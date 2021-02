Kimmo Vehviläisen ja Petra Sydämen parisuhde perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Räväkkä pari aikoo mennä tulevaisuudessa naimisiin eikä ymmärrä, miksi Kimmon julkaisema vähäpukeinen kuva Petrasta aiheutti somekohun.

Suosikkijuontaja Kimmo Vehviläinen, 48, ja kampaamoyrittäjä Petra Sydän, 42, tapasivat heinäkuussa 2018. Suhteen kehittyminen otti aikansa, mutta nyt he haaveilevat loppuelämän viettämisestä yhdessä. Suhde sinetöidään avioliitolla, kunhan suunnitelmat saadaan alkuun ja koronatilanteesta päästään eroon.

IS esitti rakastuneelle parille 10 kiperää kysymystä parisuhteesta. Näin Kimmo ja Petra vastasivat!

1. Rakastuimme toisiimme ensisilmäyksellä.

Kimmo: Ei pidä paikkaansa. Olin isossa sinkkueuforiassa, koska pitkä parisuhteeni oli juuri päättynyt. Olin ensimmäistä kertaa elämässäni todella onnellinen sinkku.

Petra sanoi minulle ensitapaamisella haluavansa lisää lapsia. Jouduin sanomaan, että sitten minusta ei voi tulla sinun poikaystävääsi, koska minut on steriloitu.

Olin alusta saakka todella ihastunut Petraan, mutta kerroin suoraan hänelle, että rakkauden tunnetta ei heti tullut. Pyysin Petraa olemaan kärsivällinen. Sydämeni oli vielä toipumistilassa. Olin myös päättänyt, etten tee enää mitään kenenkään mieliksi. Se otti aikansa, mutta yhtäkkiä noin vuoden päästä alkoi tuntua rakastuneelta. Se oli mieletön kokemus, ja sen jälkeen pyysin heti Petraa muuttamaan luokseni.

Petran ja Kimmon uusperhearki on tuntunut luonnolliselta ja vaivattomalta.­

Petra: Minä ihastuin ensisilmäyksellä ja oli ihanaa, että Kimmo laittoi heti viestiä. Aloin kokea rakastumistakin aika pian.

Sanoin jossain vaiheessa Kimmolle, että tässä ei tule käymään hyvin, eikä tätä kannata jatkaa. Kimmo sanoi ymmärtävänsä täysin, jos lähden enkä tule takaisin, mutta olevansa kiitollinen, jos jään. Palasimme lopulta yhä uudelleen toistemme luokse. Tunteiden sanominen rehellisesti ääneen oli todella tärkeää. Minusta ei kertaakaan tuntunut, että Kimmo vedättää minua.

Lapsihaaveistakin luovuin lopulta, koska elämässäni on nyt yhteensä 5 lasta, kun lasketaan mukaan Kimmon tytöt ja Ilon isommat sisarukset, jotka ovat minulle todella rakkaita.

Kimmon ja Petran rakkaustarina alkoi kesäfestareilta. Nyt pari asuu yhdessä.­

2. Uusperhearki on ollut pelkkää onnea ja auvoa.

Petra: Aika lailla kyllä. Meillä on niin eri-ikäiset lapsetkin, Kimmon tytöt on jo aikuisia, ja he ovat todella ihania ja fiksuja. Ilo on sosiaalinen poika, ja hän tykkää tytöistä paljon.

Jos jätän Ilon Kimmon lasten hoidettavaksi, niin minulla on pelkästään turvallinen olo ja tiedän, että kaikki menee hyvin.

Kimmo: Tämä on mennyt todella hienosti. Olemme molemmat viisastuneet aiempien kokemustemme ansiosta, emmekä puutu toistemme tapaan kasvattaa. Petra on maailman ihanin äiti, jolla on uskomaton suhde poikaansa.

Täytyy tosin myöntää, että en todellakaan suunnitellut enää pieniä lapsia elämääni. Kun tapasin Petran, totesin kuitenkin, että Ilo kuuluu pakettiin ja on todella mainio kundi. Eikä ole ahdistanut kertaakaan.

Petran mukaan Kimmo on kotona samanlainen kuin radiossa.­

3. Kotityöt jakaantuvat tasaisesti perheessämme.

Kimmo: Ei ne tasaisesti jakaannu, Petra tekee enemmän. Olemme kuitenkin sopineet, että jos Petra tekee ruuan, minä käyn kaupassa.

Petra antoi minulle joululahjaksi viime vuonna lupauksen, että hän vaihtaa lakanat koko vuoden, koska minä vihaan lakanoiden vaihtamista yli kaiken.

Petra: Minusta kotityöt jakaantuvat tasaisesti, koska niistä on sovittu. Kimmo esimerkiksi tekee enemmän ulkohommia. Meillä nämä roolit menee aika perinteisesti, mutta ne on jaettu mieltymysten mukaan. Lapsetkin osallistuvat paljon kotitöiden tekemiseen.

Petra myöntää rakastuneensa Kimmoon nopeasti.­

4. Olemme hyviä riitelemään.

Petra: Pitää paikkansa! Riitelemme huomattavan vähän, eikä kumpikaan ole yhtään pitkävihainen. Päinvastoin, välillä olen ärsyttävän lyhytvihainen.

Kerran Kimmo avasi kesken riidan ulko-oven ja sanoi, että rouva on sitten hyvä ja lähtee. Se meni heti ihan nauruksi.

Ainoastaan humalassa riiteleminen tekee meistä aika idiootteja. Kerran riitelimme bileissä, kun Kimmo puhui mielestäni asiattomuuksia. Lopulta menin muualle ja laitoin Kimmolle pitkän viestin. Kimmo yritti tulla lepyttelemään minua lihapiirakalla, mutta tempaisin piirakan hänen kädestään lattialle. Sekin saatiin lopulta sovittua.

Kimmo: Samaa mieltä, olemme riitelemisessä ärsyttävän hyviä, vaikka emme juuri koskaan sitä teekään. Saatan tosin taantua hetkeksi kiukuttelevan lapsen tasolle tai sanoa pahasti, koska tiedän, mikä osuu ja uppoaa. Emme kuitenkaan koskaan tee riidoista periaatteellisia. Meillä on molemmilla aina halu puhua riidat halki ja pyytää anteeksi.

Olen aina luullut, että parisuhteeseen kuuluu nahistelu ja nalkuttaminen, mutta meillä ei ole sellaista yhtään.

Räiskyvän pariskunnan suhteesta ei huumoria puutu.­

5. Raha-asiat aiheuttavat kinastelua välillämme.

Petra: Eivät ollenkaan. Kimmo on perinteinen mies, joten olen opetellut siihen, että annan hänen tarjota minulle asioita. Nyt kun minulla on ollut koronan takia huonompi vuosi yrittäjänä, niin Kimmo sanoi heti, että hän voi maksaa nyt enemmän yhteisiä kuluja.

Minulla on kaikin puolin sellainen olo, että tuemme toisiamme. Minulle on naisena tärkeää, että kulut ovat selvillä, koska en halua elää miehen siivellä.

Kimmo: Kumpikaan meistä ei laske rahoja. Olemme todella hyviä tuhlaamaan rahaa. Meissä ei ole pihiyttä tai säästäväisyyttä ollenkaan. Jos on satanen tilillä, se pistetään heti haisemaan. Tykkäämme juhlia ja syödä ravintoloissa. Rakastamme matkustamista ja suosikkikohteemme on Aasia.

Koronan takia olemme toki eläneet erilaista elämää, ja koronavuosi oli minullekin taloudellisesti huonoin vuosi aikoihin. Silti tuhlasimme enemmän rahaa kuin koskaan. Sisustimme asuntoamme, ja hankimme mökin Porvoon läheltä, jonka sisustamiseen grilleineen ja kalaveneineen meni myös paljon rahaa.

Nyt olemme sopineet, että tämä vuosi vedetään kukkaron nyörit kireällä.

Petra työskentelee kampaajana ja omistaa Helsingin keskustassa sijaitsevan Sydämen pohjasta -kampaamon.­

6. Kimmo on kotona aivan erilainen kuin julkisuudessa.

Petra: Ei pidä paikkaansa. Kimmo on samanlainen, olipa hän radiossa, ystäviensä kanssa tai minun kanssa kotona. Huumori kukkii, hän on nokkela ja kuka tahansa saa hänen kanssaan kiinnostavan keskustelun aikaan. Kotona Kimmo totta kai haluaa rauhoittua, mutta niin minäkin haluan.

Kimmo: Olemme äärimmäisen harvoin pahantuulisia, mutta uskallan nykyään sanoa, että nyt aivoni ovat väsyneet, kun olen puhunut aamun radiossa ja jatkanut sitten palavereissa. Kuuden maissa illalla haluaa istua hiljaa ja katsoa leffaa.

7. Paljastan liikaa yksityisasioitamme Totuus miehistä -podcastissamme ja se ärsyttää Petraa.

Kimmo: Pitää paikkansa. Minulla ei vain ole mitään suodatinta näiden asioiden kanssa. Olen ollut 26 vuotta radiossa töissä ja oppinut siellä, että ainoa tapa pärjätä on puhua omasta elämästä. Olen kertonut rakastumiset, avioerot, äidin kuoleman ja seksielämän salaisuudet. Sitä enemmän minusta on tykätty, mitä enemmän olen puhunut.

On toki joitain asioita, joista en puhu, kuten lapsiin tai rahaan liittyvät asiat.

Totuus miehistä -podcastiin kuuluvat Kimmon lisäksi Arttu Lindeman ja Jari Peltola.­

Petra: No ei todellakaan ärsytä! Toki on ollut joitain tilanteita, jolloin Kimmo on puhunut podcastissa seksielämästämme ja niistä villeimmistä leikeistämmekin aika avoimesti. Hän on kuitenkin varmistanut ennen julkaisua, että se sopii myös minulle.

Nämä ovat kuitenkin olleet ihan yksittäisiä asioita, ja mulle on tärkeää että hän saa tehdä työnsä juuri omalla tyylillään. Podcastia on myös naisena opettavaista kuunnella!

8. Järkytyin, kun Kimmo julkaisi Instagramissa kuvan mökiltä, jossa istun terassilla ilman housuja.

Petra: En järkyttynyt, enemmänkin se huvitti minua. En poseerannut kuvaa varten, koska en edes huomannut, että Kimmo sellaisen otti. Hän näytti kuvan minulle etukäteen, enkä edes aidosti tajunnut, ettei minulla ollut housuja, koska istuin lattialla. Enkä tosiaankaan laittaudu mökillä, minulla oli kuvassa hiuslakka kädessä, koska olimme menossa ystäviemme kanssa syömään.

Kovasti se nousi puheenaiheeksi, koska eräs asiakkaanikin tuli kampaamoni ovelta huutelemaan, että sehän oli upea kuva. Se oli keskellä arkipäivää vähän sellainen hupaisa tilanne.

Kimmo: Se opetti minua paljon. Rakastan tehdä tällaisia tieteellisiä kokeiluja, vaikka julkaisinkin tämän kuvan enempää miettimättä.

Väitän, että tästä tuli kohu, koska kuvan julkaisi 48-vuotias mies. Rakastan ihmismielen tutkimista, että mikä aiheuttaa minkälaisia reaktioita. Mielestäni tämä osoittaa sen, miten tekopyhiä ihmiset ovat. Instagram on täynnä samanlaisia kuvia, mutta koska se ei ollut jonkun 20-vuotiaan naisen itsensä julkaisema vähäpukeinen kuva, niin siihen tuli joku ihmeellinen likaisuuden leima.

Kimmo myöntää puhuvansa radiossa ja podcastissa joskus turhankin avoimesti yksityisasioistaan.­

9. Voisin antaa pettämisen anteeksi.

Kimmo: Kyllä. Olemme puhuneet tästä paljon. En missään nimessä luopuisi ihanasta ihmisestä ja upeasta parisuhteesta sen takia, että toinen seurasi houkutusta ja teki jotain, jota varmasti katuu.

Muutenkaan en allekirjoita tuota toisen ihmisen omistamista, jossa rajoitan minulle rakkaimman ihmisen elämää vaatimalla yksinoikeutta johonkin. Kaikki muut saavat tehdä mitä haluavat, mutta juuri se minun rakkaani ei saa. Sehän on ihan älytöntä. Minäkin olen joskus aikanaan osannut olla tosi mustasukkainen ja epävarma, mutta onneksi nyt ehkä osaan antaa toisen kukkia.

Petra: Pitää paikkansa. Pettäminen on kuitenkin asia, joka myrkyttää parisuhteen. Luottamuksen palautuminen vaatii työtä molemmilta. Aiempi elämä on kuitenkin opettanut minulle sen, että asiat eivät ole niin kovin mustavalkoisia.

Petra ja Kimmo ovat tehneet viime vuonna isoja satsauksia, sillä he hankkivat muun muassa mökin Porvoon läheltä.­

10. Avioliitto merkitsee meille paljon ja aiomme mennä naimisiin.

Petra: Kyllä, minusta tulee jossain vaiheessa rouva Vehviläinen. Emme kuitenkaan mene naimisiin juhlien takia, vaan minun mielestäni avioliitto tuo tietynlaisen arvokkuuden suhteellemme.

Emme ole kihloissa, ja voisimme ihan hyvin mennä naimisiin ilman sitä välivaihetta.

Kimmo: Totta, haluamme mennä naimisiin. En ole koskaan ollut näin onnellinen kuin olen Petran kanssa. Olen ollut kaksi kertaa aiemmin naimisissa, joten tavallaan avioliitosta on karissut se pyhyys ja lopullisuuden tunne jollain lailla pois.

Nykyään ajattelen, että naimisiin meneminen on seksikästä ja romanttista, ja tarkoittaa hyviä bileitä, polttareita ja häämatkaa. Haluan nähdä, millaiset häät Petra järjestää. Juhlat tosin saavat odottaa vielä muutaman vuoden koronatilanteen ja muiden järjestelyjen takia. Olen muutenkin ostanut Petralle luvattoman vähän koruja, joten ehkä korvaan sen kaiken vihkisormuksessa.