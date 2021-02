Britney Spearsin tarina kiehtoo ja herättää epäilyksiä ympäri maapalloa – mikä on totuus megatähden elämästä? Someen ilmestyi nyt hämmentävä päivitys

Britney Spears rikkoi viimein hiljaisuuden kohudokumentin jälkeen.

Vuosi 1999, ja Louisianassa varttunut ruskeasilmäinen rakennusurakoitsijan tytär julkaisi debyyttialbuminsa.

... Baby One More Time singahti saman tien hittilistojen kärkeen. Se oli odotettua, sillä levyn samanniminen, isoon suosioon noussut single oli julkaistu jo lokakuussa 1998. Koulutyttömäisellä tyylillä ja blondiksi värjätyillä hiuksillaan ihastuttanut laulaja oli kappaleen ilmestyessä hieman alle 17-vuotias.

Tummatukkainen, Louisianassa varttunut teinityttö oli vain 16-vuotias, kun hänestä tehtailtiin jo tähteä.­

Joulukuu 1999 ja Billboard Music Awards -gaala.­

Albumi ja hittisinkku tekivätkin Britney Spearsista kaikkien aikojen nuorimman artistin, joka debytoi halutun Billboard Hot 100 -listan kärjessä kappaleillaan.

Toinen studioalbumi Oops! ... I Did It Again julkaistiin vauhdilla toukokuussa 2000. Silloin 18-vuotias Britney oli jo palvottu tähti, joka keikkaili areenoilla ympäri maapalloa kiljuvalle jättiyleisölle.

Sen jälkeen menestyksen vuodet seurasivat toistaan. Idoli järjesti faneilleen shokkiefektejä kerta toisensa jälkeen. Vuonna 2001 hän muun muassa esiintyi MTV Video Music Awardseissa elävä burmanpyton harteillaan. Vuonna 2003 samaisen gaalan lavalla nähtiin tuohon aikaan shokeeraava kohtaus, kun Madonna ja Spears vaihtoivat yleisön edessä yllättäen intohimoisen suudelman.

Nyt Britney Spearsin huippuvuosista on jo aikaa. Megatähti esiintyi toistaiseksi viimeisen kerran 31. joulukuuta 2017.

Britney Spearsista tehtiin vaalea seksisymboli.­

Somessa on levinnyt viime vuosina sitkeä salaliittoteoria, #freebritney -liike, joka alkoi jo vuonna 2008 eli vuosi poptähden kuuluisan romahduksen jälkeen.

Roimasti yksinkertaistetusti voi sanoa, että liikkeessä halutaan vapauttaa poptähti tämän isän ikeen alta. Fanit uskovat, että laulaja kykenisi huolehtimaan itsestään, mutta on ikään kuin isänsä vankina tilanteessaan.

Jamie Spears, 68 vuotta, on toiminut Kalifornian lakien mukaisesti ja oikeuden päätöksellä tyttärensä holhoojana jo kaksitoista vuotta. Spears on kärsinyt vuosia mielenterveyshaasteista.

Kuvassa Lynne Spears ja Jamie Spears.­

New York Timesin ja suoratoistopalvelu Hulun dokumentti Framing Britney Spears kertoo seikkaperäisesti kuuluisan poptähden tilanteesta ja holhoojasuhteesta isään.

Dokumentissa selviää, että isä käytännössä valvoo kaikkia tyttärensä elämä osa-alueita. Nykyään 39-vuotias Spears ei voi esimerkiksi äänestää, mennä naimisiin, hankkia lapsia tai käydä edes ostoksilla ilman isänsä lupaa.

Monet Spearsin tunteneet ystävät, entiset kollegat ja läheiset pääsevät dokumentissa ääneen. Joidenkin lähteiden mukaan on väitetty, että Spearsin äiti Lynne Spears haluaisi toimia tyttärensä holhoojana. Lynne Spears ja Jamie Spears ovat eronneet, eivätkä ole kovin hyvissä väleissä keskenään.

Tähti itse tuntuu kadonneen kuin maan alle julkisuudesta, sillä hän ei anna enää varsinaisia haastatteluja medialle.

Muun muassa Page Six -lehti kertoo nyt, että Britney rikkoi omalla tavallaan hiljaisuuden kohauttavan dokumentin jälkeen.

Hänen sometileilleen ilmestyi tiistaina päivitys, jossa hän muistelee viimeiseksi jäänyttä keikkaansa uutenavuotena 2017. Päivityksessä ei oteta kuitenkaan minkäänlaista kantaa asioihin, joita kohudokumentissa väitetään.

– En voi uskoa, että tämä Toxic-esitys on jo kolmen vuoden takaa! Tulen aina rakastamaan lavalla olemista... Mutta otan nyt aikaa oppiakseni ja ollakseni normaali ihminen... Rakastan yksinkertaisesti sitä, että voin nauttia tavallisesta arkielämästä. Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa ja heidän näkökulmansa muiden ihmisten tarinoihin.

– Meillä kaikilla on niin erilaiset, kauniit elämät. Muistakaa, että huolimatta siitä mitä ajattelemme muista ihmisistä, se ei luultavasti ole mitään verrattuna siihen, millaista elämää se ihminen todella elää linssin toisella puolella, Spears kirjoittaa.