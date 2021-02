Seura: Mentalisti Noora Karma tuli Dubaissa raskaaksi – joutui valehtelemaan viranomaisille välttääkseen vankilareissun

Naimattomien naisten lapsia ei katsota Dubaissa hyvällä.

Taikuri ja mentalisti Noora Karma, 45, kertoo nuoruuden seikkailuistaan uusimmassa Seura-lehdessä.

Viisitoista vuotta sitten Karma kertoo jättäneensä kaiken tutun ja turvallisen, ja muutti Teneriffalle luomaan taikurin uraa. Matkaseurana hänellä oli saman ohjelmatoimiston taikuri Alfonso.

Monien vaiheiden jälkeen kaksikko päätyi esiintymään Dubaihin, jossa Karma oli ainoa naistaikuri ja pääsi näin ollen esiintymään kuninkaallisten naisten palatseihin prinsessojen syntymäpäiville. Dubaissa myös Alfonson ja Karman suhde syveni ja Karma tuli pian raskaaksi.

Pari ei mennyt naimisiin tai kihloihin Karman raskaudesta huolimatta, mikä oli Dubaissa iso ongelma. Hän kertoo huijaneensa asiassa monta kertaa, jotta ei joutuisi vankilaan tai saisi häätöä maasta. Hän myös valehteli olevansa Dubaissa vain lomamatkalla.

– Ostin itselleni jopa keinotekoisen kihlasormuksen ja kävin amerikkalaisessa sairaalassa tekemässä kaikki ultraäänitutkimukset, Karma kertoo.

Sittemmin Karma muutti takaisin Suomeen. Myöhemmin hän meni naimisiin Alfonson kanssa, mutta he erosivat vuonna 2013.

Vuonna 2017 Karma meni naimisiin Jani Strömsholmin kanssa, mutta jätti avioerohakemuksen vain yhdeksän kuukautta häiden jälkeen. Avioero astui voimaan helmikuussa 2019.

Karma kommentoi avioerohakemustaan tuoreeltaan Facebookissa. Hän toivoi parin selättävän vaikeudet eron harkinta-ajan aikana.

– Meneillä on harkinta-aika jonka jälkeen toivomme sydämistämme että voisimme jatkaa elämää vielä yhdessä... Ero on aivan viimeinen ratkaisu, Karma kirjoitti.

Myöhemmin mentalisti totesi IS:n haastattelussa, että harkinta-aika on olemassa juuri siksi, että sen aikana voi pohtia, mikä olisi lopulta paras ratkaisu.

– Avioerohakemus on vireillä, mutta meillä on harkinta-aika ja toivomme, että rakkaus voittaa. Harkinta-aika on hyvästä syystä keksitty, Karma kertoi viime kesänä IS:lle.

Karma kertoi julkisuudessa, että eron syynä olivat pariskunnan keskinäiset ristiriidat. Hän ei halunnut paljastaa tarkemmin, millaisista erimielisyyksistä oli kyse ja mikä lopulta johti eropäätökseen.

– Mutta sanotaan se, että minä olen vähän konservatiivinen ihminen. Menen naimisiin rakkaudesta, ja siinä on isot panokset. Samaa toivon toiselta osapuolelta, mentalisti linjasi IS:lle heinäkuussa 2018.

Mennessään Strömsholmin kanssa naimisiin, Karma otti tämän sukunimen. Nykyisin sinkkuna elelevä Karma kertoo Seuralle, että on yrittänyt vaihtaa sukunimensä takaisin, mutta nimilautakunta ei ole hyväksynyt Karma-nimeä.

– Ehkä otan vielä tyttönimeni (Karjula) takaisin, hän pohtii Seuralle.