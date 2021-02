Marilyn Mansonin skandaali sakenee: Game of Thrones -tähti kertoo karmivia väitteitä suhteestaan muusikon kanssa

Esmé Biancon mukaan Marilyn Manson ”jahtasi häntä kirveellä” ja ”viilteli häntä veitsellä”.

Muusikko Marilyn Manson, 52, oikealta nimeltään Brian Warner, on ollut valtavan kohun keskellä siitä lähtien, kun hänen ex-kihlattunsa Evan Rachel Wood, 33, kertoi Mansonin pahoinpidelleen häntä ja käyttäneen häntä hyväkseen.

Sen jälkeen lisää syytöksiä on ilmaantunut, muun muassa hänen ex-tyttöystävältään Jenna Jamesonilta.

Nyt Mansonin entinen tyttöystävä, Game of Thrones -sarjasta tuttu näyttelijä Esmé Bianco syyttää Marilyn Mansonia pahoinpitelystä ja henkisestä väkivallasta. Bianco ja Manson seurustelivat vuonna 2011.

Bianco kertoi New York Magazinen The Cut -sivuston haastattelussa riipaisevia yksityiskohtia suhteestaan Mansonin kanssa. Näyttelijä väittää, että Manson aiheutti hänelle mustelmia ja haavoja, joista jäi pysyviä arpia. Biancon mukaan Manson muun muassa viilsi häntä veitsellä.

– Muistan vaan maanneeni paikallani, enkä taistellut vastaan, Bianco sanoi The Cut -sivuston haastattelussa.

– Se oli oikeastaan se hetki, kun menetin kokonaan toivon ja turvallisuuden tunteen, hän jatkoi.

Esmé Bianco esitti Game of Thrones -sarjassa Ros-nimistä hahmoa.­

Kaikki alkoi vuonna 2009, kun Manson pyysi Biancoa mukaan I Want to Kill You Like They Do in the Movies -kappaleen musiikkivideolle. Biancon mukaan hänen piti esiintyä videolla Mansonin rakastajana ja uhrina, joka kidnapataan. Näyttelijä luuli, että työ olisi ammattimaista.

Biancon mukaan kuvaustilanne muutti pian radikaalisti ja muusikosta tuli väkivaltainen: Manson sitoi hänet kaapelijohdoilla ja antoi raipan iskuja. Bianco, joka oli tuolloin 26-vuotias, sanoi viettäneensä kuvauksissa kolme päivää alusvaatteisillaan, eikä hädin tuskin syönyt tai nukkunut ollenkaan. Hänen mukaansa Manson tarjosi ruuan sijasta kokaiinia.

– Se on vain Mansonin teatraalisuutta. Teemme hienoa taidetta, Bianco kuvaili ajatelleensa tuolloin.

Musiikkivideota ei lopulta koskaan julkaistu.

Kaikesta huolimatta Manson ja Bianco aloittivat etäsuhteen. Vuonna 2011 Bianco muutti rokkarin pyynnöstä tämän luokse asumaan Hollywoodin pariksi kuukaudeksi.

Bianco kertoi The Cutille, että seurustelusuhteen aikana Manson saattoi purra häntä kesken seksin ilman suostumusta ja teki kerran viiltoja veitsellä hänen kehoonsa.

– Olin tuolloin selviytymistilassa. Mieleni oli opettanut minulle, että minun tulisi miellyttää häntä.

Näyttelijän läheiset kertoivat sivustolle olleensa huolissaan Biancosta ja vahvistivat nähneensä haavat ja mustelmat. Läheisten mukaan Bianco soitti perheelleen hädissään Mansonin kodista, jossa hän oli piiloutuneena kaappiin.

Biancon mukaan Manson myös muun muassa kontrolloi hänen pukeutumistaan ja nukkumistaan.

– Tuntui kuin olisin ollut vanki, hän kuvaili The Cutille.

Biancon mukaan romahduspiste oli se, kun Manson jahtasi häntä kirveellä asunnossaan. Hän sanoi saaneensa kokemustensa jälkeen paniikkikohtauksia.

Näyttelijä kuvaili Mansonia ”hirviöksi, joka melkein tuhosi hänet”.­

Helmikuun alussa Manson kommentoi syytöksiä Instagramissa. Hänen mukaansa syytökset ovat hirvittävällä tavalla vääristeltyjä.

– Intiimit suhteeni ovat aina olleet yhteisymmärrykseen perustuvia ja samanmielisiä, Manson kirjoitti 2. helmikuuta.