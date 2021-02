Joni Virtaselle, 30, on tehty lähes sata kauneusoperaatiota – kertoo Ylellä, miten koulukiusaaminen johti ulkonäön äärimmäiseen muokkaamiseen

Joni Virtanen kertoo Ylen Perjantai-dokumentissa hakeneensa hyväksyntää koko elämänsä ajan.

Yle Perjantaissa käsitellään illalla kauneusleikkauksia ja sitä, miksi joku haluaa muokata ulkonäköään. Sean Ricksin vieraina ohjelmassa nähdään yrittäjä Tiina Jylhä ja somepersoona Crista Jaatinen.

Juha Portaankorvan ohjaamassa Perjantai-dokkarissa Haluan olla kaunis tavataan Joni Virtanen, 30, joka on tullut tunnetuksi julkisuudessa Suomen Ihmis-Keninä. Nyt Virtanen sanoo piiloutuneensa Ihmis-Kenin hahmon taakse ja haluavan tulla tunnetuksi omana itsenään.

– En halua olla Ihmis-Ken, vaan Joni Virtanen. Ihan tavallinen ihminen, joka tykkää kauneudesta, hän sanoo Haluan olla kaunis -dokumentissa.

Virtanen kuvailee dokumentissa olevansa oman ulkonäkönsä luoja ja hänelle on tehty liki sata kauneusoperaatiota.

– Lähtökohtaisesti en halua olla mies, enkä nainen, hän kuvailee kauneusihannettaan.

– Minulla on leukaimplantti, nenääni on leikattu, huuliani ja poskipäitäni on täytetty hyaluronihapolla. Minulle on tehty myös rasvaimu, ja otsassani on botoksia, Virtanen luettelee ohjelmassa.

Operaatiot ovat kustantaneen yhteensä noin 20 000 euroa. Virtanen ei ole katunut yhtäkään kauneustoimenpidettään, mutta hän myöntää, että toimenpiteisiin jää koukkuun. Heti uuden operaation jälkeen alkaa suunnittelemaan seuraavaa.

– Olen miettinyt todella paljon, että onko tämä jatkuva kierre ja olenko ikinä valmis. Mutta jos en ole, en tee siitä itselleni ongelmaa, vaan sitten mennään leikkauksesta toiseen, hän toteaa.

– Vihaan vanhenemista, ryppyjä ja kaikkea sitä, mitä vanhuuteen liittyy. Tai en vihaa, vaan pelkään vanhenemista todella paljon. Niin kauan kuin henki kulkee, jatkan kauneusoperaatioita. Jos ryppyjä tulee, ne lähtevät siltä istumalta kasvojen kiristyksillä ja kohotuksilla.

Joni Virtanen kuvailee Perjantai-dokkarissa lapsuutensa olleen raskas, sillä häntä kiusattiin ja syrjittiin koko peruskoulun ajan. Häntä ei otettu mukaan leikkeihin eikä kaveriporukoihin.

Nuoruusvuodet romaniperheessä olivat Virtaselle ahdistavaa aikaa. Hän kertoo dokumentissa, että romaniyhteisössä vaaditaan supermaskuliinisuutta, joten hän pakeni omiin haavemaailmoihinsa.

– Minulla oli lapsena oma päänsisäinen haavemaani, jossa elin koko ajan. Onneksi iän myötä sain rohkeutta lähteä pois romaniyhteisöstä.

Hän pohtii koulukiusaamisen voivan olla osa syy siihen, että hän haluaa muokata ulkonäköään.

– Kyllä se loi itsetunto-ongelmia. Ajattelin, että okei, olen ehkä sitten ruma. Tunsin vahvasti sisälläni, että haluan muuttaa ulkonäköäni ja hakea sitä kautta hyväksyntää.

– Olen 30-vuotias, ja oikeastaan olen hakenut hyväksyntää koko elämäni.

Virtanen kertoo Perjantai-dokkarissa saavansa paljon törkyviestejä sosiaalisessa mediassa ulkonäöstään. Viesteissä häntä kutsutaan epäsikiöksi ja hänen pilkataan pilanneen kasvonsa. Hänet on myös pahoinpidelty kaksi kertaa.

– Olen saanut muun muassa viestin, jossa kirjoittaja uhkaa tulla oveni taakse ja leikata pääni irti. Tietenkin tällaiset viestit pelottavat. Toisaalta saan paljon kiitosta siitä, että rohkaisen ihmisiä olemaan oma itsensä ja elämään haluamallaan tavalla.

Joni Virtanen on tullut tutuksi tv-katsojille aikaisemmin muun muassa Hottikset-sarjasta. Hän vieraili myös vuonna 2018 Enbuske, Veitola ja Salminen -ohjelmassa kertomassa kauneusoperaatioistaan. Tuolloin Maria Veitola kysyi Virtaselta suoraan, miten hänellä on varaa kaikkiin operaatioihin.

– Olen joutunut ottamaan lainaa ja sitten mulla on sponsseja, Virtanen vastasi.

– Ei ole sugardaddya tai -mamaa, hän painotti.

Yle Perjantain Mihin tarvitsemme kauneusleikkauksia? -lähetys 12.2. klo 21.05.