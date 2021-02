Uudet Ex on the Beach -sinkut suuntaavat luksuslomalle Rukalle – tunturissa nähdään Temppareista ja BB:stä tuttuja kasvoja

Reality-sarja Ex on the Beach Suomi palaa ruutuihin. Tällä kertaa sarja on kuvattu Kuusamon Ruka-tunturilla ja teemana on afterski. Uusi kausi vie kahdeksan sinkkua vauhdikkaalle luksuslomalle Rukan tunturimaisemiin.

– Kaamoksen värittämä sydäntalvi ja valkeina hohtavat hanget tarjoavat seikkailunhaluisille sinkuille ainutkertaisia elämyksiä ja uusia kokemuksia. Vaikka pohjoinen tuuli tuivertaa ja pakkanen paukkuu, meno hulppealla tunturihuvilalla on kuumaa, kun sinkut juhlivat, deittailevat ja nauttivat elämästä, Discoveryn tiedotteessa luvataan.

Tässä ovat Ex on the Beach Suomi Afterski -sinkut:

Amanda Hirvonen, 20, Kouvola

Herttainen ja hymyileväinen Amanda haaveilee pidempiaikaisesta seurustelukumppanista. Hänellä on ollut aiemmin paha tapa rakastua renttuihin, mutta hän on oppinut virheistään ja hakee nyt hyvää ja tasapainoista miestä.

Vaalea kaunotar nauttii huomiosta ja arvostaa pieniä romanttisia tekoja arjessa. Vaikka Amanda pitää itseään kilttinä ja kaikkien kaverina, naiset suhtautuvat häneen usein penseästi. Hän arvelee sen johtuvan siitä, että he kokevat hänet uhkana.

Aada Elfvengrén, 20, Helsinki

Upea vaaleaverikkö Aada rakastaa näyttää hyvältä ja tunnustaa, että on koukussa ripsienpidennyksiin, täyteaineisiin ja solariumiin. Ystävät kutsuvat Aadaa barbieksi, mitä hän pitää ehdottomasti kohteliaisuutena.

Aada ei ole koskaan omasta mielestään ollut parisuhteessa, mutta löytää itsensä usein tilanteesta, jossa miehet ovat päättäneet, että seurustelevat hänen kanssaan. Aadan heikkous on tatuoidut pahat pojat, ja hän myöntää olevansa miesasioissa välillä liiankin kiltti ja sinisilmäinen.

Jenni Isokoski, 19, Vantaa

Kuusamosta kotoisin oleva Jenni harrastaa deittailua ja rakastaa juhlimista. Täydellisten bileiden määritelmä on se, ettei illan alussa tiedä, mistä löytää itsensä illan päätteeksi.

Jenni viihtyy paremmin miesporukassa kuin naislaumassa, sillä hän kokee olevansa ronskimpi kuin muut naiset, eikä hän jaksa varoa sanomisiaan sen pelossa, että joku ottaa itseensä. Spontaani ja pirskahteleva bilehile ei ota elämää turhan vakavasti ja haaveilee kumppanista, joka pysyy hänen vauhdissaan mukana.

Jenna Mäkikyrö, 25, Helsinki

Big Brother ja Temptation Island Suomi -ohjelmista tuttu Jenna rakastaa huomiota ja tietää kuinka sitä saa. Bileiden hauskuuttaja pitää huolen, että tunnelma pysyy katossa. Jenna ei siedä tylsyyttä ja hänen on vaikea olla hiljaa ja paikoillaan.

Tulinen, äänekäs ja voimakastahtoinen kaunotar ei jää koskaan sanattomaksi eikä luovuta riitatilanteissa, vaikka tietäisikin olevansa väärässä. Suorapuheisuutensa vuoksi hän löytää itsensä usein keskeltä draamaa. Jenna on jo kyllästynyt sinkkuelämään ja haluaisi parisuhteen, mutta väittää kärsivänsä sitoutumiskammosta.

Roope Kuusisto, 25, Tampere

Näyttelijänä työskentelevä Roope, 25, on räiskyvä persoona, joka viihtyy huomion keskipisteenä. Muodokkaat naiset miellyttävät Porista kotoisin olevan Roopen silmää, mutta ulkonäköä tärkeämpää hänelle on, että pään sisällä on muutakin kuin ”prinsessahöttöä”.

Supliikilla sarjahurmaajalla on värikäs naishistoria, ja hänen mukaansa naisiin tehoaa parhaiten herrasmiesmäinen käytös ripauksella harkittua kömpelyyttä. Iskutaktiikkansa toimivuutta hän on päässyt testaamaan aiemmin muun muassa Temptation Islandin viettelijäsinkkuna.

Toni Pellinen, 26, Lohja

Toni on iloinen ja letkeä kaveri, joka on aina valmis bilettämään. Tyyli ja ulkonäkö ovat hänelle tärkeitä, ja niihin myös satsataan. Kuntosalia aktiivisesti harrastava Toni kerää naisilta kehuja lihaksikkaasta vartalostaan, ja hän onkin varsin tyytyväinen itseensä.

Naisissa Toni pitää seksikkäimpänä itsevarmuutta, ja hän luottaa, että naiset lähestyvät häntä. Toni kokee olevansa unelmavävyaineista ja on valmis asettumaan oitis aloilleen, mikäli se oikea tulee vastaan ja vie jalat alta.

Rasmus Ylander, 21, Helsinki

Rasmus harrastaa kuntosalia ja haaveilee palomiehen ammatista. Kun hän ei ole treenaamassa, hänet löytää todennäköisesti bilettämästä. Rasmus on itsevarma, estoton ja äärimmäisen flirtti. Parhaina puolinaan hän pitää erinomaisia puhelahjojaan ja ulkonäköään.

Pelimieheksikin väitetty Rasmus saa naiset ihastumaan itseensä nopeasti ja nauttii salaa, kun naiset kilpailevat hänestä. Pakkeja hän ei myönnä koskaan saaneensa, minkä hän arvelee johtuvan siitä, että hän harvoin joutuu tekemään aloitetta.

Sander Penk, 19, Vantaa

Puoliksi virolainen ja puoliksi hollantilainen hurmuri Sander opiskelee media-alaa ja haaveilee tekevänsä sosiaalista mediaa ammattinaan.

Sander pitää kohteliaisuuttaan ja huomaavaisuuttaan parhaina puolinaan, mutta naisilta hän saa useimmiten kehuja kauniista silmistään ja flirttailevasta hymystään. Romantikoksi tunnustautuva nuori mies ei ihastu helposti, mutta rakkaus on ihanin tunne, jonka hän on koskaan kokenut.

Ex on the Beach Suomi Afterski alkaa discovery+-palvelussa 9. maaliskuuta.