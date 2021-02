Legendaarinen pornokeisari Larry Flynt, 78, on kuollut

Flynt tunnettiin miestenlehti Hustlerin perustajana.

Maineikas pornokustantaja Larry Flynt on kuollut 78-vuotiaana kotonaan Los Angelesissa, uutisoi yhdysvaltalaismedia TMZ. Hänen kerrotaan menehtyneen sydäninfarktiin.

Flynt tunnettiin yhtenä aikuisviihdeteollisuuden suurimmista nimistä. Hänen perustamansa pornoimperiumi on julkaissut vuosikymmenten ajan monenlaista aikuisviihdesisältöä, tunnetuimpana Hustler-lehteä vuodesta 1974 lähtien.

Flynt omisti kymmeniä lehtiä, aikuisviihdesivustoja, klubeja ja kasinon.

Yli puolet elämästään Flynt vietti pyörätuolissa. Hän halvaantui vartalosta alaspäin murhayrityksessä vuonna 1978. Halvaantumisen aiheuttaneen luodin ampunut sarjamurhaaja Joseph Franklin teloitettiin vuonna 2013.

Flynt tunnettiin kovaotteisena mediamogulina ja sananvapauden puolestapuhujana. Hänet haastettiin elämänsä aikana oikeuteen useita kertoja.

Flyntistä tehtiin vuonna 1996 elokuva The People vs. Larry Flynt (suomenkieliseltä nimeltään Larry Flynt – Minulla on oikeus), joka poiki Oscar-ehdokkuuksia ja Golden Globe -palkintoja.