempia tietoja.­

Kaikkeen on ainakin varauduttu parhaan osaamisen mukaan, vakuuttavat ohjelman tuottaja Ilari Wirtanen ja apulaistuottaja Maija Maukonen.

– Ensinnäkin olemme tietysti halunneet pitää huviloiden sijainnin mahdollisimman tarkkaan pimennossa kuvausten ajan. Paikkoja ei ole julkaistu etukäteen, mikä auttaa heti. Toki pienessä kylässä jutut lähtevät nopeasti liikkeelle, Maukonen myöntää.

Alkuun muutama utelias paikallinen porukka pörräsikin autoillaan Levin huviloiden lähettyvillä, mutta tuloksetta.

– Olemme ilta-aikaan blokanneet teitä, koska sellaisia ohi ajelevia autoja oli parin ensimmäisen päivän ajan. Sitten kiinnostus lakkasi kun mitään ei pääse näkemään, Maukonen naurahtaa.

Maija Maukonen uskoo, että Tempparit-huviloiden syrjäinen sijainti Kittilässä vaikutti siihen, ettei uteliaita silmäpareja ollut haitaksi asti.­

Myös ulos asennetut turvakamerat seuraavat herkeämättä pihan tapahtumia. Molemmat huvilat ovat yön pimeydessäkin vaikuttavia näkyjä. Ohikulkeva saattaa nähdä vilaukselta jotain ikkunasta, mutta sen tarkempaa kontaktia ohjelman varattuihin tai sinkkuihin ei saa.

– Kumpaankaan villaan ei pääsisi sisälle oikein mitään kautta, ei ikkunoista tai muualtakaan. Ikkunatkin on osittain peitetty, Maukonen kuvailee.

– Jos olisimme lähempänä pääkaupunkiseutua, niin kiinnostusta voisi olla enemmän. Täällä on kuitenkin lopulta suhteessa vähemmän uteliaita ihmisiä, hän muistuttaa.

Kameroita löytyy niin huviloiden sisältä kuin ulkoakin. Luvattomat tunkeutujat olisivat paljastuneet heti.­

Varattujen naisten ja sinkkumiesten huvilalla on IS:n vierailun aikana niin sanottu välipäivä, jolloin bileitä ei ole. Huvilan alakerrassa hurisee pyykinpesukone, ja yleiset tilat on siistitty median kuvausvierailua varten.

Hetken aikaa on vaikea kuvitella, että kyseessä on sama paikka, jossa on edellisenä iltana biletetty aamuyön pikkutunneille.

Peruasioista, kuten ruuasta, pyykinpesusta ja yleisestä siisteydestä on kuitenkin syytä pitää huolta. Tuotanto ottaa osallistujien hyvinvoinnin tosissaan, sillä loppupeleissä se on heidän vastuullaan.

– Onko kaikilla kaikki hyvin? Wirtanen kyselee sinkkumiehiltä ohimennen.

– On, he vastaavat melkein yhdestä suusta.

Sinkkumiehet kertoivat arvostavansa, miten hyvää huolta heistä pidetään kuvauksissa.­

Käytännön turvaseikkojen lisäksi osallistujien hyvinvoinnin varmistaminen kolme viikkoa kestävien kuvauksien aikana tarkoittaa muun muassa sitä, että tuottaja ja apulaistuottaja ovat koko ajan hälytysvalmiudessa hätätilanteiden varalta. Wirtanen ja Maukonen päivystävät puhelimen ääressä öisin vuorotellen.

– Meitä tarvitaan yöllä silloin, kun bileet menevät överiksi, joku sairastuu tai tarvitsee tehdä jokin tuotantoon liittyvä päätös, Wirtanen kuvailee.

Puhelin voi soida milloin vain, ja on soinut tälläkin kaudella.

– Tälläkin kaudella on tullut muutamia soittoja. On ollut muutama sairaustapaus ja haaveri, jotka ovat vaatineet minulta toimenpiteitä, Wirtanen paljastaa.

Ilari Wirtanen kokee tärkeäksi sen, että osallistujien hyvinvoinnista pidetään erittäin tarkkaa huolta.­

Yleensä Wirtanen lähtee selvittämään tilannetta paikan päälle. Hotellin ja huviloiden välillä on matkaa noin 10 kilometriä.

– Lähden aina yleensä paikan päälle näissä tapauksissa, ihan varmuuden vuoksi. Olen henkisesti valmistautunut siihen, että lähtö voi tulla, Wirtanen sanoo.

Wirtanen ei kommentoi, ovatko yölliset hälytykset vaatineet tällä kaudella sairaalareissuja.

– Kaikkea sattuu ja tapahtuu kun on paljon ihmisiä, mutta mitään todella vakavaa ei ole sattunut ja olemme selvinneet pienin vammoin, hän korostaa.

Villi biletys kuuluu formaattiin. Kuva Temppareiden edelliseltä kaudelta, joka kuvattiin Kainuussa.­

Ohjelmassa ei perinteisesti syljetä mukiin. Kosteiden bileiden aikana turvallisuutta valvovat tuotannon työntekijät, niin sanotut robo-operaattorit ja robo-ohjaajat, jotka seuraavat bileitä kameroiden kautta ohjaamosta. Työvuoro päättyy vasta, kun viimeinenkin juhlija on turvallisesti nukkumassa.

Lisäksi huviloilla asustelee koko ajan yksi tuotantoon kuuluva työntekijä, eli ”villavahti”. Osallistujat tietävät, että hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa tilanteissa.

Tuotantoryhmällä on myös ensiaputaidot hallussa.

– Pienempiä haavereita paikkailemme itse, koska meillä on täällä hyvät ensiaputarvikkeet. Isompien haavereiden kohdalla lähdetään sairaalaan, Maukonen kuvailee.

– Vakuutussyistä teemme niin joskus pienempienkin haavereiden kohdalla. Lääkärissä käydään silloin yleensä heti tai viimeistään seuraavana päivänä, jotta saadaan myös ammattilaisen mielipide asiaan, Maukonen kuvailee.

Harvassa paikassa biletetään niin tiukan valvonnan alla kuin Temppareissa.­

Todelliset vaaratilanteet ovat kuitenkin harvassa. Vaikka alkoholia virtaa ja vauhtia riittää, valvoo joku tilannetta koko ajan – toisin kuin esimerkiksi tavallisissa kotibileissä.

– Turvallisuus on todella tärkeä asia kun käytetään alkoholia. Täällä on kuitenkin ympärivuorokautinen valvonta, Maukonen muistuttaa.

– Oikeita hätätilanteita on ollut erittäin vähän. Osaamme todella hyvin ennakoida. Jos jollain on esimerkiksi paha olo, niin siihen voidaan reagoida jo etukäteen, Maukonen kertoo.

Ennen kaikkea yksi merkittävimmistä turvallisuuteen vaikuttavista asioista on se, että osallistujat ovat valmiita pitämään huolen toinen toisistaan.

– Osallistujille on painotettu, että kaverista pidetään huolta. Sitä onkin mahtavasti noudatettu. Ketään ei ole jätetty yksin, ja se on meidän mielestämme erittäin hieno asia, Maukonen sanoo.

Temptation Island Suomi alkaa Nelosella 17.2.