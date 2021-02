Tom Cruisen ja Nicole Kidmanin poika poseeraa harvinaisessa kuvassa – Connor Cruisea kohdellaan skientologien keskuudessa täysin poikkeuksellisesti

Tom Cruisen ja Nicole Kidmanin Connor-poika on pysytellyt poissa julkisuudesta.

Näyttelijät Tom Cruise ja Nicole Kidman olivat aikansa superpari Hollywoodissa, kunnes vuonna 1990 avioitunut pari päätyi eroon vuonna 2001.

Pari adoptoi liittonsa aikana kaksi lasta, Connorin ja Isabellan.

Cruise ja Kidman ovat eräitä Hollywoodin palvotuimpia tähtiä, mutta heidän lapsensa ovat pysytelleet poissa parrasvaloista.

Nyt Connor Cruise on julkaissut harvinaislaatuisen kuvan Instagramissaan. Kalastusta intohimoisesti harrastava 26-vuotias Connor poseeraa tuoreessa Instagram-kuvassaan jättivonkaleen kanssa.

– Keltaevätonnikalat söivät tänään, Connor Cruise myhäilee Instagramissa.

Sekä Connor että Isabella kuuluvat isänsä tapaan kiisteltyyn skientologiakirkkoon. Lähipiirin mukaan Connor asuu skientologien Floridan Clearwaterissa sijaitsevassa päämajassa. Hän on aiemmin luonut uraa DJ:nä, mutta nyt hänen uskotaan ottava yhä isompaa roolia skientologiakirkossa.

– Connor heittää edelleen keikkaa DJ:nä, mutta hän on innostunut kalastuksesta. Hän pitää rauhallisesta arjesta, People-lehdelle kerrotaan.

Tom Cruise ja Nicole Kidman kuvattuna vuonna 1997. Pari erosi vuonna 2001.­

Tom Cruisen tiedetään olevan erittäin arvostettu hahmo skientologikirkon keskuudessa ja skientologipomo David Miscavignen parhaita ystäviä. Myös Connor Cruise on sisäpiirin mukaan erityisessä asemassa skientologien keskuudessa.

– Sukunimi Cruise on yhtä kuin skientologia. Kirkon johtajien mielestä on välttämätöntä, että Connor seuraa kirkossa isänsä jalanjäljissä, sisäpiiristä on kerrottu amerikkalaislehdille.

Connor ja hänen siskonsa Isabelle ovat kuuluneet skientologiakirkkoon lapsesta saakka.­

Keskuksessa Connoria kohdellaan lehtiväitteiden mukaan VIP-vieraana. Hän saa esimerkiksi ajaa autonsa kirkon päämajan edustalle, johon yleensä kenelläkään ei ole lupaa.

– Edes korkeimman tason skientologit eivät saa tehdä sitä. Connor saa varmasti erityiskohtelua isänsä takia. Vartijat kohtelevat häntä kuin jumalaa, he menevät jonoon odottamaan, että pääsevät heittämään Connorin kanssa yläfemman. He jopa kinastelevat siitä, että kuka saa parkkeerata hänen autonsa, sisäpiiristä kerrotaan.

Connor Cruise on luonut uraa DJ:nä, mutta lähipiirin mukaan hän on nyt kiinnostuneempi kalastamisesta.­

Connor Cruisen tiedetään olevan hyvin läheinen isänsä kanssa, mutta suhde äiti Nicole Kidmaniin on ollut vaikea.

Nykyisin Keith Urbanin kanssa naimisissa oleva Kidman on aiemmin kertonut haastatteluissa erilaisen elämänkatsomuksen hiertäneen hänen ja lastensa välejä. Myös Kidman harjoitti skientologiaa Cruisen kanssa, mutta luopui uskosta pian eron jälkeen.

– He ovat tehneet sen päätöksen ja äitinä on minun tehtäväni rakastaa heitä, Kidman on todennut.

– He ovat aikuisia ja tekevät omat päätöksensä.