Kohukaunotar Gemma Collins avautuu julkisuuden synkästä puolesta – tosi-tv-ohjelmiin osallistuminen johti painajaismaiseen tilanteeseen

Gemma Collins kertoo kauhukokemuksistaan Piers Morganin keskusteluohjelmassa.

Brittiläinen tv-persoona Gemma Collins, 40, tuli julkisuuteen vuonna 2011 kohutusta The Only Way Is Essex -tosi-tv-ohjelmasta. Ohjelma toimi ponnahduslautana maineeseen ja mammonaan lukuisille tv-tähdille, niin myös Gemma Collinsille.

Suorapuheinen ja räväkkä Collins on ohjelman päättymisen jälkeen osallistunut muun muassa Big Brotheriin, MasterChefiin ja Dancing On Ice -kilpailuun. Nykyään Collins onkin yksi Britannian tunnetuimmista tosi-tv-tähdistä.

Gemma Collins on brittiläinen tosi-tv-konkari. Hän on julkaissut myös musiikkia, oman vaatemallistonsa ja useita kirjoja.­

Julkisuus on tuonut Collinsin elämään paljon hyvää, mutta parrasvaloissa paistattelu ei ole pelkkää juhlaa, Collins kertoo. Tosi-tv-tähti avautuu karuista kokemuksistaan toimittaja Piers Morganin Life Stories -ohjelmassa, jossa Collins sanoo joutuneensa hirvittävän nettikiusaamisen kohteeksi.

Ohjelmassa esitellään muun muassa Collinsin saamia tappouhkauksia ja viestejä, joissa hänen ulkonäköään arvostellaan julmasti.

– Olet niin lihava, kuole, eräässä Collinsin saamassa twiitissä lukee.

Tosi-tv-tähden läheiset, kuten The Only Way Is Essex -ohjelmasta tuttu Joey Essex kertovat ohjelmassa, että kyseinen twiitti sai Collinsin romahtamaan muutama vuosi sitten.

– Se twiitti lyttäsi hänen itsetuntonsa. Tappouhkausten saaminen ei ole mikään vitsi. Se on henkistä väkivaltaa ja hirvittävän pelottavaa, Joey Essex sanoo ohjelmassa.

Collins kyynelehtii vuolaasti kertoessaan juontaja Piers Morganille kyseisen twiitin herättämistä tuntemuksista.

– Tuota oli vaikea katsoa. Ei tuollaista voi unohtaa, mutta se on julkisuuden kääntöpuoli, hän sanoo.

Gemma Collins on puhunut julkisuudessa avoimesti muun muassa ulkonäköpaineista. Collins on sanonut sairastavansa munasarjojen monirakkulaoireyhtymää (PCOS), joka aiheuttaa muun muassa painonnousua.­

Gemma Collinsin haastatelu esitetään Mirror-lehden mukaan tv:ssä kokonaisuudessaan 11. helmikuuta. Juontaja Piers Morgan kertoi maanantaina Good Morning Britain -aamu-tv:ssä, ettei hän ole koskaan saanut samanlaista palautevyöryä kenestäkään Life Stories -ohjelmansa vieraasta, kuin hän sai Gemma Collinsista.

Morgan kuvaili aamu-tv:ssä olevansa järkyttynyt Collinsin saamista vihaviesteistä.

– Hän on tosi-tv-tähti, joka esittää rooliaan ihan samalla tavalla kuin vaikkapa Katie Price. Kenenkään ei tarvitse sietää julmia vihaviestejä ja tappouhkauksia, Morgan jyrisi.

Morgan pohti aamu-tv:ssä Collinsin olevan henkilö, jonka julkisuuskuva jakaa mielipiteitä.

– Hän on tosi-tv:n kuningatar ja häntä joko rakastetaan tai vihataan, juontaja summasi.