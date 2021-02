Pekka Poudan suorasukainen kirjoitus aiheutti kommenttitulvan Twitterissä.

Television tunnetuimpiin meteorologeihin kuuluva Pekka Pouta, 53, julkaisi maanantaiaamuna paljon keskustelua herättäneen kirjoituksen Twitterissään.

Pouta ihmettelee twiitissään joidenkin tapaa ilmoittaa persoonapronomininsa (she/her, he/him, they/them) sosiaalisen median profiilissa. Persoonapronominin käytöllä on tarkoitus osoittaa tukea transyhteisön jäsenille.

– Miksi profiileihin on ilmestynyt näitä she/her ja he/him juttui? Eikö meidän pitänyt alkaa identifioitua ihmisiksi ja yksilöiksi? Ja sit vielä englanniksi? Jos on ihan pakko kertoa omasta sukupuolisuudestaan profiilissa, niin eikö voisi sanoa suomeksi ”tykkään pillusta”? Pouta kirjoittaa Twitterissä.

Kirjoituksen alle ropisi runsaasti kommentteja, joissa ihmeteltiin Poudan näkökulmaa ja kerrottiin, mistä ilmiössä on kyse.

– Pekka mitä ihmettä?

– Onko tämä valeprofiili?

– Sulla meni nyt sukupuoli ja genitaalipreferenssit sekaisin. Pronomineilla ilmaistaan omaa sukupuolta (joskaan pronominit eivät ole yks yhteen sukupuolen kanssa), ei preferenssejä genitaalien suhteen.

IS:n tavoittama Pouta kertoo törmänneensä ilmiöön yleisesti internetissä.

– Ihmettelin, kun näitä on alkanut ilmestyä yhä enemmän. Se oli hämmentävää ilmiö ja alkanut pikku hiljaa vaan ihmetyttämään minua, että pitääkö kaikkien julistaa oma sukupuoli siellä? Pouta kysyy.

Mitä ajatuksia se herättää, että osa epäili jopa tilisi tulleen kaapatuksi?

– Ihmiset on aika herkkiä, sanoisinko näin, Pouta toteaa.

Naisen genitaalialueisiin viittaamisen Pouta kuittaa väärinymmärryksellä.

– Olin hiukkasen unissani, ja sotkin aloittelijana selvästi sukupuolisen suuntautumisen ja tämän sukupuoli-identiteetin, Pouta sanoo.

Pouta kokee, että hänen on vaikea samastua ilmiöön.

– Sukupuoli-identiteetti on... ärsyttävää. Että minkä takia pitää yrittää pukea itsensä muiden määrittelemään muottiin, oli se sitten nahka-, homo- tai heteromies tai transsukupuolinen, tai mikä hyvänsä. Minkä ihmeen takia pitää korostaa omaa sukupuoli-identiteettiä? Pouta kysyy.

– En ole koskaan pitänyt omaa miehyyttäni jollain tavalla merkityksellisenä asiana yhteiskunnallisesti. Se vaatii vähän ajattelua, että älyää sen, että jollekin identiteetti jonain vähemmistönä on kova juttu, Pouta pohtii.

Runsas palaute keräsi kuitenkin Poudalta kiitoksia.

– Kyllähän sinne ihan hyviä selityksiä tuli, Pouta myöntää.

Pouta julkaisi muutamaa tuntia myöhemmin Twitterissä uuden kirjoituksen, jossa hän kiitti palautteesta.

– Kiitos kaikille sivistämisestäni. Eli kyse on siis hankalasta, vieraskielisestä tavasta ilmoittaa hyväksyvänsä kaikki sukupuoli-identiteetit? Eikö (sateenkaarilippu) riitä? Itse en halua julistaa identiteetikseni heteromiestä, vaikka se olisinkin, Pouta sanoo.

Persoonapronominien käytössä ei ole kyse seksuaalisesta suuntautumisesta tai oman sukupuoli-identiteetin korostamisesta. Persoonapronominit osoittavat englannin kielessä henkilön sukupuolta, ja siksi useat transsukupuoliset ja muunsukupuoliset ovat ilmoittaneet omassa sosiaalisen median profiilissaan sen pronominin, jota toivovat itse heistä käytettävän.

Monet julkisuudesta tutut henkilöt ovat ilmoittaneet oman persoonapronomininsa sosiaalisen median profiileissaan osoittaakseen tukea transyhteisön jäsenille. Yksi heistä on esimerkiksi Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris.

Kamala Harris kertoo Instagramissaan, että häntä voi kutsua persoonapronominilla she/her.­

Suomen kielessä kaikista puhutaan ”hän” -pronominilla, toisin kuin englannissa, jossa persoonapronominilla viitataan sukupuoleen. Suomessa esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttaja Mona Bling on avannut ilmiön taustoja omassa Instagramissaan.

– Suomen kielessä ei ole sukupuolitettuja persoonapronomineja, mutta englannissa ja monissa muissa kielissä pronominit osoittavat henkilön sukupuolta. Trans- ja muunsukupuolisille ihmisille pronominit ovat erittäin tärkeitä, koska oikeita pronomineja käyttämällä ulkopuoliset ihmiset viestivät kunnioitusta henkilön sukupuolta ja itseilmaisua kohtaan, Bling sanoo.

– He haluavat normalisoida pronominien käytön kuin osoittaakseen, että kaikilla ihmisillä on pronominit ja niitä pitää kunnioittaa – toisen ihmisen kunnioittaminen ei ole vapaaehtoista, vaan pakollista. Jos et ikinä kutsuisi cis-sukupuolista Harrisia mieheksi, niin miksi kutsuisit transnaista mieheksi?