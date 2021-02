Kimmo Vehviläinen ja Arttu Lindeman puhuvat podcastissa seksikkäistä naisista – yllättävä vaatekappale saa molemmat innostumaan: ”Ei saakeli!”

Kimmo Vehviläinen, Arttu Lindeman ja Jari Peltola listaavat podcastissaan asioita, jotka tekevät ihmisestä seksikkään.

Kimmo Vehviläinen tunnetaan radiojuontajana. Hänet on nähty myös Big Brother Extra -ohjelman juontajana ja kilpailijana Selviytyjissä.­

Kimmo Vehviläinen, Jari Peltola ja Arttu Lindeman puhuvat Totuus miehistä -podcastissaan seksikkyyttä ja pohtivat sitä, mikä tekee ihmisestä seksikkään.

Lindeman sanoo kiinnittävänsä huomiota ensiksi nauruun, itsevarmuuteen ja naisten lantioihin. Vehviläinen puolestaan kuvailee rintojen olevan yksi naisvartalon seksikkäimmistä osista.

– Kauniit tissit on kauniit tissit, Vehviläinen summaa.

Naisissa Vehviläinen sanoo kiinnittävänsä huomiota etenkin ryhtiin.

– Olen itse todella ryhditön mato, niin olen aina tykännyt hyväryhtisistä naisista. Sellaisista, joilla on kunnon kaari selässä. Se huokuu jäntevyyttä, sporttisuutta ja itsevarmuutta. Pidän naisista, jotka nauravat paljon. Ne vetoavat muhun ihan älyttömästi, Vehviläinen sanoo.

Lindeman nostaa puolestaan podcastissa esille erilaiset mieltymykset ja sen, että jokainen ihminen viehättyy eri asioista.

– Kaikilla meillä on jotain normaalista poikkeavia asioita, jotka viehättävät. Voin myöntää, että minulla on yksi, Lindeman sanoo.

– Ex-tyttöystävä meni mun t-paidassa nukkumaan ja se on musta seksikästä, että lainaa mun vaatteita. Mutta se, että se laittoi villasukat jalkaan... Lindeman hekumoi.

– Villasukat! Vehviläinen ihastelee.

– Ihanat sileät sääret ja siihen ne mummon tekemät villasukat... Ei saakeli, Lindeman kuvailee.

Arttu Lindeman tunnetaan räppärinä ja sometähtenä.­

Innostus villasukkiin jatkuu. Lindeman ja Vehviläinen korostavat podcastissa arvostavansa luonnonkauneutta.

– After ski -pimu, jolla on vaatetuksena sporttiset valkoiset puuvillahousut ja villasukat, tai jopa pipo ja villasukat. Löysät verkkarit ja kotimeininki. Niistä tykkään, Vehviläinen kuvailee.

Jari Peltola sanoo pitävänsä hammasrautoja ja silmälaseja seksikkäinä.

– Hammasraudat, en tiedä miksi. Silmälasit on hirvittävän seksikkäät. Ne liittyvät ehkä supersankarimeininkiin, koska supersankareilla on aina silmälasit ja kun tulee hälytys, niin he ottavat silmälasit pois, Peltola tuumii.

