Melania Trumpin syytettiin loikoilevan kylpylässä päivittäin – Yhdysvaltain entiseltä ensimmäiseltä naiselta napakka vastaisku

Melania Trump julkaisi ensimmäisen Twitter-viestinsä Valkoisesta talosta lähdön jälkeen.

Eilen perjantaina CNN uutisoi Melania Trumpin keskittyneen Valkoisesta talosta lähdön jälkeen rentoutumaan kylpylässä. Sisäpiiristä kerrottiin CNN:lle, että Yhdysvaltain ensimmäinen nainen pyrkii pysymään loitolla miehensä virkasyytekäsittelystä.

– Hän menee kylpylään, syö lounasta, menee takaisin kylpylään ja syö Donaldin kanssa päivällistä terassilla, lähde sanoi.

– Huuhtele ja toista. Joka päivä.

Rouva Trump kerrottiin vierailevan Mar-a-Lagon yksityisklubin saunassa usein eikä ole tavatonta, että hän viettää useita tunteja päivästä siellä. Hän käy muun muassa hieronnassa, kynsihuollossa ja kasvohoidossa.

Nyt Melania Trump on palannut sosiaaliseen mediaan. Independent-lehti kertoo rouva Trumpin avanneen uuden Twitter-tilin, jossa hän ilmoittaa perustavansa oman toimistonsa.

Melania Trumpin uuden Twitter-tilin on tulkittu olevan vastaisku väitteille, joiden mukaan hän loikoilisi päivät pitkät spa-hoidoissa. Independentin tietojen mukaan rouva Trump aikoo keskittyä uudella Twitter-tilillään Be Best -kampanjaansa, joka keskittyy lasten hyvinvointiin.

Rouva Melania Trump on pysytellyt poissa parrasvaloista Valkoisesta talosta lähdön jälkeen.­

T

rumpit muuttivat Donald Trumpin omistamalle Mar-a-Lago-yksityisklubille Floridassa, kun hänen virkakautensa presidenttinä päättyi 20. tammikuuta. Trumpit eivät osallistuneet nykyisen presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisiin.

Sen sijaan Trumpit jättivät hyvästit Washington ulkopuolella sijaitsevasta Andrewsin sotilastukikohdasta.

– Ensimmäisenä naisena olo on ollut suuri kunnia. Kiitos rakkaudesta. Jumala siunatkoon teitä, perheitänne ja tätä mahtavaa maata, Melania Trump lausui tuolloin.