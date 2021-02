Nyt puhuu Britney Spearsin poikaystävä – julkaisi paljonpuhuvan viestin poptähden Jamie-isästä

Sam Asghari tylyttää poptähti Britney Spearsin isää sosiaalisessa mediassa.

Poptähti Britney Spearsin elämäntilanne on jälleen noussut otsikoihin Yhdysvalloissa Framing Britney Spears -dokumentin ansiosta. New York Times ja Hulu julkaisivat viikko sitten kohua herättäneen dokumentin, jossa paneuduttiin Spearsin, 39, holhoukseen ja sitä edeltäviin tapahtumiin.

Poptähden isä Jamie Spears, 68, on toiminut jo yli 12 vuoden ajan tyttärensä holhoojana. Isä on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista.

Fanit ovat syyttäneet tähden Jamie-isän pitävän tytärtään vankina ja käyttävän poptähden rahoja omiin huvituksiinsa. Jamie Spears on kiistänyt väitteet jyrkästi.

Nyt Britney Spearsin pitkäaikainen miesystävä Sam Asghari, 27, on ottanut kantaa laulaja elämäntilanteeseen sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan kirjoituksessa. Amerikkalaismedioiden mukaan viesti on poikkeuksellinen, sillä Asghari on pysynyt julkisuudessa vaitonaisena hänen ja Spearsin suhteesta.

Asghari ottaa kirjoituksessaan kantaa fanien esittämiin väitteisiin siitä, että hän ja muut Spearsin läheiset törsäisivät tähden omaisuutta. Fanit ovat spekuloineet myös, että Spearsin ja Asgharin suhde olisi pelkkä julkisuustemppu. Fanit ovat epäilleet, että Spearsin perhe olisi palkannut 26-vuotiaan Asgharin pitämään seuraa eristettyä elämää viettävälle laulajalle.

– On tärkeää ymmärtää, että en kunnioita laisinkaan ihmistä, joka yrittää kontrolloida suhdettamme ja joka yrittää jatkuvasti luoda esteitä tiellemme, Asghari kirjoittaa Instagramin Stories-osiossa julkaisemassaan kirjoituksessa.

– Minun mielestäni Jamie on täysi kusipää, Asghari tykittää.

27-vuotias Sam Asghari työskentelee mallina ja personal trainerina.­

Spearsin miesystävä toteaa Instagramissaan, ettei aio avautua hänen ja Jamie Spearsin erimielisyyksistä sen tarkemmin.

– En mene yksityiskohtiin, koska olen aina kunnioittanut yksityisyyttämme. En kuitenkaan tullut tähän maahan ajatuksella, etten voisi ilmaista vapaasti mielipidettäni, iranilaissyntyinen Asghari toteaa.

Britney Spears ja Sam Asghari ovat seurustelleet jo useamman vuoden ajan.­

New York Times on kertonut, ettei kukaan Spearsin perheenjäsenistä osallistunut Framing Britney Spears -dokumentin tekemiseen pyynnöistä huolimatta. Jamie Spears kertoi CNN:n haastattelussa joulukuussa, ettei oikeus ole määrännyt häntä poptähden holhoojaksi kevein perustein.

– Rakastan tytärtäni ja kaipaan häntä kovasti. Kun perheenjäsen tarvitsee erityistä hoitoa ja suojelua, niin perheet tarttuvat tuumasta toimeen. Niin minä olen tehnyt 12 vuoden ajan. Olen suojellut ja rakastanut Britneya pyyteettömästi, Jamie Spears sanoi.