Tällainen on Jaajo Linnonmaan yritysimperiumi – 12 firmaa, joiden menestys vaihtelee ja joista yksi on selvä riski

Linnonmaa on Suomen Asiakastiedon rekisterin mukaan mukana 12 yrityksessä. Yritysten menestys on vaihtelevaa.

Diili-ohjelman 14 kilpailijaa kisaavat paikasta suosikkijuontaja Jaajo Linnonmaan yritysimperiumin kehitysjohtajana. Juontotöidensä lisäksi Linnonmaa tunnetaan sarjayrittäjänä. Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterin mukaan hän onkin mukana jopa 12 yrityksessä.

Vuonna 2019 Linnonmaa tienasi ansiotuloja 115 152 euroa ja pääomatuloja 34 034 euroa. Mätkyjä hän maksoi 10 704 euroa.

Diili-ohjelma alkaa helmikuussa. Kuvassa Noora Fagerström, Jaajo Linnonmaa ja Toni Lähde.­

Linnonmaa omistaa yksin neljä yritystä, joista kaksi liittyy ilmoitetun toimialakuvauksen perusteella hänen työhönsä juontajana ja esiintyjänä. Kaksi muuta taas operoi vaatteiden vähittäiskaupan ja ohjelmistojen suunnittelun toimialoilla.

Jaajo Oy:n toimialaksi on ilmoitettu radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen. Sen tuoreimmat saatavilla olevat tilinpäätöstiedot ovat vuodelta 2018, jolloin yrityksen liikevaihto oli 39 000 euroa ja liikevoittoa kertyi 25 000 euroa.

Wazzup Oy:n toimialaksi on puolestaan ilmoitettu esittävät taiteet. Toimialatekstiin on tarkennettu muun muassa konsultointi, koulutus, luennointi, näytteleminen ja juontaminen. Yrityksen liikevaihto oli 293 000 euroa vuonna 2019 ja voittoa tuli 99 000 euroa.

Jaajon sataprosenttisessa omistuksessa on myös t-paitoja postitse myyvä The Teee Club Oy, jossa Linnonmaan neuvonantajana Diilissä toimiva Toni Lähde on mukana hallituksen varajäsenenä. Liikevaihto oli 221 000 euroa vuonna 2019 ja voittoa se teki 36 000 euroa.

Kaikilla Linnonmaan yrityksillä ei mene yhtä hyvin. Linnonmaan lempilapsekseen luonnehtima, virtuaalimatkailuun keskittyvän VirtualTraveller-brändin taustalla toimiva 1 Enormous Elephant Oy vaikuttaa olevan taloudellisesti tiukilla.

Viimeisimmät tilinpäätöstiedot ovat vuodelta 2018, jolloin yritys teki 21 000 euron liikevaihdolla tappiota 160 000 euroa.

Yrityksen suhteellinen velkaisuusprosentti oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä todella suuri: 1357,1 %. Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen, ja tunnusluvussa yrityksen kokonaisvelat suhteutetaan liikevaihtoon.

Yrityksellä on lisäksi yksi maksuhäiriömerkintä keväältä 2019. Suomen Asiakastieto luokittelee 1 Enormous Elephantin riskiyritykseksi.

– Koska yritys on nuori, erittäin pieni, hyvin velkainen ja heikosti kannattava, on se selvästi riskiyritys. Todettu maksuhäiriö lisää yritykseen liittyvää riskiä, Suomen Asiakastiedon raportissa lukee.

Kauppalehti kertoi tammikuussa 2020, että Linnonmaa on saanut yritykselleen kahdella rahoituskierroksella noin 200 000 euroa yksityisiltä sijoittajilta sekä myös tukea Business Finlandilta.

Linnonmaa ei ole toimittanut yrityksensä tilinpäätöstietoja vuodelta 2019. Asiakastiedon rekisteristä käy kuitenkin ilmi, että 1 Enormous Elephant Oy on poistettu työnantajarekisteristä syyskuussa 2020. Tämä tarkoittaa, ettei yrityksellä ole säännöllistä palkkaa saavia työntekijöitä.

Verohallinnon mukaan yrityksen on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle työntekijälle.

Jos yrityksellä on palveluksessaan vain yksi vakituinen työntekijä tai palveluksessaan 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta, työnantajarekisteriin ei tarvitse ilmoittautua.

Yrityksen henkilöstömääräksi on vuoden 2019 rekisteritietojen mukaan ilmoitettu kuusi henkilöä. Kauppalehden mukaan työntekijöitä oli vuosi sitten neljä.

Linnonmaa esitteli Virtual Traveller-sovellustaan IS:lle vuonna 2016.­

Linnonmaa avasi VirtualTraveller-brändinsä tilannetta IS:lle hiljattain antamassaan haastattelussa. Linnonmaan mukaan korona on ravistellut yritystoimintaa myös tällä saralla ja hän miettiikin kuumeisesti, miten brändiä voisi kehittää tulevaisuudessa nykyiseen maailmantilanteeseen sopivaksi.

– Tällä hetkellä vedämme aika matalalla profiililla. Jos firma pyörii sillä, että ihmiset matkustelevat ja kuvaavat matkustusvideoita, niin sanotaan nyt näin, että vuoteen sinne ei ole uusia videoita tullut. Tämänkin kohdalla täytyy hieman miettiä, että mikä yrityksen suunta voisi tulevaisuudessa olla. Mutta sehän on vain mahtavaa. Nyt on ollut aikaa miettiä kaikki erilaisia variaatioita, Linnonmaa totesi IS:lle.

Linnonmaa on mukana myös ravibisneksissä, ja hän omistaa puolet raviristeilyjä järjestävästä Royal Ruuna Oy:stä ja 7,1 prosenttia Suomen Ravitalli Oy:stä. Suomen Ravitalli lopetti toimintansa alkuvuonna 2018 hevosten kuolemien vuoksi, mutta yritystä ei ole virallisesti lopetettu.

Linnonmaan sekä ex-lumilautailijan ja raviohjastajan Janne Korven puoliksi omistama Royal Ruuna Oy sen sijaan teki hyvän tuloksen vuonna 2019. Liikevaihto oli 214 000 ja voittoa syntyi 87 000. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 35,7 prosenttia.

Yksi Linnonmaan tunnetuimmista yrityksistä on hupijuoksutapahtumia järjestävä Extremerun Oy. Kaupparekisterissä Linnonmaa on merkitty yrityksen varatoimitusjohtajaksi ja hallituksen varajäseneksi. Toimitusjohtaja on Mika Hirvinen.

Extremerun teki vuonna 2019 398 000 euron liikevaihdolla 5 000 euroa voittoa. Yritys on tammikuussa kieltäytynyt luovuttamasta osakastietoja, mutta vuonna 2019 IS kertoi Linnonmaan omistavan SA Extremerunista 49 prosentin osuuden.

Linnonmaa omistaa myös 6,2 prosenttia Kari Linnonmaa Sport Oy:stä, joka toimii urheilualan tukkukaupan toimialalla. Yrityksen liikevaihto oli 24 000 euroa vuonna 2019, mikä on kaksi kertaa suurempi kuin edeltävänä vuonna. Tappiota yritys teki tuhat euroa.

Linnonmaa on mukana myös ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen toimialalla toimivassa Layette Oy:ssa ja hän on yrityksen hallituksessa. Äitiysapplikaatiota tarjoavan yrityksen vuoden 2019 tilikauden tulos oli miinuksen puolella hurjat 177 000 euroa.

Sen liikevaihto oli 44 000 euroa. Layetten ero edelliseen tilikauteen (2018) on huomattava. Tuolloin yritys teki 31 000 euron liikevaihdolla tappiota 48 000. Yhtiön vakavaraisuus on kuitenkin merkittävästi parantunut edellisestä tilikaudesta.

Linnonmaa on olemassa olevien yritystensä lisäksi lähtenyt vuonna 2020 mukaan myös kolmeen uuteen yritykseen. Alkuvuodesta hän kertoi Kauppalehdelle ostaneensa 25 prosentin osuuden italialaista viiniravintolaa pyörittävästä Bricco Partnersista.

Maaliskuun alussa päivitetystä osakasrekisteristä Linnonmaan nimeä ei vielä löydy, mutta hän on kaupparekisterin mukaan nimitetty Bricco Partnersin hallituksen puheenjohtajaksi 20. maaliskuuta 2020. Bricco Partnersin liikevaihto oli 373 000 euroa vuonna 2019 ja liiketulos 45 000 euroa tappiollinen.

Linnonmaa avasi oman Bricco-viinibaarinsa Helsingin Kalevankadulle maaliskuussa. Viikkoa myöhemmin koronavirus iski Suomeen toden teolla ja pian ravintolan ovet jouduttiin sulkemaan. Linnonmaan mukaan kulunut vuosi on ollut ravintolalle haastava, mutta opettavainen.

– Mä oon vahvasti ja voimakkaasti sitä mieltä, että yrittäjyys on yhtä opiskelua ja paremmaksi yrittäjäksi tulemista. Tämä on ollut tosi haastava vuosi, mutta tosi paljon on oppinut yrittämisestä. Tämä on ollut tosi haastava vuosi. Jotkut yritykset on ollut pakko laittaa telakalle ja toisia on yritetty pitää pystyssä niin, että se olisi edes jollakin tasolla kannattavaa, Linnonmaa selitti IS:lle antamassaan haastattelussa.

– Ravintola-alan kohdalla sitä miettii ennen kaikkea työntekijöitä, että heille riittäisi töitä. Aikamoista taiteilua tämä on ollut. Mutta sitten taas kesällä näki, kun ei ollut rajoituksia ja ihmiset sai olla ja mennä, niin sitä pääsi vähän maistamaan sitä, että millaista tämä ravintolayrittäjän arki voi parhaimmillaan olla. Innolla odotan kyllä tulevaa kesää, Linnonmaa totesi toiveikkaana.

Linnonmaa on lähtenyt tammikuussa 2020 mukaan myös vuonna 2018 perustetun Suomen Julkisivuhuolto Oy:n toimintaan. Yrityksen toimialaksi on kirjattu rekisteriin kiinteistöjen julkisivujen ja kattojen puhdistus, käsittely, rakennekorjaukset, maalaustyöt, markkinointi ja mainonta.

Radiogaala 2018. Useita kertoja Vuoden radiojuontaja -palkinnon voittanut Linnonmaa poseerasi Aamulypsy-kollegojensa Anni Hautalan ja Juha Perälän kanssa.­

Linnonmaa on yhtiön hallituksen jäsen ja omistaa yrityksestä 10 prosenttia Jaajo Oy:n kautta. Yksi yrityksen muista osakkaista on 30 prosentin omistusosuudella kiinteistövälittäjä ja mediapersoona Jethro Rostedt. Suomen Julkisivuhuolto teki tuhat euroa voittoa 215 000 euron liikevaihdolla vuonna 2019.

Linnonmaan uusin aluevaltaus on osuus Helsingin Taka-Töölössä sijaitsevasta Kulttuuritehdas Korjaamosta. Viime lokakuussa perustettu Ratikka Group Oy osti Korjaamon liikemies Raoul Grünsteinilta.

Ratikka Groupin muita osakkaita ovat muun muassa Naantalin Muumimaailmaa pyörittävä Livson Group ja näyttelijä Antti Luusuaniemi yksin omistamansa Red Carpet Event Oy:n kautta. Linnonmaa omistaa Ratikka Groupista 10 prosenttia Wazzup Oy:n kautta.