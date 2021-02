Alec Baldwinin Hilaria-vaimo katosi varjoihin, kun hänen koko elämäntarinaltaan putosi pohja – nyt hän kommentoi kiusallista kohua

Hilaria Baldwin vietti reilun kuukauden hiljaiseloa sen jälkeen, kun hänen kertomuksensa syntyperästään kyseenalaistettiin.

Näyttelijätähti Alec Baldwinin puoliso Hilaria Baldwin joutui joulukuussa kiusallisen kohun keskelle, kun eräs Twitter-käyttäjä väitti hänen valehdelleen liki kaikesta elämässään. Baldwinin väitettiin esittävän julkisuudessa taustaltaan espanjalaista, vaikka hän todellisuudessa oli amerikkalainen, ja pian juttu paisui maailmanlaajuiseksi uutiseksi.

Kohun velloessa kävi ilmi, ettei Baldwinin nimi ollutkaan Hilaria, vaan hänen oikea nimensä on periamerikkalainen Hillary. Twitterissä jaettiin videoita, joissa Baldwinin väitettiin esittäneen espanjalaisen aksenttinsa ja hänen kerrottiin unohtaneen jopa, mikä kurkku on englanniksi.

Useampi Twitter-käyttäjä myös väitti käyneensä aikoinaan samaa lukiota Baldwinin kanssa. He kertoivat, että tuolloin Baldwin tunnettiin nimellä Hillary Hayward-Thomas ja ettei hänellä ollut kouluaikoina espanjalaista aksenttia.

Kohun leimahdettua Baldwin poistui sosiaalisesta mediasta ja aloitti hiljaiselon. Aiemmin ahkerana somevaikuttajana tunnettu Baldwin ei julkaissut tilillään mitään yli kuukauteen. Viikonloppuna hän viimein palasi Instagramiin ja kommentoi reilun kuukauden takaisia tapahtumia.

Baldwin julkaisi tilillään kuvan perheestään loikoilemassa matolla. Kuvatekstissä hän kertoo viettäneensä viime viikot tutkiskellen itseään ja pohtien, kuinka hän voisi oppia ja kasvaa tapahtuneesta. Baldwin kertoi jo aiemmin, että vaikka hän ei olekaan espanjalainen, on hän kasvanut kaksikielisessä kodissa. Hän pitää edelleen kiinni kertomuksestaan.

– Vanhempani kasvattivat minut ja veljeni kahdessa kulttuurissa, amerikkalaisessa ja espanjalaisessa, ja koen kuuluvani niihin molempiin. Tapa, jolla olen puhunut itsestäni ja syvästä yhteydestäni näihin kahteen kulttuuriin, olisi pitänyt selittää paremmin. Minun olisi pitänyt olla selkeämpi, olen pahoillani, Baldwin kertoo nyt Instagramissa.

Baldwin oli aiemmin sanonut, että hän muutti Yhdysvaltoihin Espanjasta 19-vuotiaana. Amerikkalaismedian mukaan hänen nimensä löytyi kuitenkin Massachusettsissa sijaitsevan yksityiskoulun valmistuneiden listoilta samoihin aikoihin. Hän myönsikin joulukuussa syntyneensä Yhdysvalloissa Espanjan sijaan.

Nyt Baldwin sanoo, että kaikesta huolimatta hänet todella kasvatettiin kahden kulttuurin edustajaksi ja että hän aikoo tehdä näin myös omien lastensa kohdalla. Baldwineilla on viisi lasta, joilla kaikilla on espanjankieliset nimet.

– Olen ylpeä tavasta, jolla minut kasvatettiin, ja me kasvatamme omat lapsemme rakastamaan ja kunnioittamaan molempia (kulttuureita), Baldwin toteaa Instagramissa.

The Things -sivusto uutisoi aiemmin, että jopa Baldwinin oma serkku totesi, että ”Hilaria on nolla prosenttia espanjalainen.” Sivuston mukaan Baldwin on kuitenkin itse kertonut, että hänen vanhempansa olisivat asuneet aina Espanjassa.

Baldwin kommentoi väitteittä joulukuun lopussa ja myönsi, että hänen oikea nimensä on Hillary. Hän myös selitti espanjalaista aksenttiaan ja totesi, että mikäli hän puhuu paljon espanjaa, tarttuu kieli häneen niin, että hän saattaa alkaa unohdella englanninkielisiä sanoja.

Hilaria Baldwin tunnetaan paitsi näyttelijä Alec Baldwinin vaimona, myös sometähtenä, joogaohjaajana ja kirjailijana.