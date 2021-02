Jaajo Linnonmaa paljastaa somessa yksityiskohtia Diili-ohjelman tekemisestä – eräs käsikirjoituksen idea oli niin lennokas, että se oli Jaajolle liikaa

Helikopterilla johtoryhmän luokse lentäminen ei sopinut Linnonmaan tyyliin.

Radiosta ja Haluatko miljonääriksi -ohjelmasta tuttu Jaajo Linnonmaa nähdään tänä keväänä Nelosella Diili-ohjelman uuden kauden juontajana. Kausi alkaa helmikuussa.

Linnonmaa on juontajan uransa lisäksi moninkertainen start up -yrittäjä. Niinpä hän astuu Diilissä Hjallis Harkimon saappaisiin ohjelman ”pomona”.

Ohjelmassa Jaajon neuvonantajina toimivat hänen pitkäaikainen yhtiökumppaninsa Toni Lähde sekä Jungle Juice Bar -yrityksen perustaja Noora Fagerström.

Linnonmaa on markkinoinut ohjelmaansa ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Samalla hän kertoo LinkedIn-sivullaan yksityiskohtia uuden Diilin tekemisestä.

– Kun luin Diilin formaattia ja käsikirjoitusta, että tunnarissa ohjelman isäntä saapuu alkutunnarissa helikopterilla johtoryhmään, niin en tiennyt itkeäkö vai nauraa. Ilmoitin heti alkuun, että mä tuun kyllä omalla autolla tai taksilla. Päädyttiin jälkimmäiseen, juontaja paljastaa.

Kuukauden mittaisen taiston aikana Diili-kilpailijat mittelevät bisnestaidoissa ja yrittävät vakuuttaa kyvyillään sekä Jaajon että hänen neuvonantajansa. Lopulta parhain hakija nappaa vakituisen työpaikan Jaajon rinnalla kehitysjohtajana.

Diili on alun perin yhdysvaltalainen ohjelmaformaatti, jonka juontajana oli Donald Trump. Formaatti on levinnyt ympäri maapalloa, ja Suomessakin sarjaa on tehty jo kuusi kautta vuodesta 2005 lähtien. Linnonmaan juontama kausi on seitsemäs.

Toisessa päivityksessään Linnonmaa kertoo, että hänellä oli omanlaisensa menetelmä tutustua ohjelman kilpailijoihin. Hän ei halunnut tietää heidän koko nimiään, jotta antaisi heille mahdollisimman tasapuoliset mahdollisuudet kisassa.

– Mä kerron teille jotain mitä en ole vielä edes lehdistölle kertonut, Linnonmaa aloittaa kirjoituksensa.

– Mä en halunnut ennen ohjelmaa tietää kilpailijoista muuta kuin etunimen. Toki olin esittänyt pitkän listan toiveita tuotantoyhtiölle rekryn suhteen, mutta halusin tutustua porukkaan mieluummin kasvotusten kuin tarkastelemalla Linkd-profiilia etukäteen.

– Nyt olen tästä päätöksestä kovin onnellinen. Katsoessa tätä videota tuo jokainen kilpailijoista mulle mieleen vain hyviä muistoja. Varmaan osaksi juuri sen takia, että lähdin tutustumaan kaikkiin ajatuksella, että ”me kaks tullaan tekemään töitä vuosia yhdessä.” Ihan mahtavia tyyppejä kaikki, Linnonmaa ylistää.

Diili maanantaisin 22. helmikuuta kello 21 alkaen Nelosella.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.