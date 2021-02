Aviomies nappasi kuvan alasti pulikoivasta Vappu Pimiästä – sitten suosikkijuontaja letkautti ilmoille paljastuksen

Vappu Pimiän julkaisema avantokuva herätti hilpeyttä Instagramissa.

Juontaja Vappu Pimiä rakastaa uimista, eikä hän välttele järveä talvipakkasillakaan. Pimiä julkaisi viikonlopun päätteeksi kuvan, jossa hän pulahtaa avantoon keskellä lumisia maisemia.

Kuvan etualalla näkyvät kaksi pyyhettä, ja kuvan keskellä on ilman rihman kiertämää avantoon astellut Pimiä. Juontaja vitsailee, että hänen mysteerimiehensä on vihdoin onnistunut ottamaan säädyllisen kuvan hänestä ja paljastaa, että yleensä kamera tarkentuu maisemien sijaan aivan muualle.

Mysteerimies on Pimiän käyttämä lempinimi hänen puolisostaan Teemu Huuhtasesta.

– Vihdoin #mysteerimies onnistui ottamaan musta kuvan avannossa, jossa näkyy maisema pyllyn sijaan, eikä toisinpäin. Kyllä mä hänestä vielä kunnon some kuvaajan koulin!

Reipashenkinen avantokuva ja Pimiän vitsailu Teemu-rakkaasta kirvoittivat faneilta paljon kommentteja.

– Hyvä on maisema. Saattaapi olla raskasta odotella avannossa kuvan onnistumista.

– Well, mies kuvaa vain sitä mitä haluaa katsella.

– Miesten näkemys kuvien ottamisesta on niin omaa luokkaansa.

– Olette aivan mahtava pari.

– Hyvä mysteerimies!

Pimiällä ja Huuhtasella on kaksi lasta, ja pariskunta juhli viime joulukuussa jo kymmenettä vuosipäiväänsä. Tällöin Pimiä kertoi Instagramissa, että vuosikymmenen aikana on sattunut ja tapahtunut, mutta rakkaus on kestänyt vankkana näihin päiviin saakka.

– Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon ja suurimmalta osin pelkkää hyvää. Aina ei kuitenkaan ole ollut helppoa, mutta jos yhteen sanaan kiteyttää koko homman, on se rakkaus. Se ei ole koskaan loppunut, ei edes niissä vaikeissa kaarteissa ja siksi tässä ollaan edelleen. Kiitos Teemu näistä vuosista ja toivon meille onnea myös seuraavalle 10 vuodelle!

Vaikka pariskunta on ollut pitkään yhdessä, Teemua ei juuri ole julkisuudessa nähty. Pimiä teki hiljattain Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa poikkeuksellisen ratkaisun, kun hän esitteli rakkaansa tv-kameroille.

Jaksossa pari kertoi juontaja Maria Veitolalle suhteensa alkamisesta. Ensimmäiset kuukaudet olivat mutkikkaita, sillä Huuhtanen asui tuolloin Yhdysvalloissa. Pimiän kaveripiirissä miestä kutsuttiinkin leikkisästi nimellä ”Mr. Hollywood”.