The Supremes -yhtyeestä tuttu Mary Wilson on kuollut

Mary Wilson on kuollut 76-vuotiaana. Kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

The Supremes -yhtyeestä tuttu laulajatähti Mary Wilson on kuollut, kertoo BBC. Wilson oli kuollessaan 76-vuotias.

Wilsonin kuoleman vahvisti hänen tiedottajansa Jay Schwartz. Kuolinsyytä ei ole kerrottu vielä julkisuuteen.

Florence Ballard, Mary Wilson ja Diana Ross vuonna 1965.­

Wilson oli tunnettu The Supremes -yhtyeestä, joka perustettiin 1959. Tuolloin yhtye kulki nimellä The Primettes. Wilson oli vain 15-vuotias aloittaessaan laulajana yhtyeessä.

Alkuperäisjäseniin kuuluivat myös Diana Ross, Florence Ballard ja myöhemmin yhtyeestä jättäytynyt Barbara Martin. Florence Ballard menehtyi vuonna 1976, ja yhtyeen menestystarina alkoi hiipua Diana Rossin lähdettyä yhtyeestä.

Mary Wilson edusti punaisella matolla vielä kaksi vuotta sitten.­

Menestysvuosinaan 1964-1969 The Supremes ylsi peräti 12 kertaa Yhdysvaltojen listaykköseksi. Tunnetuimpiin hitteihin kuuluvat muun muassa Baby Love ja You Can't Hurry Love.

The Supremes oli kuuluisan Motown Records -levy-yhtiönsä tunnetuimpia keulakuvia ja menestyneimpiä yhtyeitä. Motown Recordsin perustaja Berry Gordy järkyttyi Wilsonin poismenosta.

– Olen erittäin shokissa ja surullinen kuultuani Mary Wilsonin menehtymisestä. Hän oli Motown-perheen tärkeä jäsen, Gordy sanoo BBC:n mukaan.

– The Supremes aukaisi ovia itselleen, mutta myös muille Motown-yhtyeille. Olin aina todella ylpeä Marysta. Hän teki itsestään tähden ja työskenteli pitääkseen yhtyeen perinnön hengissä.