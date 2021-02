Somesensaatio Jojo Siwa, 17, julkaisi ensimmäisen kuvan tyttöystävästään – kommentoi aiemmin seksuaalista suuntautumistaan tyhjentävästi

Jojo Siwa julkaisi Instagramissa kuvia yhdessä tyttöystävänsä Kylien kanssa. Pari on seurustellut kuukauden, mutta ollut ystäviä jo pidempään.

Jojo Siwa on supersuosittu teinien keskuudessa.­

Supersuosittu sometähti ja laulaja Jojo Siwa, 17, paljasti maanantaina Instagramissa, että hän on seurustellut kuukauden ajan Kylie-nimisen tyttöystävänsä kanssa.

Siwa hehkutti Instagram-tilillään parin suhdetta ja kertoi olevansa tyttöystävänsä ansiosta nyt onnellisempi kuin koskaan aiemmin. Samalla hän julkaisi yli 10 miljoonan seuraajansa iloksi joukon kuvia ja videoita, joissa hän ja Kylie poseeraavat.

Teinitähti paljasti, että hän ja Kylie olivat ensin vuoden ajan parhaita ystäviä, mutta heidän suhteensa syventyi hiljalleen rakkaudeksi. Seurustelemaan he alkoivat 8. tammikuuta.

– Ja siitä saakka olen ollut onnellisempi kuin koskaan aiemmin! Hän on rakastavin, kannustavin, onnellisin, suojelevin ja yksikertaisesti kaunein ihminen maailmassa. Ja minä saan sanoa häntä omakseni! Hyvää kuukausipäivää tytölleni! Rakastan sinua päivä päivältä enemmän, Siwa kirjoittaa Instagramissa.

Myös Kylie julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvia tuoreesta pariskunnasta.

– Parhaaseen ystävääsi rakastuminen on PARAS tunne koko maailmassa, hän hehkuttaa.

Siwan suhdepaljastus sai somessa innokkaan vastaanoton ja nuoren pariskunnan onnea ihastellaan vuolaasti. Sekä Siwan fanit että muut tähdet hehkuttavat paria vuolaasti sydämien ja rakkausemojien kera.

Siwa otti kantaa seksuaaliseen suuntautumiseensa ensi kertaa tammikuun lopussa, kun hän julkaisi Twitterissä kuvan, jossa hän poseerasi ”paras homoserkku ikinä” -tekstillä varustetussa t-paidassa. Siwa kertoi saaneensa paidan serkultaan.

Ennen kuvan julkaisua Siwa oli julkaissut myös TikTokissa videon, jossa laulaa Lady Gagan hittibiisiä Born This Way. Kappale tunnetaan maailmanlaajuisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suosimana kappaleena.

Myöhemmin Siwa puhui aiheesta myös Instagram-tilillään suorassa lähetyksessä. Hän totesi, ettei kumppanin sukupuolella ole hänelle mitään merkitystä.

– Joku kysyi minulta, kuinka kauan olet ollut tuollainen kuin olet? En minä tiedä. Luulen, että koko elämäni ajan olen ollut. Minä vain pidän ihmisistä. En ole koskaan aiemmin rakastunut, mutta olen ajatellut, että se minun henkilöni on se minun henkilöni. Jos tämä henkilö on poika, loistavaa. Jos tämä henkilö on tyttö, loistavaa, Siwa kertoi Instagramissa.

Jojo Siwa on etenkin nuorten suosiossa oleva sometähti, jolla eri somepalveluissa kymmeniä miljoonia seuraajia. Yhdysvaltojen Nebraskasta kotoisin oleva Siwa tunnetaan myös tv:n puolelta Dance Moms -tosi-tv-sarjasta, jossa hän esiintyi yhdessä äitinsä Jessalynn Siwan kanssa. Time-lehti otti Siwan mukaan listaukseensa, kun lehti listasi 100 vaikutusvaltaisinta henkilöä vuodelta 2020.