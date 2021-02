Poptähti Shakiran hiustenvärjäys kotona ei mennyt aivan nappiin – muuttunut ulkonäkö villitsi fanit

Laulaja Shakiran kotivärjäys ei onnistunut odotusten mukaisesti, mutta se ei vaikuta supertähteä haittaavan.

Kolumbialainen poptähti Shakiran, 44, uusi hiustyyli herättää ihastusta sosiaalisessa mediassa. Pitkään vaaleahiuksisena viihtynyt laulaja kertoo Instagramissaan värjänneensä hiuksensa kotona, mutta kotivärjäys ei mennyt aivan nappiin.

– Tästä piti tulla pinkimpi, mutta hiusväri loppui. Niinpä minun oli sekoitettava joukkoon toista hiusväriä ja lopputuloksesta tuli vähän tummempi, Shakira kertoo Instagramissaan julkaisemalla videolla.

Poptähden tyylimuutos on herättänyt paljon huomiota Instagramissa, jossa laulajalla on uskomattomat 70,2 miljoonaa seuraajaa. Faneille laulajan uusi hiustyyli on tuonut mieleen 90-luvun lopun, jolloin Shakira viihtyi leiskuvan punaisissa hiuksissa.

– Kuningatar on palannut! Instagramissa intoillaan.

– Ihana ysäri-Shakira, fanit hekumoivat.

– Olet maailman kaunein nainen!

Näin laulajan tyyli on muuttunut vuosien varrella:

Shakira aloitti musiikkiuransa jo 90-luvun alussa. Kansainvälisen läpimurtonsa hän teki vuonna 2001, jolloin laulaja julkaisi ensimmäisen englanninkielisen kappaleensa Whenever, Wherever. Kuvassa Shakiran tyylinäyte punaiselta matolta vuoden 2001 Grammy-gaalassa.­

Vuonna 2009 Shakira kokeili tällaista hiustyyliä.­

Shakira ja puoliso Gerard Pique kuvattuna vuoden 2014 Billboard-gaalassa. Pari tapasi toisensa vuonna 2010 Shakiran Waka Waka (This Time for Africa) -kappaleen musiikkivideon kuvauksissa.­

Vaalea kiharatukka on ollut jo pitkään Shakiran tavaramerkki. Kuvassa laulaja esiintymässä Lontoossa vuonna 2018.­