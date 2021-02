Alexi Laihon viimeiset kappaleet julkaistaan – ”On aika päästää peto häkistä vielä kerran”

Edesmenneen Alexi Laihon viimeisin yhtye Bodom After Midnight julkaisee keväällä EP:n.

Bodom After Midnight ehti äänittää kolme kappaletta ennen Laihon kuolemaa. Tulevalla Paint The Sky With Blood -albumilla kuullaan kappaleet Paint The Sky With Blood, Payback’s Bitch ja Where Dead Angels Lies (Dissection Cover).

– Niin kuin mekin, Alexi oli innoissaan näistä kappaleista ja halusi saada ne julki, joten olemme onnellisia saadessamme toteuttaa hänen toiveensa. On sanomattakin selvää, että olemme otettuja siitä, että saimme olla osa hänen viimeistä luovaa työtään. On aika päästää peto ulos häkistä vielä kerran Alexin musiikin ja perinnön juhlistamiseksi, yhtyeen jäsenet Mitja Toivonen, Daniel Freyberg ja Waltteri Väyrynen kertovat tiedotteessa.

Laiho nousi julkisuuteen Children of Bodom -yhtyeen tiimoilta vuonna 1993. Kansainvälistäkin menestystä niittänyt yhtye lopetti Helsingin jäähallin konsertin jälkeen joulukuussa 2019. Laiho perusti viime vuonna Bodom After Midnight -yhtyeen, jossa hän toimi kitaristina ja laulajana.

Daniel Freyberg ja Alexi Laiho kesällä 2019.­

Laihon kuolemasta kerrottiin tammikuun 4. päivä, kun Laihon manageritoimisto tiedotti Children of Bodom -yhtyeen keulamiehenä maineeseen nousseen 41-vuotiaan muusikon menehtyneen kodissaan Helsingissä. Laiho oli kärsinyt pitkäaikaisista terveysongelmista viime vuosien aikana.