Bikineissä loikoilleelle huippumalli Bella Hadidille kävi auringossa köpelösti – esittelee Instagramissa palanutta ihoaan

Bella Hadid nukahti aurinkoon kivuliain seurauksin.

Huippumalli Bella Hadid, 24, kertoo Instagramissa päiväuniensa saaneen karun lopun, kun hänen ihonsa paloi auringossa. Hadid esittelee kivuliaasti kärähtäneitä kasvojaan ja rintakehäänsä sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan videolla.

– Heräsin juuri. Vaara, älkää jättäkö unista tyttöä aurinkoon, Hadid kirjoittaa.

Hadid ei ole paljastanut sosiaalisessa mediassa missä päin maailmaa hän tällä hetkellä on.

Hadid ja hänen siskonsa Gigi Hadid ovat valloittaneet huippumallimaailman ja olleet jo pitkään maailman parhaiten palkattuja malleja. Myös heidän pikkuveljensä Anwar Hadid on työskennellyt mallina.

Sisarusten äiti on alankomaalainen Yolanda Hadid, joka on nähty muun muassa Beverly Hillsin täydelliset naiset -tosi-tv-sarjassa. Heidän isänsä puolestaan on palestiinalaistaustainen kiinteistöillä rikastunut miljonääri Mohammed Hadid.

Bella Hadid on niittänyt mainetta myös ”maailman kauneimpana naisena”. Vuonna 2019 nimittäin uutisoitiin tutkimuksessa, jossa tutkijat selvittivät Bella Hadidin kasvojen olevan tieteen näkökulmasta lähes täydelliset.

Bella Hadid on yksi maailman tunnetuimmista ja kovapalkkaisimmista huippumalleista.­

Tieteellinen näkemys kauneudesta perustuu kultaiseen leikkaukseen eli silmien, nenän ja huulten sopusuhtaisuuteen kasvoissa. Jo muinaiset kreikkalaiset tapasivat laskea kauneuden ”kultaista leikkausta”.

Bella Hadid täytti tutkimuksessa peräti 94,35 prosenttisesti kauneuden kultaisen leikkauksen määritteet.