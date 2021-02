Renny Harlin ja Johanna-rakas: kihlat! Ohjaaja kosi 30 000 euron luksussormuksella

Ohjaaja Renny Harlin kihlasi rakkaansa, Johanna Kokkilan, ystävänpäivänä taianomaisessa Istanbulissa. – Onneksi hän sanoi kyllä, Harlin naurahtaa.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin kihlasi elämänkumppaninsa Johanna Kokkilan ystävänpäivänä Istanbulissa. IS tavoitti tuoreen kihlaparin, joka vahvistaa tiedon kihlauksesta.

– Matkaamme kohti yhteistä tulevaisuutta, he kommentoivat Istanbulista.

Renny Harlin, 61, ja Johanna Kokkila, 27, lensivät ystävänpäiväksi taianomaiseen Istanbuliin, ja majoittuivat siellä luksusluokan Ritz Carlton -hotelliin ja sen ylelliseen sviittiin. Kokkila esittelikin upeaa sviittiä Instagramissa, missä hän kertoo muutenkin elämästään.

Kihlaparin sviitin ikkunoista avautuvat upeat näkymät Euroopan ja Aasian jakavalle Bosporinsalmelle.

Pieni viikonloppuloma oli parille tervetullut, sillä Harlin on uusien projektiensa kanssa jo täydessä työn touhussa. Hän on ryhtynyt kuvaamaan uusinta elokuvaansa, jonka luovassa työryhmässä Kokkila on mukana. Kokkila myös näyttelee kauhuelokuvassa ja hänellä on IS:n tietojen mukaan siinä tärkeä rooli.

Menestysohjaajan kanssa Bulgarian Sofiassa Harlinin kanssa yhdessä asuva Kokkila luuli vielä torstain kuvauksissa, että viikonloppu vietetään kotona Sofiassa. Harlin oli kuitenkin järjestänyt muutaman päivän yllätyksen, ja pari matkasi leppoisalle viikonloppumatkalle Turkkiin.

Kokkilalle tuli täytenä yllätyksenä, kun elämänsä naiseksi häntä kutsuva Renny Harlin kosi.

– Elämäni onnellisin päivä. Olen aivan sanaton, Kokkila hehkuttaa rakastuneena IS:lle.

IS:n tietojen mukaan ohjaaja oli, kuten asiaan kuuluu, kysynyt tulevan vaimonsa kättä tämän isältä.

Johanna Kokkilan vasemmassa nimettömässä kimaltaa upea, jopa 30000 euron arvoinen timanttisormus.­

Kosintaan Kokkila vastasi ”kyllä”, ja Harlin pujotti rakkaansa vasempaan nimettömään erityisesti tätä varten suunnitellun, säihkyvän timanttisormuksen.

Sormusta koristaa yksi suuri timantti, jonka rinnalla on useita pienempiä timantteja. Erään asiantuntijan mukaan sormuksen hinta on yli 30 000 euroa.

– Onneksi hän sanoi kyllä, Harlin naurahtaa IS:lle.

Harlinille ja Kokkilalle yhteinen tulevaisuus on ollut itsestäänselvyys jo viime syksystä asti. Molemmat ovat olleet suhteessa heti alusta lähtien tosissaan.

– Ei tässä suhteessa millään leikkimielellä olla. Emme kumpikaan tarvitse mitään kainalosauvaa elämäämme, Harlin sanoi IS:lle tammikuussa.

Ohjaaja painotti, että parin tarkoituksena on suunnitella yhteistä tulevaisuutta kaikkien niiden asioiden suhteen, joita siihen voi kuulua – myös perheen perustamisen.

– Suhteemme on tarkoitus kestää ja haluamme jakaa tulevaisuuden yhdessä. Johanna on ihminen, jota olen koko elämäni etsinyt, Harlin kertoi aiemmin.

Harlin on kertonut IS:lle hänen ja porilaisen Johannan tutustuneen Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa kesällä 2020. Pari huomasi tulevansa hyvin juttuun ja vähitellen tunteet syvenivät.

– Huomasimme yhtäkkiä, ettemme halua olla erossa toisistamme ja ymmärsimme ystävyyden muuttuneen rakkaudeksi. Johanna on upea nainen, ohjaaja kertoi aiemmin.

Pari paljasti suhteensa julkisuudessa viime marraskuussa.

Renny Harlin vei kumppaninsa Johanna Kokkilan yllätysmatkalle Istanbuliin. Perillä häntä odotti vieläkin suurempi yllätys, kun ohjaaja kosi.­

Tällä hetkellä pariskunta asuu kauniissa, yhdessä sisustamassaan kerrostalokodissa Sofiassa. Puutarhamaisella alueella sijaitsevan kodin yhteydessä on Harlinin töitä varten studio. Alati erilaisia projekteja työstävä Harlin tietää, että heidän kotinsa on hänen eri maissa tapahtuvien ohjaajatöidensä takia todennäköisesti väliaikainen. Nyt he kuitenkin asuvat Bulgariassa, missä arki sujuu mutkattomasti.

– Johanna tekee töitä firmassani. Hän koordinoi ja vetää meidän uusia projektejamme. Meillä on paljon erilaisia tv- ja elokuvaprojekteja, joihin hän voi luovana ihmisenä tehdä erilaista visuaalista suunnittelua, Harlin on sanonut.

Parin kanssa Bulgariassa asuu myös heidän koiransa, joka kulkee heidän kanssaan lähes kaikkialle.

– Meidän elämämme on mukavaa ja turvallista yhdessä. Ulkoilemme, kokkaamme ja olemme koiramme kanssa, Harlin sanoi alkuvuodesta.

Seuraavan kerran Harlin ja Kokkila viettävät pidemmän aikaa Suomessa, kun työt kotimaassa kutsuvat. Jokin aika sitten uutisoitiin, että Harlin ohjaa Komisario Palmu -elokuvan Suomessa. Hanke etenee hyvää vauhtia ja on nyt käsikirjoitusvaiheessa. Harlin tekee käsikirjoituksen yhdessä näytelmäkirjailija Joel Elstelän kanssa.

Pariskunta viettää töiden lisäksi myös vapaa-aikansa yhdessä ja kuntoilee silloin ahkerasti. Kokkila on kasvatustieteen maisteri ja työskennellyt luokanopettajana. Hän on myös urheillut koko ikänsä ja ollut muun muassa muodostelmaluistelija. Nyt energinen nainen valmistautuu bikini fitness -kilpailuihin.

Kihlapari kuitenkin hellittää nyt hetkeksi ja nauttii toisistaan sekä Istanbulin taiasta.

He ovat sormuksin lupautuneet toisilleen ja matkaavat yhdessä kohti avioliittoa.