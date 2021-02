Kommentti: Huippumalli avautui poikkeuksellisesta synnytyksestään Voguessa, mutta ilmiön kääntöpuoli jäi jutussa kertomatta

Huippumallilla ja upporikkaalla poptähdellä on varaa maksaa itselleen vaikka osastollinen sairaalahenkilökuntaa ja -laitteita tarkkailemaan synnytystä heidän omaan kotiinsa. Tätä puolta luonnollisuutta ylistävässä artikkelissa ei tuotu esiin, kirjoittaa toimittaja Nita Makkonen.

Kun luin Voguen kansijuttua, jossa huippumalli Gigi Hadid kertoo kotisynnytyksestään, mieleni teki minulle omituiset tepposet.

Huomasin eläytyväni artikkeliin niin voimakkaasti, että kotisynnytystä ajatellessani kuvitin mielessäni synnytyksen tapahtumaan omassa kodissani. Mietin, miltä synnytys mahtaa tuntua kotioloissa. Synnytin itse vuosi sitten tavalliseen tapaan synnytyssairaalassa, joten aihe on tuoreena mielessä.

Yhtäkkiä heräsin omaan ajatukseeni ja mietin, että Hadidin koti tuskin näyttää ihan samalta kuin oma rivitalokämppäni radan varressa.

Artikkelissa kerrottiin muun muassa, että Hadidilla ja tämän maailmankuululla puolisolla Zayn Malikilla oli synnytyksessä heidän omaan makuuhuoneeseensa varta vasten kokoon kasattu poreallas.

Myös Suomessa kotisynnytykset ovat mahdollisia, mutta harvinaisia. Suomen terveydenhuolto ei suosittele niitä äidille ja lapselle aiheutuvan merkittävän riskin takia.

Voguen juttu oli kirjoitettu taidokkaasti. Siihen oli helppoa samaistua, vaikka kyseessä oli synnyttäjä, jonka taloudellista tilannetta ja sen suomia synnytysmahdollisuuksia ei voi mitenkään verrata tavallisen aikakauslehden lukijan elämään.

Huomiota herätti myös jutun kuvitus. Hadid poseeraa otoksissa vain kymmenen viikkoa synnytyksensä jälkeen. Haastattelussa hän alleviivaa, että ei ole enää 0-kokoinen, eikä haluakaan olla. Kuvien olisi ilmeisesti tarkoitus voimaannuttaa naisia.

Jos totta puhutaan, Hadid näyttää kuvien perusteella kymmenen viikkoa synnytyksensä jälkeen silti niin hoikalta, että valtaosa naisista ei näytä siltä edes parikymppisenä (eikä tarvitsekaan näyttää).

Voimaannuttavien kuvien tarkoitus kääntyy päälaelleen. Samoin kuin synnytyskertomus itsessään, kuvat onnistuvat vain muistuttamaan siitä, miten mahdotonta ja saavuttamatonta esikuvaa someajan julkkikset näyttävät meille.

Vaikka kirjoitukset mediassa ja somessa ovat usein samaistuttavia, niihin kannattaa suhtautua terveellä kritiikillä.

Nykyään on muodikasta, että julkkikset pyrkivät olemaan samaistuttavia ja tavallisen oloisia tyyppejä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että hyvin monella tavalla he eivät ole sitä. Se on vain tarina, jota meille myydään.

Synnytyksessä tärkeintä on aina äidin ja lapsen terveys. Äidin ulkonäkö synnytyksen jälkeen ja erilaiset egoa pönkittävät synnytystarinat ovat toisarvoisia.