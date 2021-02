Pashaa, 21, seuraa yli miljoona ihmistä Instagramissa – rohkeilla kuvilla tienaava sometähti saa jatkuvasti ilkeitä kommentteja ulkonäöstään

Pasha Pozdniakovaa, 21, lähestyvät Instagramissa jopa maailmanluokan julkkikset. Suosio on kuitenkin aiheuttanut myös ahdistusta, kun nuori nainen sai peräänsä stalkkerin.

Pasha Pozdniakovalla, 21, on kuvapalvelu Instgramissa yli miljoona seuraajaa. Suurin osa hänen seuraajistaan tulee Yhdysvalloista ja Pozdniakovaa seuraavat myös monet maailmanluokan julkkikset. Pozdniakovaa ovat Instagramin välityksellä lähestyneet muun muassa Asap Rockyn kaltaiset supertähdet.

Myös treffipyyntöjä parisuhteessa elävälle Pozdniakovalle satelee tasaisin väliajoin. Kaikki yhteydenotot eivät kuitenkaan ole yhtä mieluisia. Pozdniakova myöntää, että toisinaan suuri seuraajamäärä myös ahdistaa.

– Mulla oli kerran lukioaikoina stalkkeri. Mun kouluun tuli aikuinen mies. Meillä oli lasitetut seinät ja näin sen läpi kuinka hän tuijotti minua. Seuraavalla välitunnilla ystäväni tuli sanomaan, että tämä mies odotti minua koulun ovella ja halusi jutella minulle. Jouduin poistumaan koulusta sinä päivänä takaoven kautta, Pozdniakova selittää vakavana.

– Kouluun alkoi sen jälkeen tulla kirjeitä tältä mieheltä. Niissä oli runoja ja hän kertoi haluavansa viettää aikaa kanssani. Kerroin tästä rehtorille ja sanoin, että minua pelottaa. Teimme ilmoituksen poliisille ja se loppui siihen. Mutta se oli pelottavaa. Nykyään olen todella tarkka yksityisyydestäni.

Pozdniakova tiedostaa, ettei hänen tyylinsä tehdä sosiaalista mediaa miellytä kaikkia. Hän kertoo saavansa paljon positiivista palautetta, mutta lähes yhtä suuren määrän kommentteja, joissa arvostellaan terävin sanakääntein hänen ulkonäköään ja syntyperäänsä. Kommentit, joissa Pozdniakovaa kehotetaan palaamaan takaisin Venäjälle, ovat hänelle arkipäivää samoin kuin viestit, joissa häntä haukutaan rumaksi tai lihavaksi.

– Saan paljon kommentteja muodoistani. Monet luulevat, että minulla on silikonit ja täytetyt huulet. Mutta minä osaan vain meikata ja tykkään syödä. Olen aina ollut kurvikas. Ulkonäön perusteella ihmiset muodostavat minusta ennakkokäsityksen. Minua pidetään yksinkertaisena ja pinnallisena. Se on surullista, koska en ole sellainen, Pozdniakova harmittelee.

Myös Pozdniakovan perheessä oltiin ensin huolissaan siitä, millaisen kuvan hän itsestään sosiaalisessa mediassa antaa. Pozdniakova on kuitenkin asettanut selkeät rajat sille, kuinka paljon hän itsestään ja omasta elämästään seuraajilleen jakaa. Tänä päivänä suurin osa Pozdniakovan tuloista tulee OnlyFans-sivustolta. Vaikka sivusto on tunnettu rohkeasta kuvamateriaalistaan, on Pozdniakova vetänyt rajan alastomuuteen.

– Koen, että nainen voi olla seksikäs, vaikka hän ei olisi alasti tai näyttäisi nännejään. En tuomitse ihmisiä, jotka tätä tekevät, mutta itse mietin myös tulevaisuuttani. En haluaisi, että esimerkiksi omat lapset näkisivät minusta sellaisia kuvia, hän selittää.

Tällä hetkellä Pozdniakovan tulevaisuuden suunnitelmat ovat varsin yksinkertaiset. Heti kun koronatilanne sen sallii, aikoo Pozdniakova matkustaa ensimmäistä kertaa elämässään ulkomaille. Matkustelu on aina ollut Pozdniakovan suurin haave, mutta vasta kansalaisuuden myötä sen toteuttaminen on nuorelle naiselle mahdollista. Pozdniakovalta löytyy kuitenkin myös toinen iso unelma.

– Miss Suomi -kilpailuun osallistuminen on aina ollut haaveni. Minun pitäisi harjoitella toki kieltä ja laihduttaa hieman. Toisaalta en ole varma, istuisiko painonpudotus omiin arvoihini. Kurvit ovat minun juttuni. Mutta voisin hyvin edustaa Suomea vaikka Miss Universum -kilpailuissa, Pozdniakova vihjaa.

Kun Pozdniakovalta kysyy, kaipaako hän koskaan Venäjälle, pudistaa hän päätään. Hän viihtyy Suomessa ja isoäitiä lukuun ottamatta täällä asuvat myös kaikki hänen läheisimmät sukulaisensa. Pozdniakova kuitenkin tunnustaa miettivänsä usein, millaista hänen elämänsä olisi nyt, jos hänen vanhempansa eivät olisi aikanaan päättäneet muuttaa Suomeen.

– Mulla oli Venäjällä todella hyvä elämä. Vanhempani eivät olleet mitenkään älyttömän rikkaita, mutta tulimme hyvin toimeen. Mutta monet ihmiset siellä asuvat todella huonoissa olosuhteissa, mikä tekee minut surulliseksi. Haluaisin auttaa heitä, mutta olen ymmärtänyt, etten mitenkään voi. Venäjällä on hyviä ihmisiä, mutta elämä on vaan vaikeampaa. Siihen vaikuttavat monet asiat, kuten politiikka, Pozdniakova miettii.

Vaikka Pozdniakova puhuu vakavista aiheista, säilyy hänen kasvoillaan koko ajan hymy. Pozdniakovan kanssa keskustellessa unohtaakin helposti sen, miten rankan tien hän on joutunut kulkemaan päästäkseen siihen pisteeseen, jossa hän nyt on.

– Olen todella ylpeä kansalaisuudestani ja arvostan Suomea todella paljon, mutta se on vaatinut paljon. En usko, että kovin monen ihmisen polku on ollut yhtä vaikea kuin minun, Pozdniakova pohtii.

– Juuri tällaisten asioiden takia ihmisten ei ikinä pitäisi luottaa stereotypioihin. Et voi koskaan tietää, mitä joku toinen ihminen käy läpi tai millainen hänen tarinansa on. Ketään ei saisi tuomita vain ulkokuoren perusteella.