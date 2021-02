Sometähti Pasha, 21, oli ehtinyt asua Suomessa vuosia, kun hänet päätettiin yllättäen karkottaa maasta – raju päätös oli tuhota elämän täysin

21-vuotias Pasha Podzniakova on kerännyt rohkeilla Instagram -kuvillaan yli miljoona seuraajaa ympäri maailman. Lukioikäisenä häntä uhkasi kuitenkin karkotus kotimaastaan.

– Minua jännittää hirveästi.

Nämä ovat ensimmäiset sanat, jotka kuulen 21-vuotiaan Pasha Pozdniakovan suusta tavatessani hänet ensimmäisen kerran. Pozdniakova ei ole elämänsä aikana antanut montaa lehtihaastattelua. Näin siitäkin huolimatta, että venäläissyntyisellä nuorella naisella on kuvapalvelu Instagramissa yli miljoona seuraajaa. Se on enemmän kuin esimerkiksi monilla Suomen eturivin artisteilla yhteensä ja lukema tekee Pozdniakovasta yhden sovelluksen seuratuimmista suomalaisista.

Pozdniakova mieltää itsensä suomalaiseksi. Sitä hän on myös virallisten asiakirjojen mukaan, sillä Pozdniakovalle myönnettiin hiljattain Suomen kansalaisuus.

Vaikka virallista päätöstä saatiin odottaa viime syksyyn asti, on Pozdniakova perheineen asunut Suomessa jo yli kahdeksan vuoden ajan. He muuttivat Venäjältä Suomeen Pozdniakovan ollessa 13-vuotias ja koti perheelle löytyi tuolloin Savonlinnasta. Pozdniakova ei vielä tuolloin puhunut lainkaan Suomea eivätkä ensimmäiset kuukaudet pienellä paikkakunnalla olleet helpoimmasta päästä.

– Kun muutimme Suomeen, koin olevani jo aikuinen. Venäjällä lapset aikuistuvat olosuhteiden pakosta nopeammin ja jo 13-vuotiaana ymmärsin, että muutto Suomeen oli hyvä ratkaisu. Mutta kyllä meihin venäläisinä kohdistui myös rasismia. Ihmiset saattoivat haukkua ryssäksi tai sanoa, etteivät pitäneet minusta vain, koska olin venäläinen, Pozdniakova muistelee.

– Olen todella kiitollinen äidinkielen opettajalleni. Hän piti minulle kahdenkeskisiä oppitunteja, jotta oppisin suomen kielen. Kerroin hänelle kuinka yksinäinen olin täällä ja ettei minulla ollut kavereita. Hän sitten kävi puhumassa luokkatovereilleni ja siten sain kavereita. Se oli erikoista, sillä Venäjällä opettajia ei juurikaan kiinnosta, miten sinulla menee.

Pozdniakovan vanhemmat ovat yrittäjiä. Halu laajentaa yritystoimintaa oli perimmäinen syy myös sille, että perhe päätti muuttaa Suomeen. Nyt Pozdniakovan vanhemmat pyörittävät hotellitoimintaa Savonlinnassa, joka on myös Pozdniakovalle rakas kaupunki.

Pozdniakova, kuten hänen kolme sisarustaan ovat kaikki viettäneet kaupungissa lapsuutensa ja Pozdniakova on kirjoittanut ylioppilaaksi Savonlinnan taidelukiosta. Kesänsä Pozdniakova vietti nuorempana Olavinlinnassa, jossa hän työskenteli turistioppaana.

– Savonlinnassa on ihana luonto. Siellä oli myös turvallista. Viihdyimme kaupungissa todella hyvin ja olimme ylpeitä siitä, että asuimme Suomessa. Pysyvän oleskeluluvan saaminen kesti kuitenkin kahdeksan vuotta. Vanhempani hakivat oleskelulupaa ja se myönnettiin heille aina vuodeksi kerrallaan, Pozdniakova kertoo.

Perhe haki ensimmäistä kertaa pysyvää oleskelulupaa Suomesta vuonna 2019. Pozdniakova oli tuolloin lukion abiturientti. Pozdniakova oli varma, että lupa myönnettäisiin ja hän saisi samalla myös kauan kaipaamansa suomen kansalaisuuden.

Pozdniakova odotti päätöstä innoissaan, sillä pysyvä oleskelulupa mahdollistaisi muun muassa matkustamisen Suomesta Venäjälle, jossa hänen isoäitinsä asuu edelleen. Keväällä 2019 Pozdniakovan perhe sai kuitenkin huonoja uutisia – oleskelulupaa ei myönnetty. Sen sijaan perhe päätettiin karkottaa maasta.

– Vanhempani ja minä saimme karkotuspäätöksen. Muistan vain itkeneeni, sillä en voinut ymmärtää asiaa. Vanhempani olivat yrittäjiä ja he maksoivat veronsa Suomeen. Minä ja sisarukseni olimme kaikki käyneet koulumme Suomessa. Pikkusisareni on asunut täällä tarhaikäisestä asti ja puhuu suomea paremmin kuin venäjää. En voinut ymmärtää sitä, Pozdniakova muistelee.

– Minun karkotuspäätöstäini perusteliin sillä, ettei minulla ollut vakituista toimeentuloa. Olin hämilläni, sillä minähän olin taidelukion opiskelija. Miten minulla voisi olla tuloja?

Pozdniakova perheineen valitti kielteisestä päätöksestä välittömästi maahanmuuttovirastoon ja hallinto-oikeuteen. Asian käsittely kesti kuitenkin puolitoista vuotta, joka oli omiaan ravistelemaan Pozdniakovan mielenterveyttä.

– Siitä alkoivat elämäni vaikeimmat kuukaudet Suomessa. Olin ihan masentunut. Itkin jatkuvasti ja kävin läpi itsetuhoisia ajatuksia. Olin tehnyt kaiken mahdollisen. Opiskellut kieltä ja saanut ystäviä Suomesta. Sitten joku ihminen maahanmuuttovirastossa vaan päättää, että minut pitäisi karkottaa. Se tuntui epäreilulta.

Lopulta maahanmuuttovirasti myönsi virheensä ja pyörsi päätöksensä. Pozdniakova sai suomen kansalaisuuden viime syksynä. Vaikka prosessi oli pitkä ja raskas, on se Pozdniakovan mukaan opettanut hänet arvostamaan suomalaisuuttaan ja Suomea entistä enemmän. Se innoitti Pozdniakovan perustamaan myös oman Youtube-kanavansa, jossa hän on esitellyt Suomea venäläisille seuraajilleen.

– Olen todella ylpeä suomalaisuudestani. Esimerkiksi Youtubessa olen halunnut näyttää venäläisille, kuinka kaunis Suomi on ja millaista täällä on asua. Uskon, että olen osaltani ainakin hieman vaikuttanut myös matkailuun. Videoillani on saattanut olla jopa miljoona katselukertaa, Pozdniakova pohtii.

Pozdniakova kertoo haaveilleensa pienestä asti taiteilijan urasta. Pozdniakovan unelma-ammatteja olivat nuorempana laulaja ja näyttelijä, kunnes Youtube ja sosiaalinen media veivät hänet mukanaan. Tänä päivänä Pozdniakova työllistää itsensä yksinomaan sosiaalisen median avulla.

– Kun olin nuorempi, vanhempani eivät koskaan kutsuneet minua kauniiksi ja minua jopa hieman kiusattiin lihavuudestani. Nykyään olen taistellut vähän vastaan, lapsena siihen ei oikein voinut vaikuttaa. Halusin todistaa itselleni, että olen kaunis. Sillä tavalla koko juttu on alkanut, Pozdniakova selittää.

– Kun aloin tekemään sosiaalista mediaa huomasin, että sain paljon ulkonäkööni liittyviä kommentteja. Ihmiset kehuivat minua kauniiksi ja kehuivat muotojani. Koen itseni nyt itsevarmemmaksi kuin koskaan. Voin olla hieman ylipainoinen ja silti seksikäs ja kokea itseni kauniiksi, hän iloitsee.