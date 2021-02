Media: Herttuatar Meghan ja prinssi Harry odottavat toista lasta

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan odottavat perheenlisäystä, kertovat useat mediat.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry odottavat toista lastaan. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC, Mirror ja Sky News.

Lapsi on Sussexin herttuaparin toinen. Herttuaparin tiedottaja vahvisti ilouutisen.

– Voimme vahvistaa, että Archiesta on tulossa isoveli. Sussexin herttuapari on äärimmäisen onnellinen odottaessaan toista lastaan, tiedottaja vahvistaa BBC:n mukaan.

Ilouutista juhlisti myös pariskunnan ystävä ja valokuvaaja Misan Harriman. Harriman julkaisi Instagramissaan kuvan, jossa herttuatar Meghan makaa maassa pidellen kauniisti pyöristynyttä vatsaansa. Vierellä istuu onnellisesti hymyilevä prinssi Harry.

– Meg, olin häissänne todistamassa tämän rakkaustarinan alkamista, ja ystäväni, olen etuoikeutettu, että saan vangita kuviini myös sen kasvamisen. Onnea Sussexin herttuaparille näistä ilouutisista! Harriman ylistää.

Tuleva pienokainen on kruununperimysjärjestyksessä kahdeksantena. On kuitenkin melko todennäköistä, että tuleva lapsi ei tule saamaan kovin perinteikästä kuninkaallista kasvatusta.

Harry ja Meghan karistivat nimittäin brittihovin pölyt jaloistaan noin vuosi sitten. Nyt pari asuu Archie-poikansa kanssa Yhdysvalloissa. Osasyy muuttoon oli se, että herttuapari halusi tarjota pojalleen mahdollisimman normaalin elämän.

Tuleva lapsi syntyy mitä todennäköisimmin Yhdysvalloissa. Olosuhteet ovat kuitenkin mitä suotuisimmat, sillä herttuapari muutti viime vuonna isoon hulppeaan kartanoon Santa Barbarassa. Kartano on arvoltaan yli 11 miljoonaa puntaa.

Parin esikoispoika Archie syntyi 6. toukokuuta 2019. Lapsirakas herttuapari teki asiat omalla tavallaan jo tuolloin, eikä esimerkiksi poseerannut sairaalan edessä muiden tuoreiden kuninkaallisten vanhempien tapaan. Sen sijaan herttuapari esitteli Archien maailmalle julkaisemalla hänestä kuvia muutama päivä myöhemmin.

Tieto perheenlisäyksestä tulee vain kuukausia sen jälkeen, kun herttuatar Meghan paljasti kärsineensä keskenmenosta. Herttuatar sai keskenmenon kesällä 2020.

Meghan paljasti keskenmenonsa New York Timesissa marraskuussa ja sai ylistystä poikkeuksellisesta avoimuudestaan. Hän kertoi keskenmenon aiheuttaneen liki sietämätöntä tuskaa.

– Tiesin esikoista pidellessäni, että olin menettämässä toisen lapseni, Meghan kuvaili.

Meghan kertoo kirjoituksessaan, että hän hakeutui krampin saatuaan sairaalahoitoon, jossa todellisuus valkeni. Meghanin mukaan sekä hänen että prinssi Harryn sydämet särkyivät sairaalassa.

– Tunteja myöhemmin makasin sairaalasängyllä pidellen aviomiestäni kädestä. Tunsin hänen kämmenensä olevan kylmänkostea ja suutelin hänen rystysiään, jotka olivat märkiä meidän kyynelistämme. Tuijotin kylmiä, valkoisia seiniä ja silmät lasittuivat. Yritin kuvitella, miten me toipuisimme.

Nyt parin onni on kuitenkin täydentymässä toisella lapsella.

Helmikuu on ollut menestyksekäs kuukausi herttuattarelle, sillä Meghan voitti äskettäin oikeusjutun brittilehti Mail on Sundayta vastaan.

Meghan, 39, haastoi Mail on Sundayn kustantajan Associated Newspapersin oikeuteen, kun lehti julkaisi elokuussa 2018 osia käsinkirjoitusta kirjeestä, jonka Meghan oli lähettänyt isälleen Thomas Marklelle. Oikeus katsoi, että Mail on Sundayn julkaisemat jutut loukkasivat selvästi Meghanin yksityisyyttä.