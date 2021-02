Britney Spears oli miljoonien palvoma poptähti, kunnes hänen elämänsä suistui raiteiltaan – uutuusdokumentti paljastaa kuuluisan romahduksen taustat

Poptähti Britney Spearsin elämä muuttui vuonna 2007, kun oikeus määräsi tähden isän Jamie Spearsin hänen holhoojakseen.

The New York Timesin ja suoratoistopalvelu Hulun dokumentti poptähti Britney Spearsista on noussut otsikoihin Yhdysvalloissa. Framing Britney Spears -dokumentti julkaistiin perjantaina ja siinä paneudutaan yksityiskohtaisesti Spearsin poikkeukselliseen tilanteeseen.

Poptähden isä Jamie Spears, 68, on toiminut jo yli 12 vuoden ajan tyttärensä holhoojana. Isä on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista.

Isä käytännössä valvoo kaikkia tyttärensä elämä osa-alueita, eikä Britney Spears, 39, voi esimerkiksi äänestää, mennä naimisiin, hankkia lapsia tai käydä edes ostoksilla ilman isänsä lupaa.

Tähden fanit ovat kritisoineet ankarasti tilannetta ja myös laulaja itse on yrittänyt oikeusteitse päästä irti isänsä holhouksesta.

Britney Spearsin tilanne on herättänyt huolta tähden faneissa ja kollegoissa. Laulaja on yrittänyt pyristellä pois isänsä Jamie Spearsin holhouksesta useita kertoja.­

Uunituoreessa dokumentissa ääneen pääsevät Spearsin entiset työtoverit ja ystävät, jotka ovat seuranneet laulajan elämää läheltä vuosien ajan. Spearsin perhe ei CNN:n mukaan pyynnöistä huolimatta osallistunut millään tavalla dokumentin tekemiseen.

Erityisen paljon kiinnostusta amerikkalaismedioissa on herättänyt poptähden entisen henkilökohtaisen assistentin Felicia Culottan haastattelu.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Spearsin lähipiiriin kuulunut Culotta puhuu julkisuudessa poptähden kanssa viettämistään vuosista.

Spearsin perhetuttuihin kuulunut Culotta työskenteli poptähdelle vuosien ajan ja hän kuvailee dokumentissa olleensa laulajan tuki ja turva.

– En tiedä mikä minun oli tarkoitus olla Britneylle. Eräs hänen vanha ystävänsä kutsui minua Britneyn esiliinaksi ja yhdessä vaiheessa minua haluttiin kutsua Britneyn partneriksi, Culotta kertoo dokumentissa.

– En todellakaan ollut hänen äitinsä tai isosiskonsa, joten päädyimme kutsumaan minua assistentiksi.

Poptähden elämä muuttui äkisti

Culotta työskenteli Spearsin assistenttina myös vuonna 2007, jolloin tähden vaikeudet alkoivat. Vuonna 2007 tapahtui kuuluisa romahdus. Britney Spears kirjautui vanhempiensa suosituksesta vieroitukseen pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen. Hän kuitenkin häipyi hoidosta vain vuorokauden jälkeen.

Sitten hän ajeli päänsä kaljuksi ja jahtasi paparazzeja sateenvarjon kanssa harmaaseen huppariin pukeutuneena.

Hermoromahdusta seurasi pitkä vieroitushoitojen kierre, jotka eivät kuitenkaan tuntuneet auttavan tähteä kuiville. Vuonna 2008 hänen isästään Jamie Spearsista ja asianajaja Andrew M. Walletista tehtiin poptähden holhoojia oikeuden päätöksellä.

Culotta siirrettiin äkisti syrjään Spearsin elämästä.

– Rehellisesti sanottuna minä en tiennyt, enkä tiedä vieläkään, että mitä holhous tarkoittaa. Kun isä määrättiin hänen holhoojakseen niin työnkuvani muuttui, Culotta sanoo.

Vuonna 1998 julkaistu Baby One More Time -hitti teki Britney Spearsista palvotun teinitähden.­

Entinen assistentti sanoo dokumentissa, että hän siirtyi Spearsin Circus-maailmankiertueen taustajoukkoihin. Culotta sanoo Spearsin managerien vaihtuneen ja hän kuvailee pohtineensa, että tunsivatko uudet managerit laulajaa laisinkaan.

– Astuin taka-alalle ja tein työni. En tiennyt mitä Britneyn elämässä tapahtui. En tiedä, että tunsivatko he Britneya tarpeeksi hyvin ymmärtääkseen hänen kyvykkyytensä päätöksentekoon, Culotta tuumii.

Britney Spears ei välttämättä enää koskaan palaa keikkalavoille. Tähti esiintyi toistaiseksi viimeisen kerran syksyllä 2018.­

Dokumentissa pohditaan myös tähden isän Jamie Spearsin roolia tyttärensä elämässä. Dokumentista käy ilmi, että Spearsin isä unelmoi tyttärensä supertähteydestä jo kun Britney oli teini-ikäinen.

– Ainoa asia, minkä Jamie minulle koskaan sanoi, oli että ”tyttärestäni tulee niin rikas, että hän ostaa minulle veneen”. Muuta sanottavaa minulla ei ole Jamiesta, laulajan entisen levy-yhtiön Jive Recordsin markkinointipäällikkö Kim Kaiman sanoo dokumentissa.

Yksi suurimmista dokumentissa esitetyistä kysymyksistä on se, että ymmärtääkö Spears miksi isä määrättiin hänen holhoojakseen ja tarvitseeko tähti ylipäätänsä holhousta.

Britney Spearsin fanit ovat osoittaneet mieltään Los Angelesin kaduilla aina kun tähden holhousta on käsitelty oikeudessa.­

Spearsin entinen asianajaja Adam Streisand muistelee dokumentissa Spearsin kertoneen toistuvasti olevansa tyytymätön tilanteeseensa.

– Mietin tavatessamme, että voiko Britney palkata minut? Ymmärtääkö hän neuvoni? Britney sanoi heti tietävänsä mistä on kyse. Hän sanoi, ettei voi vastustaa holhousta. Hän sanoi myös, ettei halua olla isänsä holhouksessa. Se oli hänen tärkein toiveensa. Hän halusi jonkun ammattilaisen holhoojakseen, Streisand sanoo dokumentissa.

– Jos Britney voi tarpeeksi hyvin kertoakseen, ettei halua isäänsä holhoojakseen tai ei aio esiintyä niin kauan kuin isä hoitaa hänen asioitaan, niin ehkä hän ei tarvitse holhousta, hän huomauttaa.