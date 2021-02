Käry kävi – Bruce Springsteen pidätettiin rattijuopumuksesta

Folk-rock-ikoni Bruce Springsteen kärysi ratista.

Laulaja Bruce Springsteen pidätettiin marraskuussa kotiosavaltiossaan New Jerseyssä rattijuopumuksesta, kertoo yhdysvaltalaismedia TMZ. Useat tiedotusvälineet ovat vahvistaneet uutisen.

TMZ:n mukaan Springsteen joutuu oikeuteen muutaman viikon sisällä. Tietojen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Springsteenia syytetään rattijuopumuksesta. Hän oli poliisien kanssa yhteistyöhaluinen.

Springsteenia ja tämän tiedotusta on tavoiteltu asian johdosta, mutta he eivät ole toistaiseksi antaneet asiasta lausuntoa.

71-vuotias Springsteen on palkittu folk-rock-muusikko, jonka ura alkoi jo 70-luvulla. Born In The U.S.A. -albumi (1984) on yksi tähden tunnetuimmista teoksista. Hän oli erityisen suosittu 80-luvulla ympäri maapalloa.