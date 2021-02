Thomas Brodie-Sangster, 30, nousi maailmanmaineeseen Rakkautta vain -elokuvasta vuonna 2003 – esiintyi nyt aamu-tv:ssä ja katsojat ällistyivät

Lapsuutensa julkisuuden valokeilassa viettänyt näyttelijä on tehnyt kunnioitettavan uran.

Monet muistavat Thomas Brodie-Sangsterin jouluisesta Rakkautta vain -elokuvasta. Tuolloin 13-vuotias Brodie-Sangster esitti luokkakaveriinsa ihastunutta Sam-poikaa. Hänen roolihahmonsa oli elokuvassa 10-vuotias.

Brodie-Sangster on nyt 30-vuotias, ja hänen uransa on edennyt lapsitähtiaikojen jälkeen tasaisesti ja menestyksekkäästi. Työteliäs näyttelijä on tehnyt lapsuudesta lähtien melkein joka vuosi jonkin uuden tv- tai elokuvaroolin.

Thomas Brodie-Sangster ja Anya Taylor-Joy, Musta kuningatar (Netflix, 2020).­

Game of Thrones, kausi 3, 2013.­

Game of Thrones -fanit muistavat, että näyttelijä esitti HBO:n hittisarjassa Bran Starkin ystävää Jojen Reediä.

Hänet nähtiin myöskin Star Wars: Episode VII The Force Awakens -elokuvassa vuonna 2017 kersanttina.

Lokakuussa 2020 ilmestyi Netflix-sarja Musta kuningatar, jossa Brodie-Sangsterilla on merkittävä rooli.

Vaikka Brodie-Sangster on tehnyt jo pitkän ja varsin näyttävän uran näyttelijänä, katsojat muistelevat edelleen mielellään hänen lapsitähtivuosiaan ja erityisesti ikimuistoista Rakkautta vain -roolia.

Brodie-Sangster otti tiistaiaamuna osaa Britanniassa suosittuun This Morning -aamu-tv-ohjelmaan puhuakseen etäyhteyden välityksellä ääniroolistaan lapsille suunnatussa Dragon Rider -animaatioelokuvassa. Brodie-Sangster kertoi juontaja Holly Willoughbylle, että olisi itse rakastanut lapsena juuri tällaista elokuvaa.

Willoughby toi esiin, että Brodie-Sangster on selvinnyt lapsitähteydestä eteenpäin ”vahingoittumattomana”, toisin kuin monet muut lapsuutensa julkisuuden valokeilassa viettäneet.

– No hyvä, sepä mukavaa kuulla. Lapsitähteys oli elämää jota rakastin, täynnä seikkailua. Minä pysyin jotenkin maan tasalla, koska luotin ystäviini ja perheeseeni, ja olenkin edelleen aallonharjalla, Brodie-Sangster analysoi.

Näyttelijä kertoi myös hämmästelevänsä sitä, miten hyvin ihmiset todella tunnistavat näyttelijöitä julkisilla paikoilla.

– Olen aina vaan hämilläni siitä, miten hyviä ihmiset ovat tunnistamaan ihmisiä.

– Kerran olin liikennevaloissa moottoripyörän kanssa, minulla oli kypärä päässä ja puku muuttaa ulkonäköä muutenkin, mutta sitten pyöräilijä pysähtyi kohdallani ja sanoi, että rakastan sinua Game of Thronesissa ja jatkoi matkaansa.

Rakkautta vain, 2003.­

Katsojat kiinnittivät huomiota aiheeseen, joka on seurannut Brodie-Sangsteria varmasti hänen koko uransa ajan: nimittäin hänen ikäänsä.

Twitter täyttyi nopeasti viesteistä, joissa äimisteltiin Brodie-Sangsterin olevan todella jo 30-vuotias.

Samalla somekeskustelussa nousi esiin vanha ihmettelynaihe, eli Brodie-Sangsterin ja Rakkautta vain -näyttelijäkollegan Keira Knightleyn ikäero. Monien mielestä on hassua, että Brodie-Sangster palkattiin esittämään itseään nuorempaa lasta.

Rakkautta vain -elokuvassa on kohtaus, jossa Knightleyn roolihahmo antaa suukon Brodie-Sangsterin hahmon poskelle. Knightley oli kuvauksissa 18-vuotias, eli vain 5 vuotta Brodie-Sangsteria vanhempi. Knightley esitti elokuvassa 25-vuotiasta naista, kun taas Brodie-Sangster esitti kymmenvuotiasta.