Prinsessa Eugenie julkaisi ensimmäisen vilauksen vastasyntyneestä vauvastaan – tuore äiti oli työn touhussa vielä neljä päivää sitten

Kuningatar Elisabetin lapsenlapsi Eugenie sai esikoisensa tiistainaamuna.

Britannian prinsessa Eugenie, 30, on saanut puolisonsa Jack Brooksbankin, 35, kanssa poikavauvan, hovi tiedotti tiistaina.

Uusi kuninkaallinen vauva syntyi tiistaiaamuna kello 8.55. Lapsen syntymäpaino oli noin 3660 grammaa.

Prinsessa Eugenie on kuningatar Elisabetin lapsenlapsi. Eugenie on prinssi Andrew’n ja Sarah Fergusonin tytär. Prinssi Andrew’sta ja Sarah Fergusonista tuli nyt ensimmäistä kertaa isovanhempia.

Prinsessa Eugenie jakoi tiistai-iltana pilkahduksen vastasyntyneestä vauvastaan. Hän julkaisi virallisella Instagram-tilillään kuvan, jossa tuoreet vanhemmat pitelevät hellästi pienokaisen kädestä.

Lapsi syntyi Lontoossa sijaitsevassa Portlandin sairaalassa, jossa synnyttivät myös muun muassa herttuatar Meghan ja Eugenien sisko Beatrice.

Ilouutinen on kerännyt lukuisia onnentoivotuksia. Muun muassa herttuatar Catherinen veli James Middleton onnitteli tuoreita vanhempia Instagramissa.

– Onnittelut, niin upea uutinen! Middleton kommentoi.

People-lehden mukaan prinsessan serkku prinssi Harry sekä herttuatar Meghan onnittelivat pariskuntaa yksityisesti.

Vielä viime neljä päivää ennen vauvan syntymää prinsessa oli työn touhussa. Hän osallistui videokeskusteltuun muistelemaan vuonna 2004 Englannissa tapahtunutta tragediaa, jolloin 21 kiinalaista simpukankerääjää hukkui vuoroveteen Englannin luoteisrannikolla.

Poikavauva muuttaa Britannian kruununperimysjärjestystä siten, että hänestä tulee kruununperimysjärjestyksessä yhdestoista. Vauva pudottaa kuningattaren nuorimman lapsen, 56-vuotiaan prinssi Edwardin kruununperimysjärjestyksessä sijalle kaksitoista.

Eugenien ja Jackin lapsi ei tiettävästi saa titteliä, eikä häntä tulla kutsumaan hänen kuninkaalliseksi korkeudekseen ellei kuningatar Elisabet anna Jack Brooksbankille kuninkaallista titteliä kuten esimerkiksi herttuan arvonimeä.

Eugenie ja Jack Brooksbank ovat pitäneet yhtä jo yli kymmenen vuotta. Naimisiin he menivät syksyllä 2018.­

Prinsessa Eugenie paljasti olevansa raskaana elokuussa 2020. Hän julkaisi tuolloin Instagramissaan kuvan pienistä nalletossuista.

– Jack ja minä odotamme jännittyneinä alkuvuotta 2021, Eugenie kirjoitti päivityksessään.

Vauvauutisesta ilahtuivat niin tulevat isovanhemmat kuin isoisovanhemmat kuningatar Elisabet ja prinssi Philip.

– Olen niin innoissani uutisesta, että Eugenie ja Jack odottavat ensimmäistä lastaan. Olen innoissani heidän molempiensa puolesta, enkä malta odottaa tulevani isoäidiksi 60. elinvuotenani. Uuden vauvan toivottaminen tervetulleeksi Yorkin perheeseen tulee olemaan suurenmoinen ilon hetki, Sarah Ferguson hehkutti Instagramissa.

Sisäpiirilähde kuvaili hiljattain People-lehdelle tulevia vanhempia.

– Eugenie on hauska, mutta myös hyvin huomaavainen persoona. Luulen, että hän on boheemi vanhempi, vähän kuin hänen äitinsä, kun taas Jack on rauhallisempi, lähde kertoi ennen pojan syntymää.

Prinsessa Eugenien ja Jack Brooksbankin esikoislapsen nimeä ei ole vielä julkistettu.­

Prinsessa Eugenie ja Jack Brooksbank muuttivat marraskuussa Frogmore Cottageen prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin entiseen kotiin. Joulukuussa kuitenkin uutisoitiin, että Eugenia ja Jack olisivat muuttaneet takaisin entiseen asuntoonsa Kensingtonin palatsiin.

– Talo on taas tyhjillään. Miksi kukaan ei halua asua Frogmore Cottagessa? Mikä paikassa on vikana? lähteet hämmästelivät The Sun -lehdelle.

People puolestaan kertoi tiistaina perheen asuvan tällä hetkellä Frogmore Cottagessa, joka sijaitsee sijaitsee vain kivenheiton päästä Eugenien vanhemmista.

Pariskunta joulukuussa 2019.­

Prinsessa Eugenie ja Jack Brooksbank avioituivat lokakuussa 2018. Häitä oli odotettu pitkään, sillä hän ja tequilalähettiläänä työskentelevä Brooksbank seurustelivat yli seitsemän vuotta. Pari tapasi laskettelureissulla Sveitsissä, jossa Lontoon yökerhobisneksestä tuttu Brooksbank tuolloin työskenteli.

Pari eli aluksi etäsuhteessa, sillä Eugenie muutti New Yorkiin valmistuttuaan yliopistossa. Prinsessa opiskeli Newcastlen yliopistossa taidetta, englannin kieltä ja politiikkaa, ja New Yorkissa hän toimi taidehuutokaupan päällikkönä ja loi uraa taidemaailmassa.

Britanniaan palattuaan Eugenie jatkoi työtään taiteen parissa, ja nykyisin hän toimii yksityisen taidegallerian johtajana.