Näyttelijä Pekka Laiho, 77, löysi Facebookin runoryhmästä 25 vuotta nuoremman Ailan – ”Meille ikä ei ole ollut este”

Näyttelijä Pekka Laiho löysi netin runo­ryhmästä rakkauden. 25 vuotta nuorempi Aila Luode-Laiho valaisi elämän.

Täytyy sanoa, että Aila pelasti henkeni, näyttelijä Pekka Laiho, 77, sanoo. Seitsemän vuotta sitten hän löysi elämänsä rakkauden facebookin runoryhmästä. Kylläpä tuo kirjoittaa hyvin, ja niin eroottisesti, hän mietti lukiessaan tuntemattoman naisen tekstejä. Pekka oli se, joka lähetti facebookin kautta Ailalle kaveripyynnön. He alkoivat kirjoitella.

Järvenpääläinen Aila Luode (nykyisin Luode-Laiho) ei juuri tuntenut Helsingin kaupunginteatterissa pitkään näytelleen Pekka Laihon taustaa. Hän oli 25 vuotta Pekkaa nuorempi.

Viestittely johti tapaamiseen tapaninpäivänä 2013.

– Tapasimme tässä samassa asunnossa, jossa asumme nyt, Pekka Laiho kertoo.

Aila Luode-Laiho muistaa kohtaamisen Järvenpään rautatieasemalla. Hän odotti ne­tissä tapaamaansa miestä koiransa kanssa.

– Pekalla oli kitara mukana ja hirveän pitkä kaulaliina. Hän näytti taiteilijalta, Aila Luode-Laiho, 52, kertoo.

Juttu lähti luistamaan heti. He puhuivat koko yön. Oli huippukokemus tavata ihminen, jonka kanssa löytyi niin paljon yhteistä.

– Olimme tehneet samoja virheitäkin, Aila Luode-Laiho kertoo.

– Meillä oli valtava tunneryöpsäys, Pekka Laiho sanoo.

Kahden päivän kuluttua Pekka Laiho palasi kotiinsa Turkuun. Hän näytteli tuolloin Turun kaupunginteatterissa August Strindbergin näytelmässä Aavesonaatti Ukko Hummelin roolin. Parta oli pitkä kuin Rasputinilla.

– Aloimme seurustella. Muutin Järvenpäähän kesäkuun alussa, Laiho kertoo.

Pekka Laiholla ja Aila Luode-Laiholla on paljon yhteistä.

Täyttä elämää. Näin Pekka Laiho kuvailee nyt arkeaan.

– Ennen Ailan tapaamista kävin terapiassa, Pekka Laiho kertoo.

– Ahdistuin elämääni vanhana miehenä, jonka takia kävin hypnoositerapiassa. Sitten tuli enkeli Järvenpäästä.

He olivat kumpikin eronneet, Pekka kolme kertaa. Molemmilla on hyvät välit ex-puolisoihinsa.

– Menimme naimisiin, koska halusimme sanoa, että meidän suhde on vakava, Pekka sanoo.

Alttarille he astelivat kaksi vuotta ensi­treffeistä. Nykyinen liitto on Pekan neljäs.

– Arvostan aina, kun ihminen on elänyt elämäänsä, Aila Luode-Laiho sanoo.

Ailan mielestä ero ei ole merkki leväperäisyydestä ja huonoudesta, vaan merkki rohkeudesta lähteä suhteesta, joka ei toimi.

– On parempi aloittaa puhtaalta pöydältä sellaisen kanssa, jonka kanssa toimii, hän sanoo.

Ailan mielestä Pekan kumppanin pitää olla todella vahva.

– Sähän käyt kuntosalilla, Pekka Laiho heittää.

Molempia naurattaa.

– Pekan persoona vaatii välillä tiukkaa vastaan sanomista. Nuorempana minusta ei olisi ollut siihen, Aila Luode-Laiho sanoo.

Pariskunnan aamut alkavat aikaisin Pekka Laihon tekemällä aamupalalla. He juttelevat ja syövät 45 minuuttia. Sitten Aila Luode-Laiho lähtee töihin eskariin.

– Jään lötköttelemään kuin vanhus, Pekka Laiho kertoo eläkepäivistään.

– Käyn kaupassa ja teen Ailalle ruokaa.

Välillä Pekkaan iskee Ailan työpäivän aikana ”itsedissaus”, niin kuin hän joutilasta olotilaansa kuvailee.

– Kärsin siitä, etten ole yhtä aktiivinen kuin Aila. Yritän tehdä kotona kaikenlaista. Aila sanoo, että sä teet vaikka mitä.

Aila ei tilanteesta kärsi. Pekka on tehnyt pitkän työuran, näytellyt 75-vuotiaaksi asti.

– Jotenkin suon hänelle sen, että hän saa vain olla ja katsoa jalkapalloa. En nalkuta, jos jotain on jäänyt tekemättä.

Fyysinen vetovoima on iso osa parisuhdetta.

– Seksi on tärkeää. Muutenhan olisimme pelkkiä kämppäkavereita, Pekka Laiho sanoo.

– Kyllä meidän suhde lähti hyvin räjähtävästi liikkeelle, Pekka Laiho sanoo.

Pekka Laiho on antanut vaimolleen lempinimen rekkakuski. Ailan mielestä taas Pekka on taiteilijasielu.­

Aila Luode-Laiho on samaa mieltä. Heillä on erilainen vuorokausirytmi. Pekka katsoo usein iltamyöhään Valioliigaa, kun Aila nukkuu.

– Jalkapallo ei ole yhdistävä tekijä todellakaan, Aila Luode-Laiho naurahtaa.

– Meitä yhdistää rakkaus, Pekka Laiho sanoo.

Samanlainen huumori, elokuvat, televisiosarjat, keskustelut asiasta kuin asiasta. Yhdistäviä asioita on paljon.

– Meillä on hullunhauskaa tilannekomiikkaa, Aila Luode-Laiho kertoo.

– Usein naureskelemme hullunkurisille arjen tapahtumille, Pekka Laiho sanoo.

Suhteen alussa Pekka hauskuutti Ailaa näyttelemällä makuuhuoneen ovella eri hahmoja.

– Hän näytteli kännistä. En tiedä ketään, joka osaisi vetää sen niin hyvin, Aila kertoo.

– Usein olin lännen sankari tai idiootti. Kun on 50 vuotta ollut komeljanttari, ei sille voi mitään, Pekka sanoo.

Toinen hupinumero oli keksiä näytelmäkohtauksia omasta päästä. He miettivät aiheen, ja sitten he näyttelivät sen.

– Se saattoi olla vaikka keksitty perheriita, Aila Luode-Laiho kertoo.

Alussa 25 vuoden ikäero puhutti ulkopuolisia. Aila ja Pekka myöntävät, että kyllä se heitäkin vähän mietitytti.

– Vuosien varrella ikäeron merkitys on vähentynyt, Pekka Laiho sanoo.

– Kun suhde syvenee, ei sellaisia asioita mieti. Meille ikä ei ole ollut este, Aila Luode-Laiho kertoo.

Aila ei saa Pekasta seuraa avantoon eikä metsään. Pekan molemmissa polvissa on tekonivelet. He viettävät paljon aikaa kotona. Lukeminen on yhteinen harrastus. Molempien aikuiset lapset käyvät välillä kylässä.

– En koe ikinä tylsyyttä Pekan kanssa, tavallisetkin hetket ovat kivoja.

He hemmottelevat toisiaan eri tavoin. Pekka Laiho laittaa joka päivä aamiaisen ja lämpimän ruoan.

– Muistat aina sanoa minulle kauniisti. Pidän arvossa, että kehut ulkonäköäni ja vaatetustani, Aila antaa tunnustusta Pekalle.

Aila saattaa ostaa Pekalle ihanan gluteenittoman leivoksen. Tai antaa Pekan katsoa Manchester Unitedin jalkapallopelin, joka loppuu keskiyöllä.

– Olen vuodesta 1958 rakastanut Manchester Unitedia, Pekka kertoo.

Pariskunnan suurin ero on urheiluhulluus. Muitakin eroja löytyy.

– Tiukassa tilanteessa minulta saattaa palaa pinna nopeammin kuin Ailalla, Pekka Laiho kertoo.

– Aila on mun äitihahmo näissä tilanteissa, kun pinna palaa. Ikäero kääntyy toisinpäin.

Aila Luode-Laiho kertoo olevansa hyvin boheemi. Pekka on järjestelmällinen ja pedantti luonne.

– Hyväksymme toistemme särmät. Nuorempana olisin reagoinut vähän jyrkemmin, Aila Luode-Laiho miettii.

Kumpikin on horoskooppimerkiltä härkä, itsepäinen.

– Kun on tämän ikäinen, ei lähde tavoittelemaan suhteessa täydellisyyttä, Aila Luode-Laiho sanoo.

– Ei takerru enää lillukanvarsiin. On kapasiteettia sietää erilaisuutta.

Pekka Laiho on antanut vaimolleen lempinimen rekkakuski. Aila osaa porata. Myös lapio pysyy hyvin hänen kädessään. Ailan mielestä Pekka on taiteilijasielu, ei välttämättä niin tekeväinen.

Pekka Laiho ja Aila Luode-Laiho tutustuivat sosiaalisessa mediassa ja tapasivat ensimmäisen kerran tapaninpäivänä 2013.­

Koronapandemia on muuttanut elämää. Sosiaalinen kanssakäyminen kodin ulkopuolisten kanssa on typistetty minimiin.

– Alussa olin terveystaustallani kauhuissani koronasta, Pekka sanoo.

– Silloin välillämme syntyi ristiriitoja. Kauhu on mennyt pois.

Yhteinen haave on päästä jälleen Thaimaahan tai Kroatiaan. Thaimaassa he olivat aikoinaan häämatkalla.

Viime aikoina on tullut mieleen kirjoittaa yhdessä lastenkirja. Aila Luode-Laiho on koulutukseltaan lastentarhanopettaja. Pekka Laiho muistaa ilmiömäisesti lapsuudestaan asioita.

– Aila on kirjoittanut tuhat runoa, Pekka kertoo.

Hän on eronnut runoryhmästä, jonka kautta he aikoinaan tapasivat. Aila jatkaa runoilua. Eroottisiakin runoja syntyy yhä.

– Olemme onnellinen pari, se täytyy sanoa, Pekka Laiho sanoo.

– Enkeleitä toisillemme. Näin voi sanoa, Aila Luode-Laiho päättää.