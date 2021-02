Kim Kardashian julkaisi kuvan 7-vuotiaan tyttärensä taideteoksesta – pian Twitter tulvi yllättävää kritiikkiä, ja sometähti menetti hermonsa totaalisesti

Kim Kardashian aiheutti somemyrskyn esittelemällä tyttärensä North Westin maalausta. Joidenkin fanien mielestä teos ei voinut olla 7-vuotiaan maalaama.

Maailman tunnetuimpiin sosiaalisen median tähtiin kuuluva Kim Kardashian, 40, ottaa painokkaasti kantaa Instagramissaan tyttärensä North Westin puolesta.

Kaikki sai alkunsa, kun Kardashian julkaisi tiistaina yli 200 miljoonalle seuraajalleen kuvan 7-vuotiaan North Westin maalauksesta. Maalauksessa näkyy kaunis sinisävyinen vuorimaisema, joki ja puita.

Taulu aiheutti Kardashianin seuraajien keskuudessa valtavan kommenttiryöpyn. Daily Mailin mukaan Twitter suorastaan räjähti kritisoivista ja epäilevistä kommenteista.

– Minun pitäisi tehdä töitä, mutta en voi olla ajattelematta, että North West ei todellakaan maalannut tuota, eräs käyttäjä kommentoi.

– Kim Kardashianin lapsi ei maalannut tätä. Tuosta jopa näkee Photoshopin jäljet. Ja vaikka ei näkisikään, niin kyseessä on Kim K, joten kaikkeen hänen sanomaansa täytyy suhtautua varauksella, kolmas tylytti.

Teosta verrattiin jopa yhdysvaltalaisen taidemaalari ja tv-tähti Bob Rossin töihin. Ross tunnettiin tv-ohjelmastaan, jossa hän opetti ihmisiä maalaamaan maisemia.

– Siis väität, että North West maalaa kuin hän olisi Bob Ross? Ja minä piirrän edelleen tikku-ukkoja 25-vuotiaana? toinen ihmetteli.

Kritisoijat väittävät North Westin maalauksen muistuttavan Bob Rossin töitä. Alla olevassa kuvassa Ross esittelee, miten maisema maalataan onnistuneesti.

Lopulta Kardashian julkaisi oman tiukkasanaisen lausuntonsa Instagramissa. Hän sanoo, ettei hän aio niellä lapseensa kohdistunutta kritiikkiä.

– Älkää temppuilko kanssani, kun kyse on lapsestani! Tyttäreni ja hänen paras kaverinsa ovat käyneet öljymaalaustunneilla, joissa heidän lahjakkuuttaan ja luovuuttaan rohkaistaan ja kannustetaan. North teki kovasti töitä tämän maalauksen kanssa, ja sen valmistuminen kesti viikkoja, Kardashian sanoo.

– Halusin ylpeänä äitinä jakaa hänen maalauksensa kaikkien kanssa. Ja sitten näen aikuisia ihmisiä, jotka kinastelevat siitä, että maalasiko lapseni oikeasti tämän. Kuinka kehtaatte katsoa lasten tekevän mahtavia asioita, ja sitten yritätte syyttää heitä siitä, etteivät he ole mahtavia?

– Olkaa kilttejä ja lopettakaa itsenne nolaaminen tämän kaiken negatiivisuuden kanssa. Antakaa lasten olla mahtavia! North West maalasi tuon ja piste! Kardashian toteaa lukuisten huutomerkkien kera.

Lopulta myös Kardashianin ystävä Tracy Romulus otti osaa keskusteluun. Hän kertoo tyttärensä Ryanin olevan North Westin hyvä ystävä, ja lasten käyvän samoilla maalaustunneilla.

– Lapset käyttävät viikkoja yhden taulun maalaamiseen, ja ovat todella ylpeitä, kun saavat sen valmiiksi. Jokainen työ aloitetaan tyhjältä kankaalta, hän vakuuttaa.

Pian sometähti Camryn Fredericksonkin osoitti tukeaan Kardashianille. TikTok-sovelluksessa erittäin suosittu Frederickson julkaisi kuvia lähes samannäköisestä maalauksesta ja kertoi opetelleensa maalaamaan aikoinaan samalla tekniikalla taidekoulun omistavan äitinsä johdolla.

North West on Kim Kardashianin ja hänen miehensä Kanye Westin vanhin lapsi. Parilla on lisäksi kolme lasta: 5-vuotias Saint West, 3-vuotias Chicago West ja 1-vuotias Psalm West.

Tällä hetkellä perheen tulevaisuus on vielä pimennossa, sillä yhdysvaltalaismediat ovat kertoneet Kanye Westin ja Kim Kardashianin olevan eroamassa. Virallista lausuntoa asiasta ei ole vielä annettu, mutta lehtitietojen mukaan Kanye West on muuttanut jo pois parin yhteisestä kodista. Eroa on edeltänyt kuukausia jatkunut aviokriisi.

Kanye West ja Kim Kardashian alkoivat seurustella vuonna 2011. He menivät naimisiin vuonna 2014 ylellisessä hääseremoniassa Italiassa.