No nyt on hulppeaa! Serena Williams esitteli luksuskartanonsa – kodin sisustus sai fanien silmät selälleen

Serena Williamsin koti on täynnä erikoisia yksityiskohtia.

Tennistähti Serena Williams esittelee Miamissa sijaitsevan luksuslukaalinsa Architectural Digest -lehden maaliskuun numerossa. William, 39,s kuvailee lehdelle kodin olevan unelmiensa täyttymys.

Erityisen tärkeän kodista tekee Williamsille se, että kartanon koko sisustus on hänen isosiskonsa Venus Williamsin käsialaa.

Siskonsa tavoin tennistähtenä tunnettu Venus Williams luotaa omaa sisustussuunnitteluun keskittyvää V Starr -nimeä kantavaa yritystään.

– Olen hyvä tenniksessä, mutta en sisustamisessa. Olen oppinut paljon Venuksen työskentelyä katsomalla, Serena Williams sanoo Architectural Digest -lehdelle.

Williamsin kodilla on kokoa ja näköä. Talossa on yli 1300 neliötä ja ikkunat ovat yli 8 metriä korkeat. Pihalla komeilee valtava uima-allas.

Williamsin talossa on useita erikoisia yksityiskohtia, kuten ikioma taidegalleria, joka on täynnä tennistähden taideaarteita. Williamsin mukaan huone on todellisuudessa olohuone, mutta se on suunniteltu näyttämään aivan taidegallerialta. Erikoisen huoneesta tekee se, ettei siellä ole lainkaan istumapaikkoja.

– Se on suosikkihuoneeni koko talosta. Se on niin omaperäinen. En ole koskaan nähnyt vastaavaa, Williams intoilee.

Taidegalleriana toimivan olohuoneen katseenkääntäjä on Wurlitzerin piano, jonka Williams osti tyttärelleen.

– Se oli niin kallis, etten löytänyt pianon hintaa netistä, hän toteaa.

Hänellä on myös ikioma karaokehuone, jossa Williams, hänen puolisonsa Alexis Ohanian ja parin pieni Olympia-tytär voivat laulaa sydämensä kyllyydestä. Williams sanoo lehdelle suhtautuvansa karaokeen hyvin intohimoisesti ja se on koko perheen yhteinen harrastus.

Williamsin mukaan kodin remontti kesti useamman vuoden ja talon sisustukseen käytettiin aikaa. Kuvassa Serena Williams ja puoliso Alexis Ohanian kuvattuna Met-gaalassa vuonna 2019.­

Architectural Digest kuvailee talon olevan moderni ja avara, jopa minimalistinen, mutta sisustus on täynnä värikkäitä yksityiskohtia. Venus-sisko sanookin lehdelle halunneensa sisustuksen kuvastavan hänen siskonsa leikkisää luonnetta.

– Serena ei ole muodollinen. Serena rakastaa hauskanpitoa, hän on vapaa, eikä sellainen ihminen, joka haluaa istuskella tuolilla ja tarjota vieraille teetä. Kodista piti tehdä hyvin kutsuva, Venus Williams sanoo.

Salaovi, pehmoleluista tehty tuoli...

Olympia-tyttärellä on kartanossa oma prinsessahuoneensa ja tyttö nukkuu vaaleanpunaisessa linnaa muistuttavassa sängyssä. Sängyn kruunaa siihen rakennettu liukumäki.

– Hän laskee liukumäkeä joka ilta ja olemme miettineet, että ei olisi pitänyt rakennuttaa sitä, koska aina nukkumaan mennessä hän haluaa vain laskea liukumäkeä. Mutta se tekee hänet onnelliseksi, Williams hymyilee.

Architectural Digest -lehti huomauttaa, että toisin kuin voisi luulla, huippu-urheilijalla ei ole kotona omaa tenniskenttää. Williamsin mukaan sille on selkeä syy.

– Halusin erottaa kodin täistä. Rakastan olla kotona. Kun olet töissä, niin silloin ei ole aikaa rentoutua. Minulle tekee hyvää vain istua paikallani ja olla tekemättä mitään, hän sanoo lehdelle.

Katso Serena Williamsin kotiesittely kokonaisuudessaan alla olevalta videolta:

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.

Sosiaalisessa mediassa Williamsin kotiesittely on herättänyt paljon keskustelua muun muassa tennistähden kodin huonekaluista. Fanit riehaantuivat bongatessaan Williamsin taidegalleriasta punaisilla Elmo-pehmoleluilla koristellun nojatuolin.

Kyseessä on Kaws x Campanan tuoli, jolla on hintaa kymmeniä tuhansia euroja.

– Serenan koti sai kirjaimellisesti leukani loksahtamaan, Twitterissä kommentoidaan.

Ihastusta on herättänyt myös Williamsin karaokeharrastus ja se, että karaokehuoneeseen kuljetaan salaisen sisäänkäynnin kautta. Huoneen oviaukko nimittäin on salaovena toimivan kirjahyllyn takana.

– Salainen huone kirjahyllyn takana. Serena Williamsin kotiesittely on uskomaton, Twitterissä hämmästellään.

– Siis vau. Voin vain kuvitella minkä hintaisia Serenan huonekalut ovat... fanit kirjoittavat.