Sara Siepiltä raju tilitys nettikiusaamisesta – avautuu Iholla-sarjassa elämänsä synkimmistä hetkistä: ”En ole koskaan kertonut tästä kenellekään”

Sara Sieppi avautuu Iholla-sarjassa nettikiusaamisesta ja sen vaikutuksista elämäänsä.

Sometähti ja entinen Miss Suomi Sara Sieppi kertoo Iholla-ohjelmassa osallistuvansa nettikiusaamisen vastaiseen kampanjaan, mikä on nostattanut vanhat tunteet pintaan.

Sieppi kertoo ohjelmassa hänellä olevan omakohtaista kokemusta nettikiusaamisesta.

– Vanhat kummitukset nousi pintaan. Minulla oli silloin vaikea ero ja siinä oli kaikenlaista. Miten sanoisin... Mietin silloin, että onko elämässä mitään järkeä, hän kertoo kameralle.

Sieppi sanoo, että synkimpinä hetkinä hän oli miettinyt sitä, että olisi vahingoittanut itseään.

– En olisi varmaan tehnyt itselleni mitään, mutta se, että olen käynyt tuollaisia ajatuksia läpi, niin se on tosi pelottavaa, hän sanoo.

Sieppi sanoo eron ja kaiken siihen liittyvän olleen hänelle niin raskasta, että hän tunsi ajautuneensa umpikujaan.

– En ole kertonut tästä kenellekään. Syy, miksi nyt puhun tästä, on nettikiusaaminen. Tuntuu, että Jodelissa oli silloin niin paljon juttuja musta, että sitä on vaikea selittää.

– Tuntui, että olin vain joku olento, jota kaikki piikitteli ja haukkui. Tuntui, etten ole oikea ihminen.

Sara Sieppi tunnetaan sosiaalisen median vaikuttajana ja hänellä on Instagramissa 210 000 seuraajaa. Sieppi on kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa nettikiusaamisesta ja siitä, kuinka törkeät kommentit alkoivat nopeasti sen jälkeen, kun hän nousi 19-vuotiaana Miss Suomeksi.

– Yhtäkkiä kaikki puhuivat kropastani ja miltä näytän. Käytiin ruumiinosia läpi tarkkaan – mikä on ok ja mikä ei. Kyllä siinä nuori tyttö kamppaili itsetunto-ongelmien kanssa. Menin ihan sekaisin kaikesta siitä palautteesta, mitä minä sain. Mietin, miltä minä näytän ja olenko ruma, Sieppi on kertonut IS:lle.

Vuoden 2011 Miss Suomi Sara Sieppi tunnetaan nykyään somevaikuttajana.­

Hän sanoi huomanneensa, että Instagramin suosion kasvun myötä törkykommenttien määrä on lisääntynyt ja törkeyksien sävy muuttunut hurjemmaksi. Kommentin jättäminen suoraan kuvan alle on vaivatonta verrattuna esimerkiksi Facebookiin, jossa se piti lähettää viestillä.

– Ihmiset ovat paljon ilkeämpiä. Varsinkin, kun sen kiusaamisen voi kohdistaa suoraan siihen julkaistuun Instagram-kuvaan, Sieppi totesi.

Iholla-sarjasta julkaistaan keskiviikkoisin discovery+-palvelussa kolme jaksoa.