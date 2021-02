Aki Manninen kertoo musertavasta tilanteestaan: Ostivat uuden kodin, mutta vanha ei mennytkään kaupaksi – postiluukusta kolahtaa joka kuukausi iso lasku

Tyhjän puutalon lämmityskulut kohoavat todella korkeaksi, kun puulämmitysmahdollisuutta ei voi käyttää.

Tv-kasvot Aki Manninen ja Rita Niemi-Manninen tekivät viime vuoden kesänä ison elämänmuutoksen ja muuttivat pois pitkäaikaisesta kotikaupungistaan Porista.

Monien vaiheiden sarja alkoi, kun he laittoivat alkukesästä toiveikkaana myyntiin vastaremontoidun, Porin kiinteistömarkkinoilla varsin hyvin erottuvan omakotitalonsa.

Se on alun perin vuonna 1942 valmistunut puutalo, jonka pohjan päälle on rakennettu käytännössä uusi talo. 135-neliöisessä rakennuksessa on vaaleansiniset ja valkoiset ulkoseinät sekä lasitettu terassi. Pihalla on aurinkoenergialla lämpenevä poreallas ja uima-allas.

Kiinnostuneita riitti. Talossa kävi lyhyen ajan sisällä paljon katselijoita.

Porin Ruosniemessä sijaitsevassa, vuonna 1942 rakennetussa talossa on 135 neliömetriä sekä suuri, lasitettu terassi.­

Niemi-Manninen ja Aki Manninen poseerasivat IS:lle Donna-tyttärensä kanssa onnellisina vanhassa kodissaan keväällä 2020.­

Manninen ja Niemi-Manninen alkoivat katselemaan uutta unelmiensa kotia Tampereen seudulta. Perhe oli halunnut jo pitkään muuttaa seudulle siellä asuvien läheisten ja helpompien työmatkojen takia. Kun kiekkoilija Jori Lehterän 300-neliöinen kivitalo tuli myyntiin sopivalla hinnalla, pariskunta ei epäröinyt tehdä ostopäätöstä.

Heinäkuussa he jo pakkasivat muuttolaatikoita ja suuntasivat kohti Lempäälää.

Nyt on helmikuu, ja Porin-koti on edelleen myymättä.

Aki Manninen on Helsingissä käymässä Selviytyjät Suomi -ohjelman pressitilaisuudessa. Hän on yksi ohjelman tulevan kauden julkkisosallistujista.

– Pääsääntöisesti minulle kuuluu hyvää. Meillä on kotona seesteinen vaihe rouvan ja pienen tytön kanssa. Olen onnellinen, että kotiasiani ovat hyvin ja rakkautta löytyy. Monella ei ole niin, Manninen aloittaa.

– Selviytyjien kuvauksissa ikävä pääsi toden teolla yllättämään ensimmäistä kertaa elämäni aikana. Pientä ihmistä tulee niin kova ikävä, ettei sitä voi ymmärtää, mies jatkaa.

Selviytyjien kuvaukset olivat kesällä samoihin aikoihin kun muutto tapahtui. Silloin Manniset eivät osanneet yhtään aavistaa, että koti ei menisi kaupaksi.

– Kun talo on todella kiva ja näyttävä ja puitteet kunnossa, niin totta kai se hieman yllätti. Voi olla, että Porin alueella koronakin vaikutti asuntokaupan hiljenemiseen.

– Teimme päätöksen, että jätämme talon hiljaiseen myyntiin ja luotamme, että sen aika tulee vielä.

Kahta asuntoa on vaivalloista ja kallista ylläpitää. Manninen on joutunut matkustamaan syksyn ja talven ajan kerran kahdessa viikossa pitämään huolta ”kakkoskodistaan”. Isoa taloa ei voi vain jättää oman onnensa nojaan.

– Se aiheuttaa päänvaivaa ja kuluja. Haluan, että se koti on aina kunnossa, rakennusmiehenä pitkään töitä tehnyt mies sanoo.

Isoimmaksi ongelmaksi ovat muodostuneet tyhjän talon korkeat lämmityskulut. Normaalisti taloa lämmitetään osittain puilla. Siellä on alakerrassa varaavat tulisijat, joita lämmittämällä sähkölasku pienenee roimasti.

Tyhjillään olevassa talossa on kuitenkin oltava suora sähkölämmitys. Niinpä postilaatikkoon kolahtaa joka kuukausi ikävä kirjekuori.

– Olen saanut sieltä joka kuukausi 500–600 euron sähkölaskun, Manninen myöntää harmissaan.

Ääni puhelimessa synkkenee.

– Mitä enemmän on omaisuutta, sitä enemmän on murheita.

– Autot ja kaikki… Helpommalla pääsisi, kun ei olisi yhtään mitään.

Porin-lukaalissa on pihalla oma uima-allas.­

Porin-asunnon pyyntihinta oli alun perin 279 000 euroa. Myöhemmin sitä laskettiin 252 000 euroon. Lokakuussa myynti-ilmoitus vedettiin lopulta pois netistä.

Esimerkiksi Etuovessa, jossa Mannisten talo oli pitkään kaupan, on Porin seudulla tällä hetkellä myynnissä yli 200 omakotitaloa. Niiden hintapyynnöt vaihtelevat todella runsaasti. Edullisimmista taloista pyydetään alle 40 000 euroa, kalleimmista yli 600 000 euroa.

Mannisen mukaan pelkästään heidän talonsa remontteihin ja uudistuksiin on mennyt yli 100 000 euroa. Hän ei haluaisi enää tinkiä hinnasta enempää.

Ratkaisu perheen taloutta rasittavaan tilanteeseen löytyi nyt ainakin väliaikaisesti, kun Mannisen oma veli muuttaa perheensä kanssa taloon vuodeksi asumaan. Veli rakentaa perheelleen sillä aikaa omaa kotia.

– Saamme sen avulla kulut kuriin, ja veli saa mukavan paikan perheelleen rakennusurakan ajaksi.

Tältä näyttää Mannisten Lempäälän-kodissa.­

–Alueemme on kiva ja yksityinen ja saamme olla rauhassa, Aki Manninen kuvailee Lempäälän-kodin sijaintia.­

Jos jotain huonoa, niin jotain hyvääkin. Mannisen perhe viihtyy tavattoman hyvin nykyisessä kodissaan Lempäälässä.

– Tyttö käy täällä päiväkotia ja luo jo omaa sosiaalista verkostoaan. Alueemme on kiva ja yksityinen ja saamme olla rauhassa.

Kun korona pakottaa pysymään kotona, on mukavaa, että siellä viihtyy hyvin.

– Teemme käytännössä kaikki työmme tällä hetkellä kotona. Meillä on siellä iso jumppasali, jossa voimme kuvata treenivideot ja muuta. Kun kesäaika tulee, niin ulkotreenit pystyy tekemään pihalla.