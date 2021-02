Huippumalli Gigi Hadidin poikkeuksellinen synnytyksen jälkeinen kansikuva Vogue-lehdessä leviää – synnytti hyvin eri tavalla kuin Suomessa on tapana

Gigi Hadidin poikkeuksellinen kansikuva ikonisessa muotilehdessä on herättänyt valtavasti huomiota.

25-vuotias huippumalli Gigi Hadid kertoo onnistuneesta synnytyskokemuksestaan tuoreen Vogue-lehden kansihaastattelussa.

Kansikuva on kerännyt valtavasti huomiota poikkeuksellisuudellaan. Se on otettu vain kymmenen viikkoa Hadidin synnytyksen jälkeen.

Hadid on Victoria’s Secretistä ja Sports Illustratedista tuttu mallikaunotar, joka aloitti uransa teini-ikäisenä.

Hadidin esikoislapsi syntyi viime syyskuussa. Kotisynnytyksessä auttoi hoitohenkilökunnan lisäksi hänen puolisonsa Zayn Malik, joka otti syntyvän lapsen vastaan kätilön avustuksella.

Alun perin pariskunta oli suunnitellut synnyttävänsä New Yorkissa sairaalassa, mutta koronaviruksen takia he alkoivat pohtimaan muita vaihtoehtoja. He päätyivät synnyttämään omalla kotitilallaan Pennsylvaniassa.

– Halusin tuntea synnytyksessäni, että se on oikeasti luonnollinen juttu, jota naisten on tarkoitus tehdä, Hadid kuvailee.

Niinpä he valmistelivat makuuhuoneeseensa poreammeen, häätivät lemmikkinsä talon muihin huoneisiin ja kutsuivat paikalle kätilöt, doulan sekä Hadidin äidin Yolanda Hadidin ja siskon Bella Hadidin.

Synnytyksen alkuvaiheessa Malik oli kysynyt puolisoltaan, mitä musiikkia hän haluaisi kuunnella, mutta Hadid oli yllättänyt tämän ja pyytänyt kuunneltavaksi oman lapsuutensa suosikkitarinan äänikirjana (se oli The Indian in the Cupboard, vuonna 1995 ilmestynyt koko perheen seikkailuelokuva). Malik oli itsekin pitänyt elokuvasta lapsena.

Hadid halusi tehdä synnytyksen ilman epiduraalia, joten hänen doulansa oli valmistautunut tukemaan häntä kivun kanssa selviämiseen siinä vaiheessa synnytystä, kun kipu tuntuu sietämättömältä.

Tyttövauva Khai syntyi lopulta 14 tunnin jälkeen täysin terveenä, viikko lasketun ajan jälkeen.

Epiduraali on vaativa toimenpide, jonka voi tehdä ainoastaan anestesiologian erikoislääkäri. Kivunlievityskeinossa selkäydinkanavaan työnnetään sisään epiduraalineula, jonka avulla sinne asetetaan pieni putki. Puudutusainetta syötetään synnyttäjän kehoon putken avulla.

Epiduraalin käyttöön liittyy riskejä. Sen käyttö voi hidastaa synnytystä, jos se annetaan liian aikaisin tai liian myöhään. Epiduraalia ei voi ottaa kotisynnytyksessä, koska sen laittamiseen tarvitaan sairaalaolosuhteet.

Suomessa epiduraali on suosittu kivunlievitysmenetelmä, mutta sen käyttöä ei ole tarkkaan tilastoitu. Joidenkin lähteiden mukaan noin puolet kaikista synnyttäjistä ja noin 75 prosenttia ensisynnyttäjistä turvautuisi epiduraaliin.

Sen sijaan kotisynnytykset ovat Suomessa nykyään erittäin harvinaisia. Suomessa kotisynnytyksen voi valita, mutta se pitää maksaa itse.

Kotisynnytyksiä ei suositella suomalaisessa terveydenhoidossa. Kotisynnytyksiin liittyy merkittäviä riskejä synnyttäjän ja lapsen kannalta.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) synnytysten ja naistentautien ylilääkäri Leea Keski-Nisula sanoi hiljattain IS:n haastattelussa, että apu ei välttämättä ennätä tarpeeksi nopeasti perille, jos kotisynnytyksessä ilmenee komplikaatioita.

– Ei missään tapauksessa kotisynnytystä. Synnytyksessä voi sattua yllättäviä tapahtumia, jotka eivät ole ennustettavissa, Keski-Nisula sanoo.

Helsingin sanomat kertoi hiljattain synnyttämistä käsittelevässä artikkelissaan, että useissa muissa maissa, kuten Hollannissa ja Britanniassa, kotisynnytykset ovat osa julkista palvelua ja niihin kannustetaan.

Artikkelissa tuotiin esiin, että monet äidit saattavat pelätä synnytystä ja sairaalaympäristö voi olla pelottava. Alatilasynnytyksiä pelätään enemmän kuin aiemmin ja yhä useampi toivoo keisarileikkausta synnytystavaksi.

Hadidin antamassa haastattelussa ylistyksenaiheeksi nousi synnytystavan sijaan, tai sen lisäksi, huippumallin rohkeus poseerata ikonisen muotilehden kuvauksissa niin pian synnytyksen jälkeen.

Kun Hadidin somepäivitystä katsoo, kommenttikentässä virtaa kehuja tunnetuilta naisilta. Emily Ratajkowski, Lily Aldridge, Martha Hunt ja monet muut ovat lähettäneet hänelle viestejä.

– Tiedän, että en ole enää niin pieni kuin olin ennen, mutta olen myös hyvin realistinen asian suhteen. Ensimmäinen ajatukseni tästä oli, että joo, voin kuvata Voguen kannen, mutta en luonnollisesti tule olemaan 0-kokoinen. Eikä minun tarvitsekaan olla takaisin siinä mitassa.

– Ajattelen myös, että on todellinen siunaus, että muodissa eletään sellaista aikakautta, että voin haistatella jokaiselle joka sanoo jotain sellaista (mitoistani), Hadid sanoo.

Lähteet: Vogue, MediUutiset, Helsingin sanomat

Lisätty artikkeliin tietoa kello 10.28 kotisynnytyksen riskeistä.