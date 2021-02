Playboy-malli tatuoi miljonäärirakkaansa nimen takapuoleensa – kaunottaren ystävänpäiväyllätys sai fanit hämmennyksen valtaan

Heather Rae Youngin uusi tatuointi jakaa mielipiteitä.

Tosi-tv-tähtenä, kiinteistövälittäjänä ja Playboy-mallina tunnettu Heather Rae Young järjesti kihlatulleen Tarek El Moussalle kaikkien aikojen ystäväpäiväyllätyksen.

Young, 33, tatuoi miljonäärirakkaansa nimen takapuoleensa romanttisena eleenä. Youngin takapuolessa koreilee nyt teksti ”Kyllä, herra El Moussa”.

– Hyvää ystävänpäivää, herra El Moussa. Rakastan sinua, komistus, Young esitteli rakkaustatuoinnin Instagramissa.

Youngin ystävänpäiväyllätys on jakanut rajusti mielipiteitä. Osa julkkiskaunottaren faneista on ihastellut tatuoinnin olevan hauska ja leikkisä yllätys, osa puolestaan on kauhistellut, että Young tulee katumaan tatuointiaan.

– Ihan mahtava ystävänpäivälahja, fanit ovat ihastelleet.

– Et voi olla tosissasi, sosiaalisessa mediassa kommentoidaan.

Twitterissä ihmetellään, että miksi tatuointi on otettu juuri takapuoleen.

– Erikoinen paikka rakkaustatuoinnille...

People-lehti kertoo, että Youngin tatuointi nousi sosiaalisessa mediassa niin suureksi puheenaiheeksi, että tv-kaunotar päätti poistaa tatuointikuvan Instagramista.

Young on selittänyt Instagramissaan tatuoinnilla olevan syvällinen merkitys ja että he molemmat ovat siihen tyytyväisiä.

– Tatuointi on tarkoitettu vain meille kahdelle, ei muiden nähtäväksi, Young selventää.

Kiinteistökaupoilla miljoonaomaisuuden luonut Tarek El Moussa on puolustanut kihlattuaan sosiaalisessa mediassa.

– Rakastan tatuointia, El Moussa on hehkuttanut.

Tarek El Moussa kosi Heather Rae Youngia heinäkuussa 2020 vuoden seurustelun jälkeen. Koronaepidemia mutkisti parin hääsuunnitelmia, mutta he ovat ilmoittaneet järjestävänsä suuret häät heti kun mahdollista.­

Heather Rae Youngin ja Tarek El Moussan suhde on edennyt vinhaa vauhtia. Pari on seurustellut noin puolentoista vuoden ajan ja he suunnittelevat parhaillaan häitään.

Heather Ray Young tunnetaan Netflixin Selling Sunset -hittisarjasta. Hän on myös entinen Playboy-malli ja hän oli lehden helmikuun 2010 Playmate.