Näyttelijä Zac Efron sai tarpeekseen Hollywoodista ja asuu nyt asuntovaunussa Australiassa – ”Hän ei aio palata takaisin”

Näyttelijä Zac Efronin kerrotaan viihtyvän Australiassa niin hyvin, että hän aikoo muuttaa sinne pysyvästi.

High School Musical -söpöläisenä kuuluisuuteen noussut näyttelijä Zac Efron, 33, pakkasi tavaransa vuosi sitten ja muutti Australiaan. Efron on kertonut julkisuudessa kyllästyneensä Hollywoodiin ja halunneensa irtioton julkkiselämästä.

Efron on hehkuttanut vuolaasti Australiaa ja intoillut haluavansa muuttaa maahan pysyvästi. Rennompi elämäntyyli kaukana parrasvaloista vaikuttaa sosiaalisen median perusteella sopivan Efronille, ja nyt näyttelijä esittelee Instagramissa uutta majapaikkaansa.

– Oma koti kullan kallis, Efron kirjoittaa Instagramissa ja julkaisi kuvan uudesta kodistaan, eli asuntovaunusta.

Kyseessä tuskin on pysyvä asumisratkaisu, sillä Efron on kuvannut Australiassa Gold-elokuvaa, eikä hän lehtitietojen mukaan ole toistaiseksi pysyvästi kirjoilla Australiassa.

Daily Mailin mukaan Efronin uusi koti ei ole ihan mikä tahansa asuntovaunu, vaan kaikilla mukavuuksilla varustettu luksuskaravaani.

Lehti kertoo asuntovaunun kustantavan yli 100 000 euroa ja ja asuntovaunu on sisustettu aivan viimeisen päälle. Asuntovaunussa on peräti kolme tv:tä, pieni keittiö, kylpyhuone ja olohuone, jossa on italialaiset nahkasohvat. Makuuhuoneessa on muhkea parisänky.

Efron on People-lehden mukaan löytänyt Australiasta myös rakkauden, sillä tähden tiedetään seurustelevan australialaisen Vanessa Valladaresin kanssa. Lempi leimahti lehtitietojen mukaan, kun Efron bongasi tarjoilijana työskennelleen Valladaresin naisen työpaikalta.

Lähipiirin mukaan Efron on tosissaan Valladaresin kanssa ja aikoo muuttaa pysyvästi Australiaan. Amerikkalaismediat ovat aiemmin uutisoineet, että Efron laittoi Los Angelesissa sijaitsevan kotinsa myyntiin.

Tähden ystävät ovat kertoneet julkisuudessa, että muutto on tehnyt hyvää Efronille ja näyttelijä vaikuttaa onnellisemmalta kuin koskaan aikaisemmin.

– Hän ei aio palata Los Angelesiin. Hän rakastaa Australiaa ja pitää sitä kotinaan, tähden ystävät ovat kertoneet amerikkalaislehdille.

Efron itse on suitsuttanut Australiaa ja australialaisia vuolaasti haastatteluissa.

– Olen rakastunut Australiaan. Rakastan ihmisiä, maan kulttuuria ja rantoja, Efron on intoillut.