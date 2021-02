Katastrofaalinen tilanne Mission Impossible -elokuvan kuvauksissa: työryhmä päätti pistää pillit pussiin

Useat Mission Impossible -elokuvan työntekijät ovat päättäneet jättää kuvaukset kesken Arabiemiraateissa ja haluavat lentää takaisin Britanniaan ennen maanantaina tiukentuvia koronarajoituksia, kertoo The Sun.

Jo lähes surullisenkuuluisan maineen saanut seitsemäs Mission Impossible -elokuva on kohdannut jälleen suuria haasteita. The Sun -lehden mukaan kuvaukset ovat tällä hetkellä kokonaan jäissä tuotantotiimin kieltäydyttyä työskentelemästä koronaviruspandemian runtelemissa olosuhteissa.

Tuotanto lensi kuvaamaan elokuvaa Arabiemiraatteihin vuoden alussa päätähti Tom Cruisen johdolla. Nyt työryhmän kerrotaan pistäneen pillit pussiin Cruisen vastusteluista huolimatta.

Lehtitietojen mukaan osa työryhmästä haluaa lentää mahdollisimman pian takaisin Britanniaan, ennen kuin maassa astuvat voimaan uudet, kiristyneet koronakäytännöt. Maanantaista alkaen jokaisen Britanniaan tulevan täytyy pysytellä eristyksissä karanteenihotellissa 10 päivän ajan, mikäli he ovat saapuneet Britanniaan niin sanotusta korkean riskiluokan maasta.

– Elokuvan ylle on langennut jälleen yksi ongelma, ja tuotannon ja näyttelijöiden keskuudessa on ollut kapinointia, eräs elokuvan tuotannossa työskentelevä paljastaa The Sunille.

Tuotantoryhmää elokuvan kuvauksissa Roomassa marraskuussa 2020.­

Suorat lennot Arabiemiraateista Britanniaan ovat olleet pannassa jonkin aikaa, joten työryhmä on huolissaan siitä, että he joutuisivat palaamaan takaisin korkean riskiluokkaan kuuluvan maan kautta. Studiopomojen kerrotaan jo varanneen kalliita yksityiskoneita, joilla työryhmä voi halutessaan palata Britanniaan turvallisesti ennen maanantaita ja välttää karanteenihotelliin joutumisen.

– Melko moni on sitä mieltä, että karanteenihotelliin joutuminen olisi liikaa, joten he ovat vaatineet päästä lähtemään kotiin ennen kuin rajoitus astuu voimaan. Studion on täytynyt kustantaa lento takaisin haluaville, sisäpiirilähde sanoo.

– Puuttuvat työntekijät ja näyttelijät tietysti viivästyttävät elokuvan kuvauksia jälleen, lehdelle kerrotaan.

Tom Cruise ja elokuvan toinen tähti Hayley Atwell kuvasivat vauhdikasta autokohtausta Roomassa marraskuussa 2020.­

Lehtitietojen mukaan kuvaukset siirretään takaisin Britanniaan mahdollisimman pian, sillä kuvaaminen Arabiemiraateissa ei ole sujunut toivotulla tavalla.

– Arabiemiraateissa työskentelemisen piti tuoda kuvauksiin joustavuutta, mutta tilanne muuttui, kun Britannia päätti sulkea rajansa. Yhteishenki on todella alamaissa. Nuorempi tuotantoporukka ei tienaa niin hyvin, ja heidän mielestään tämä ei enää ole sen arvoista, lehdelle juorutaan.

Tom Cruise on tähdittänyt kaikkia Mission Impossible -elokuvia.­

Kuvaukset alkoivat viime vuoden helmikuussa, juuri ennen kuin maailma pysähtyi koronan takia.

Elokuvan pitäisi tulla ensi-iltaan tämän vuoden marraskuussa. Aikataulu alkaa olla melko tiukka, vaikka ensi-iltaa on jo lykätty kertaalleen. Alun perin elokuvan piti tulla valkokankaille jo ensi kesänä.

Kuohuntaa on herättänyt myös Tom Cruisen ”pakkomielteiseksi” kutsuttu käytös. Cruisen kerrotaan haluavan elokuvan valmistuvan hinnalla millä hyvänsä.